영국 최악의 폭군이 민주주의 시초가 된 까닭

1194년 2월, 잉글랜드와 신성로마제국의 협상을 통하여 리처드 1세가 구금에서 풀려나 잉글랜드로 돌아오게된다. 리처드 1세는 존의 세력을 숙청했지만, 어머니 엘레오노르의 간곡한 만류로 차마 동생을 죽이지는 못하고 실권을 박탈하고 용서하는 것으로 사건을 마무리지었다.



1199년 4월, 다시 전장에 나선 리처드 1세는 프랑스 반란 진압을 위하여 출정했다가 전투 도중 부상을 입고 결국 사망하게 된다. 그리고 왕위를 이어받게 된 것은 바로 존이었다. 잉글랜드 왕가의 기구한 막장 가족사 속에서도 살아남아 최후의 생존자가 된 '헨리네 막내아들'은, 1995년 5월 27일 마침내 염원하던 국왕의 자리에 올라 '존 왕'이 된 것이다. 당시 그의 나이 33세였다.



하지만 존 왕은 즉위와 동시에 '준비된 암군'다운 면모를 유감없이 드러냈다. 그는 첫번째 부인이었던 이사벨라 글로스터와 이혼하고, 프랑스 명문귀족가문이었던 이사벨라 앙굴렘이라는 소녀에게 반하여 새로운 신부로 맞아들였다. 문제는 이사벨라는 이미 약혼한 정혼자가 있었고, 나이는 10대 초반의 소녀로 존 왕과 무려 20살 이상 차이가 났다는 것,



존 왕의 이러한 막장 행보는 엄청난 후폭풍을 불러온다. 존 왕에게 약혼녀를 빼앗기게 된 루지냥 가문은 국왕 필리프 2세에게 도움을 요청했다. 필리프 2세는 이 사건을 명분삼아 전쟁을 일으켰고, 존 왕은 크게 패하여 잉글랜드로 도주했다. 노르망디를 비롯하여 유럽 본토내 잉글랜드의 영역 상당수가 프랑스에게 넘어갔다. 이로서 잉글랜드는 유럽 진출을 위한 중요한 요충지를 잃은 반면, 프랑스는 훗날 강력한 중앙집권 국가로 성장하는 계기가 된다.



존 왕의 기행은 여기에서 그치지 않았다. 어머니 엘레오노르마저 사망하면서 제어할 사람이 사라진 존 왕은 온갖 폭주를 거듭한다. 교황의 영향력에서 벗어나 잉글랜드 교회를 자신이 통제하려고 무리수를 두던 존 왕은 교회와도 심각한 갈등을 빚게 된다. 격노한 교황 인노첸시오 3세는 존 왕을 '파문'시켰다.



당시 중세 사회에서 교회의 영향력은 절대적이었으며, 파문은 종교를 넘어 사회적으로도 고립을 의미했다. 국왕과 국가조차도 예외는 아니었다. 존 왕을 향한 잉글랜드의 민심은 더욱 흉흉해졌다. 사면초가에 몰린 존 왕은 결국 교황이 보낸 특사에게 굴욕적으로 무릎을 끓고 교황의 봉신이 될 것을 약속하며 백기투항한다.



국왕의 연이은 실정으로 잉글랜드의 국격은 갈수록 추락했고, 프랑스와의 전쟁에서는 거듭된 패전으로 영토를 대거 상실하면서, 존 왕은 '실지왕(失地王)' 이라는 오명까지 얻게 된다. 그럼에도 존 왕은 여전히 전통과 관행을 무시하고 '방패세' 등 각종 무리한 세금을 징수하다가 잉글랜드의 주류 귀족 집단같은 내부세력들도 존 왕에게 완전히 등을 돌리게 됐다.



1215년 6월, 귀족들과 평민들은 무장 봉기를 일으켜 존 왕에게 반기를 들고 런던을 점령한다. 마지못해 협상에 나선 존 왕은 귀족들의 요구를 담은 문서에 강제로 서명해야했다. 이것이 바로 법적절차를 통하여 국왕의 권리가 제한될 수 있음을 명시하여 군주제에 최초로 제동을 건 '마그나 카르타(대헌장)'였다.



마그나 카르타는 국왕이 마음대로 신체의 자유를 빼앗거나 세금을 징수하는 행위를 금지할 수 있게 하고 있다. 이로써 왕의 권력도 법의 테두리 안에서 존재함을 명시함으로서 법치주의의 시초가 됐다.



사실 존 왕은 생전에 대헌장을 부정하고 취소하기 위하여 무던히 노력했다. 당시 교황은 대헌장이 사회질서를 무너뜨린다며 무효라고 선언했다. 하지만 대헌장의 정신은 이후로도 계속 이어졌다. 훗날 영국의 의회민주주의, 미국의 독립선언문, 프랑스의 인권선언문 등은 모두 대헌장의 내용과 정신을 그대로 계승하며 현대 민주주의의 제도적 기반이 됐다.



존 왕은 말년까지 각종 수난을 겪다가 1216년 10월 18일, 49세의 나이로 사망했다. 비록 존 왕은 당대에나 후대에나 영국 최악의 폭군으로 평가받고 있지만, 역설적으로 그의 무능함과 실패가 오히려 민주주의의 필요성을 일깨우는 시발점이 되었다는 것은 기묘한 역사의 아이러니였다.



