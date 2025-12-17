예매율 우려스러운데... '아바타3' 감독의 모험 통할까

월트디즈니 컴퍼니 코리아

영화 <아바타: 불과 재> 공식 포스터.나비족과 인류의 만남, 갈등과 반목 사이에서 피어난 공존의 가능성이라는 대서사시가 어느덧 중간 반환점에 달했다. 총 5편이 기획된 제임스 카메론 감독의 <아바타> 시리즈다. 오는 17일 3편에 해당하는 <아바타: 불과 재>는 어쩌면 후속이 필요 없을 정도로 완결된 서사와 영상미를 자랑한다.자원 고갈로 멸망 위기에 몰린 인류, 새로운 대안으로 떠오른 판도라 행성(나비족의 보금자리)의 존재는 결국 공존이냐 정복이냐는 윤리적 질문을 던지게 한다. 1편에선 임무를 부여받고 판도라에 파견된 제이크 설리(샘 워싱턴)의 내면 갈등과 각성, 그리고 공존 가능성을 짚었다면 2편에선 네이티리(조 셀다나)와 결혼한 뒤 본격적으로 가족을 꾸린 설리 앞에 놓인 또다른 위기를 다룬다.3편은 설리 가족의 일원이자 2세대로서 자신들 앞에 놓인 운명을 자각하기 시작한 이들의 분투를 그린다. 2편에서 장남 네이티얌을 잃은 설리와 네이티리는 차남 로아크(브리튼 달튼)의 상처와 아픔을 어루만지려 하지만, 전쟁고아가 된 이후 양아들로 삼은 스파이더(잭 챔피언)를 보며 복잡한 생각에 빠진다. 인간이기에 판도라 행성 대기론 숨을 쉴 수 없는 스파이더를 위해 삶의 터전을 떠나기로 결정한 것.이 과정에서 설리 가족은 위기에 빠진다. 3편의 새로운 캐릭터인 재의 부족의 습격을 받고, 자신의 아들을 되찾고 동시에 설리에게 이전의 패배를 설욕하려는 쿼리치 대령(스티븐 랭)이 재의 부족과 동맹을 맺기 때문이다. < 아바타3 >은 더욱 잔혹해지고 위험해진 빌런들을 통해 일생일대 위기에 빠진 나비족의 운명을 이야기의 한 축으로 삼는다.<아바타> 시리즈가 전 세계 관객의 사랑을 받은 건 다름 아닌 보편적 가치와 공감하기 쉬운 공존과 사랑을 주제로 삼고, 이를 판타지 장르로 훌륭하게 재해석했기 때문일 것이다. 3편의 백미는 고래를 닮은 지적 생명체 툴쿤을 무참히 학살해 인류 에너지로 삼으려는 인간에 대항하는 판도라 행성 토착민들의 연대 과정이다. 로아크와 그의 친구들의 설득으로 툴쿤과 수중, 공중 생명체들이 침략자 군인과 재의 부족에 맞서는 전투신은 영화 후반부에 가장 중요한 장면으로 손색 없다.