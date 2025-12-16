김하성, 애틀랜타와 1년 294억 원 계약... 내년 FA 재도전

AFP/연합뉴스

2025년 9월 18일(한국시간) 워싱턴 D.C.의 내셔널스 파크에서 열린 경기에서, 애틀랜타 브레이브스의 김하성이 6회에 득점한 후 팀 동료들과 함께 기뻐하고 있다.김하성이 내년에도 애틀랜타 브레이브스에서 뛴다.미국프로야구 메이저리그 공식 홈페이지는 16일(한국시각) 김하성이 애틀랜타와 계약기간 1년, 총액 2000만 달러(약 294억 원)에 계약했다고 밝혔다.미 스포츠전문매체 ESPN은 "김하성이 여러 구단으로부터 장기 계약 제안을 받았지만, 애틀랜타에 남아 유격수로 풀타임 출전한 뒤 내년 겨울에 다시 자유계약(FA) 시장에 나서기로 했다"라고 전했다.2021년 샌디에이고 파드리스에 입단하며 미국 무대에 진출한 김하성은 핵심 내야수로 자리 잡으며 540경기에 출전해 타율 0.242, 47홈런, 200타점, 78도루를 기록했다.타격 성적이 뛰어나진 않았으나 메이저리그 최고 수준의 수비 실력을 뽐내며 2023년 내셔널리그 유틸리티 부문 골드글러브를 수상했고, 샌디에이고와 4년간의 계약을 마친 뒤 FA 시장에 뛰어들었다.하지만 지난해 8월 19일 콜로라도 로키스전에서 어깨를 다쳐 수술대에 올랐고, 결국 김하성은 탬파베이 레이스와 2년 최대 2900만 달러에 계약하며 사실상의 FA 재수를 선택했다.부상의 여파 탓에 탬파베이에서도 부진한 김하성은 올해 9월 웨이버 공시됐고, 유격수가 필요했던 애틀랜타가 김하성의 계약을 이어받았다. 애틀랜타에서 뛴 24경기에서 타율 0.253, 3홈런, 12타점으로 예전의 기량을 회복했다.샌디에이고에서 보여줬던 활약만큼은 아니었으나, 긴 공백기를 고려하면 김하성의 매력을 충분히 보여줬다.자신감을 되찾은 김하성은 2026년 연봉 1600만 달러를 받기로 한 기존 계약을 파기하고 다시 FA 시장에 나왔다. 김하성의 활약에 만족한 애틀랜타도 재계약을 추진했다. 다만 장기 계약은 부담스러워했다.다른 구단에서도 장기 계약을 제안했으나, 김하성이 원한 규모는 아니었던 것으로 보인다. 김하성이 아직 건강과 기량을 완전히 회복했다고 확신하지 못한 것이다.결국 김하성은 애틀랜타에 1년 더 남아 건재를 과시한 뒤 다시 FA에 도전하기로 했다. 애틀랜타도 연봉을 좀 더 올려주는 대신 장기 계약의 부담은 피하면서 내년 시즌 주전 유격수를 확보할 수 있게 됐다.지금까지 메이저리그에서 총액 1억 달러 이상의 장기 계약에 성공한 한국인 선수는 추신수(1억 3000만 달러), 이정후(1억 1300만 달러)까지 두 명에 불과하다.<뉴욕타임스>는 "만 30세인 김하성은 최고의 수비형 유격수이고, 이 포지션은 선수층이 유난히 얇다"라며 "2026년에도 김하성의 어깨에 문제가 없다면, 김하성을 영입하는 구단은 유격수 자리를 강화할 수 있다"라고 전했다.고민 끝에 애틀랜타에 남은 김하성이 내년에 좋은 활약을 펼쳐 FA 시장에서 '대박'을 터뜨릴지 주목된다.