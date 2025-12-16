영국 최악의 폭군이 민주주의 시초가 된 까닭

▲벌거벗은세계사
존 왕은 1166년 잉글랜드 국왕 헨리 2세와 왕비 엘레오노르 사이에서 8남매중 막내아들로 태어났다. 9살 위의 둘째 형은 훗날 '사자심왕(Lion Heart)'으로 불리며 십자군 원정에서 명성을 떨치게 되는 리처드 1세다.
형제들과 나이차가 있는 막내였던 탓에, 존이 태어날 무렵에는 이미 왕의 자손들에게 돌아가야 할 영지가 모두 배분된 상태였다. 유일하게 영지를 물려받지 못한 존은 사람들에게 결지왕(Lackland)' '영지없는 존'으로 불리며 놀림을 받았다고 한다.
불안했던 입지속에 존은 형들 사이에서 열등감과 경쟁심을 느끼면서 성장했다. 성격이 괴팍했던 존은 어릴 때부터 탐욕이 강했고, 만일 자신의 뜻대로 되지 않으면 벌컥 화를 내며 바닥에 몸을 내던지거나 손톱을 물어뜯는 등 과격한 행동을 저지르기 일쑤였다고.
이 시기의 잉글랜드의 왕실은 그야말로 막장드라마 뺨치는 복잡한 가족사로 유명하다. 국왕 헨리 2세의 집안은 일반적인 부자, 부부, 형제 관계처럼 가족이나 혈육의 정과는 거리가 멀었다. 오히려 철저히 자신들의 권력과 이해관계에 따라 이합집산하면서 수시로 뒤통수나 패륜조차도 서슴지 않던 정적관계였다.
헨리 2세는 아들 중 막내 존을 총애했고 자신의 왕위까지 물려주려고 했다. 장자 헨리와 삼남 제프리가 일찍 사망하면서 공식적인 왕위계승 서열 1순위는 둘째 리처드였다. 그는 어려서부터 아버지의 차별 대우에 깊은 불만을 품고 있었다.
리처드는 아버지에 맞서기 위하여 프랑스의 국왕 필리프 2세와 동맹을 맺었다. 필리프 2세는 어머니 엘레노오르의 전 남편이기도 프랑스 국왕 루이 7세의 아들이었다. 왕위를 위하여 아버지의 최대 정적들과도 손을 잡기를 마다하지 않은 것이다.
1188년 리처드는 결국 아버지 헨리 2세를 상대로 반란을 일으킨다. 이미 노쇠했던 헨리2세는 리처드와 프랑스의 연합공격을 막지 못했다. 헨리 2세를 더욱 충격에 빠트린 것은 그토록 총애하던 막내 존마저 전세가 불리해지자 아버지를 배신하고 재빨리 형 리처드의 편으로 돌아섰다는 것이다.
결국 패배한 헨리 2세는 1189년 리처드를 자신의 후계자로 공인하고 불과 이틀 뒤에 56세의 나이로 세상을 떠난다. 그해 9월 3일 잉글랜드의 새로운 국왕으로 리처드 1세가 즉위한다. 존은 리처드 1세의 편에 선 덕분에 목숨을 건졌고 귀족 작위와 영지까지 얻으며 보상받았다.
당시 유럽은 '십자군 원정'이 한창 진행중이었다. 리처드 1세 역시 즉위하마자 직접 군대를 이끌고 십자군 원정에 참전했다. 그 사이 잉글랜드의 권력은 어머니 엘레오노르와 존이 맡게 된다.
1192년 십자군 원정에서 돌아오던 리처드 1세가 오스트리아 공작 레오폴드 5세와의 불화로 인하여 포로로 잡히는 사건이 벌어진 것. 리처드 1세의 신병은 신성로마제국의 황제 하인리히 6세에게 인계됐다. 신성로마제국은 리처드 1세의 석방을 조건으로 당시 잉글랜드 왕실 수입의 2-3년치에 해당하는 15만 마르크의 거액을 요구한다.
엘레오노르와 존은 리처드 1세의 보석금을 마련한다는 명분으로 백성과 귀족의 신분을 가리지 않고 거액의 세금을 징수했다. 목표치에 못 미친 이들은 세금을 낼 때까지 고문을 당했다고 한다. 또한 존은 이렇게 거둔 세금의 일부를 착복하여 자신의 화려한 사치를 위하여 낭비를 일삼았다. 한편으로는 어머니 엘레오노르 모르게 하인리히 6세에게 거액의 뇌물과 서신을 전하며, 형 리처드 1세를 계속 억류하고 있어줄 것을 은밀히 청탁하기도 했다.
당시 잉글랜드 백성들은 지배층의 수탈과 폭정으로 인하여 엄청난 고통을 받아야 했다. 또한 존의 폭정에 분노한 일부 귀족및 농민들은 숲으로 들어가 존의 세금 행렬을 탈취하는 저항의 물결이 일어난다. 훗날 안데르센의 동화 <벌거벗은 임금님>에서 허영심 많은 왕이 사기꾼들에게 속아 망신을 당하는 이야기는 바로 존을 모티브로 하고 있다. 또한 부패한 권력에 맞서는 의적의 이야기를 다룬 <로빈후드>에서는 아예 존이 최종 악역으로서 실명 그대로 등장하기도 한다. 당시 존을 향한 세간의 민심이 얼마나 나빴는지를 보여준다.