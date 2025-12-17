예매율 우려스러운데... '아바타3' 감독의 모험 통할까

▲
나비족과 인류의 만남, 갈등과 반목 사이에서 피어난 공존의 가능성이라는 대서사시가 어느덧 중간 반환점에 달했다. 총 5편이 기획된 제임스 카메론 감독의 <아바타> 시리즈다. 오는 17일 3편에 해당하는 <아바타: 불과 재>는 어쩌면 후속이 필요 없을 정도로 완결된 서사와 영상미를 자랑한다.
자원 고갈로 멸망 위기에 몰린 인류, 새로운 대안으로 떠오른 판도라 행성(나비족의 보금자리)의 존재는 결국 공존이냐 정복이냐는 윤리적 질문을 던지게 한다. 1편에선 임무를 부여받고 판도라에 파견된 제이크 설리(샘 워싱턴)의 내면 갈등과 각성, 그리고 공존 가능성을 짚었다면 2편에선 네이티리(조 셀다나)와 결혼한 뒤 본격적으로 가족을 꾸린 설리 앞에 놓인 또다른 위기를 다룬다.
3편은 설리 가족의 일원이자 2세대로서 자신들 앞에 놓인 운명을 자각하기 시작한 이들의 분투를 그린다. 2편에서 장남 네이티얌을 잃은 설리와 네이티리는 차남 로아크(브리튼 달튼)의 상처와 아픔을 어루만지려 하지만, 전쟁고아가 된 이후 양아들로 삼은 스파이더(잭 챔피언)를 보며 복잡한 생각에 빠진다. 인간이기에 판도라 행성 대기론 숨을 쉴 수 없는 스파이더를 위해 삶의 터전을 떠나기로 결정한 것.
이 과정에서 설리 가족은 위기에 빠진다. 3편의 새로운 캐릭터인 재의 부족의 습격을 받고, 자신의 아들을 되찾고 동시에 설리에게 이전의 패배를 설욕하려는 쿼리치 대령(스티븐 랭)이 재의 부족과 동맹을 맺기 때문이다. < 아바타3 >은 더욱 잔혹해지고 위험해진 빌런들을 통해 일생일대 위기에 빠진 나비족의 운명을 이야기의 한 축으로 삼는다.
<아바타> 시리즈가 전 세계 관객의 사랑을 받은 건 다름 아닌 보편적 가치와 공감하기 쉬운 공존과 사랑을 주제로 삼고, 이를 판타지 장르로 훌륭하게 재해석했기 때문일 것이다. 3편의 백미는 고래를 닮은 지적 생명체 툴쿤을 무참히 학살해 인류 에너지로 삼으려는 인간에 대항하는 판도라 행성 토착민들의 연대 과정이다. 로아크와 그의 친구들의 설득으로 툴쿤과 수중, 공중 생명체들이 침략자 군인과 재의 부족에 맞서는 전투신은 영화 후반부에 가장 중요한 장면으로 손색 없다.
197분이라는 매우 긴 러닝타임이 관람에 부담으로 다가올 수는 있다. 게다가 3D 안경을 쓰고 봐야 하는 특성상 관람 피로도 또한 높다. 바꿔 말하면 극장이 아닌 다른 상영 환경에선 < 아바타3 > 제작진이 의도하고 준비한 미덕을 제대로 즐길 수 없다는 게 된다. 제임스 카메론 감독은 지난 언론 시사회에서 30여초의 티저 영상을 통해 해당 작품에 생성형 AI 기술은 전혀 쓰지 않았다고 강조한 바 있다. 3천여 명의 스태프들이 한땀 한땀 CG 작업과 VFX 작업을 진행하며 생동감과 현실감을 더했다.
특히 배우들의 움직임을 센서를 통해 채집해 캐릭터를 입힌 모션 캡쳐 방식이 이번에도 사용됐다. 툴쿤 전투 장면에 등장하는 화려한 수중신이 그래서 탄생할 수 있었다. 하늘과 육지, 수중에서 다채롭게 펼쳐지는 각종 액션 장면은 관객이 잠시나마 지루할 수 있는 틈을 주지 않는다. 이런 영화적 경험은 위기론에 몰린 극장가에겐 새로운 활력이 될 수 있을 것이다.
한편으론 해외 영화로는 처음으로 한국 극장가에서 천만 관객을 돌파한 <아바타> 그리고, 13년 만에 등장했지만 속편으로서 그 역할을 톡톡히 한 <아바타2>에 이어 이번 작품 또한 천만 관객을 넘을지가 관심사로 떠오른다. 앞서 두 편 모두 천만을 넘었기에 3편이 넘는다면, 전 시리즈가 모두 대흥행하는 진기록을 세우게 된다.
예매율로만 비교하면, 다소 우려되는 지점은 있다. 2022년 12월 14일에 개봉한 <아바타: 물의 길>은 개봉 전날(12월 13일 기준) 사전 예매율 87%(약 84만장)을 기록하며 천만 관객의 마중물을 마련했다. 17일 개봉인 <아바타: 불과 재>는 16일 오전 11시 기준 예매율 74.%(약 48만장)이다. 극장 좌석 수 감소 및 특수관 집중 상영으로 예전의 절반 수준으로 수치가 집계되고 있다.
그럼에도 천만 돌파에 성공한다면, 극장의 존재 이유와 함께 관객의 소구 또한 판가름할 수 있는 계기가 될 것이다.
한줄평: 극장 위기론에도 솔솔 피어나는 희망의 불씨
평점: ★★★★(4/5)
|영화 <아바타: 불과 재> 관련 정보
|감독 : 제임스 카메론
원제 : Avatar: Fire and Ash
수입 및 배급 : 월트디즈니 컴퍼니 코리아
관람등급 : 12세 이상 관람가
러닝타임 : 197분
개봉 : 2025년 12월 17일
