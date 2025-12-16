싸우면서 닮는다? 서로 ' 거울공격'하는 부부의 속사정

▲오은영리포트결혼지옥미러부부 MBC

그런데 이어진 영상에서는 아내의 반전도 공개됐다. 알고보니 남편 역시 아내로 인하여 극심한 스트레스와 고통을 받고 있었던 것으로 드러났다. 늘 남편의 눈치를 본다던 아내는, 오히려 남편을 먼저 자극하거나 짜증을 부리는 모습이 드러났다. 남편은 "아내는 내가 실수를 해서 화가 나면 그걸 계속 파고든다. 잔소리가 몇 시간씩 계속된다. 아내와 어떤 원인으로 싸우게 될지 가늠도 되지않는다"는 고충을 토로했다.



실제로 남편 측 입장에서 촬영된 영상에서, 아내는 작은 일에도 끊임없이 남편을 추궁하며 말꼬리를 잡고 늘어졌다. 남편이 '그만해'라는 말을 자꾸 하거나 아내와의 대화를 피하게 되는 이유도, 끝없이 이어지는 잔소리에 인내심이 폭발 직전에 이르렀기 때문이었다.



놀랍게도 "아내가 어떤 말에 화를 낼지 모르겠다"는 남편의 고민은, 바로 아내가 남편에게 느끼는 어려움과 마치 거울처럼 똑같았다. 아내가 남편의 눈치를 보는 것처럼, 남편도 아내의 눈치를 보고 있었다. 남편은 아내의 각종 요구가 "자신을 감옥에 가두는 듯이 옥죄는 느낌"이라며, 극심한 스트레스에 산으로 올라가 나무에 머리를 박고 자해를 한 일까지 있었다고.



남편이 아내와 이혼을 생각할만큼 스트레스를 받았던 결정적인 사건이 있었다. 방송촬영 일주일전, CCTV에 녹화된 영상에서 부부는 사소한 문제로 또다시 언쟁이 벌어졌다. 남편은 화를 삭히고 자리를 피했지만, 아내는 그런 남편을 졸졸 따라다니며 끊임없이 말다툼을 이어갔다. 폭발한 남편이 결국 가게 밖으로 나가버리자, 이번에는 아내가 '10분 단위'로 전화를 걸어대며 남편에게 일방적인 이야기만 늘어놓았다. 공개된 통화기록에서는, 이런 식의 통화가 무려 이틀간이나 이어진 것으로 드러났다.



또한 아내도 남편 못지않게 극단적이고 폭력적인 행동까지 불사했다. 아내는 남편에게 금연을 강요하여 다툼이 벌어지자, 흉기를 들고 자신의 허벅지를 찌르며 협박하는 충격적인 행동을 저질렀다. 남편과 이혼 이야기가 나왔을 때는 기둥에다가 스스로의 머리를 박고 자해를 하기도 했다고. 남편은 제작진에게 "아내와 싸우는 것도 답답하지만, 몸과 마음이 망가져가는 아내를 보는 것이 더 답답하다"는 속마음을 털어놓았다.



아내는 "남편의 과격한 행동을 막기 위해서 맞대응한 것"이라고 해명했다. 이 역시 "싸움을 피하려고 겁을 준 것"이라는 남편의 변명과 흡사했다. 부부는 서로를 이해하지 못하면서도 정작 똑같이 극단적인 행동을 하는 이유가 피차 다를게 없었다.



오은영은 "아내가 자해를 한 것도 '폭력'이다. 아내에게 고의적으로 상처를 줬다는 남편처럼, 아내도 똑같다. 아내의 남편에 대한 행동은 '너도 한번 당해봐라'는 고의성을 갖고 한 일이다"이라며 일침을 놓앗다.



한편으로 오은영은 아내가 '불안감'에 예민하고 취약한 성향이 있다고 진단했다. 아내는 어린 시절의 트라우마로 인하여 청각이 예민했고 특히 사람과 말투와 목소리 톤에 민감하게 반응했다. 그래서 아내는 남편의 평소 무뚝뚝한 말투나 사소한 행동조차 그냥 넘어가지 못했다.



오은영은 "아내는 상대의 말투가 조금만 친절하지 않아도 화를 낸다고 생각한다. 그런데 남편은 아내에게 손님이 아니다. 항상 조심하고 친절할 수 없다"고 설명했다.



정작 오랫동안 반복된 다툼으로 마음이 멀어진 부부가 서로에게 말하지 못한 진심은 무엇일까. 아내는 "남편과 이혼하면 살 의미가 없다. 남편이 이 정도로 간절한 내 마음을 좀 알아달라는 거다. 내 삶의 의미는 남편 뿐"이라고 고백했다. 남편 역시 "아내는 제게 제일 소중한 사람"이라는 속마음을 털어놓으며 "너무 너무 사랑한다. 이 말은 아내가 진심으로 들어줬으면 좋겠다"고 고백했다.



부부를 위한 최종힐링리포트가 내려졌다. 오은영은 아내에게는 '남편이 인정하면 추궁을 멈출 것', 남편에게는 '아내를 무섭게 하는 오리발을 멈출 것'을 각각 제안했다.



다행히 이 부부는 서로 마음을 열고 솔루션을 받아들일 준비가 되어있었다. 특히 남편은 영상에서 비친 자신의 날선 말투를 처음으로 깨닫고 충격을 받으며 반성하는 모습을 보였다. 비로소 서로의 진심을 확인하고 감동한 부부는 " 고마워 그리고 사랑해"라며 서로를 따뜻하게 포옹하면서 새로운 출발을 기약했다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기