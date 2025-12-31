tvN 드라마 2025년 성적표, 최고는 '폭군의 셰프'... 최악은?

CJ ENM

tvN '폭군의 셰프', '별들에게 물어봐'2025년 시청률, 화제성, OTT 인기 순위 등을 석권한 tvN 최고 드라마는 단언컨대 <폭군의 셰프> 였다. 이제는 관록이 쌓인 임윤아+신예 이채민을 앞세운 판타지 로맨틱 코미디물로 타임 슬립과 요리, 그리고 가상의 역사물을 적절히 배합하면서 시청자들을 사로잡는 데 성공했다.그 결과 12부작 최종회 시청률 17% 돌파+넷플릭스 주간 비영어권 시리즈 1위 등극 등 올해 TV 드라마 중에선 발군의 성적표를 받을 수 있었다. 이와 같은 결과는 상반기 공개되어 시청자들에게 대실망을 안겨줬던 초대형 시리즈 <별들에게 물어봐>의 역대급 실패와 좋은 대비를 이뤘다. 만약 시상식을 개최한다면 <폭군의 셰프> 주요 출연 배우들이 각 부문 수상자로 충분히 거론될 만할 것이다.무려 제작비 500억 원 이상 투입된 것으로 알려진 SF 로코물을 표방했지만 뚜껑을 연 결과, 정체 불명의 괴작으로 둔갑했고 TV 시청자 뿐만 아니라 국내외 OTT 구독자들조차 철저히 외면하고 말았다. <별들에게 물어봐>의 상반기 부진은 이후 공개된 tvN의 다른 토일 드라마 흥행에도 영향을 끼쳤을 것이다.