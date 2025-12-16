싸우면서 닮는다? 서로 ' 거울공격'하는 부부의 속사정

▲오은영리포트결혼지옥
서로에 대한 눈치보기에서 분노, 욕설, 폭력, 자해에 이르기까지. 마치 거울의 양면처럼 서로 '싸우면서 똑같이 닮아가는' 기묘한 부부의 사연은 무엇일까.
12월 15일 방송된 MBC <오은영 리포트-결혼지옥>에서는 '같은 행동, 같은 분노, 그리고 공포, 미러 부부'편이 그려졌다.
손진조-박미정 부부는 포항에서 온 13년 차 중년 부부였다. 두 사람은 모두 각자 한 번의 이혼 아픔을 딛고 인연을 맺은 재혼 부부였다.
하지만 결혼 이후 잦은 다툼을 겪으며 지친 부부는, 서로 장군멍군식으로 '이혼하자'는 말을 주고받았던 사연을 토로했다. 부부는 상담을 통하여 부부관계를 개선하고 싶다는 의지를 드러냈다. 과연 이 부부에게는 어떤 문제가 있었을까.
아내 "남편 눈치 보기 시작하면서 건강 악화"
부부의 일상이 영상으로 공개됐다. 두 사람은 현재 함께 인테리어 가게를 운영하고 있었다. 그런데 아내는 남편이 곁에 있으면 무슨 이유에서인지 눈치를 보고 불편해하며 안절부절하는 기색을 감추지 못했다.
건강이 좋지 않은 아내는 수면제, 공황장애, 우울증, 어지러움 등 여러 가지 증상을 겪고 있었고, 하루에도 몇 번씩 약을 계속 복용하고 있었다. 스트레스가 심하다는 아내는 "남편과 결혼하고 나서 몸이 자꾸 안좋아지더라. 사회생활을 하기 힘들 정도"라는 고충을 토로했다.
아내는 남편의 '욱하는 성격'에 대한 두려움을 털어놓았다. 남편이 어떤 날에는 문제없이 그냥 넘어가던 사소한 일도,어떤 날에는 갑자기 돌변하여 화를 낸다며 감정상태를 종잡을 수 없다고.
아내는 "남편의 눈치를 보기 시작하면서 몸이 점점 안좋아졌다"면서 "잘해주다가도 어느 순간 기분 나쁜 걸로 터지고 하면, 내일이 없는 사람처럼 극단적으로 화를 내서 저를 눌러버리려고 한다"고 고백하며 눈물을 흘렸다.
또한 남편은 부부싸움을 하다가 욕설을 퍼붓고 물건을 집어던지거나, 심지어 아내와 반려견에게까지 폭력을 행사한 일도 있었다고. 하지만 남편은 처음에는 일단 발뺌부터 하다가 뒤늦게 인정하며 말이 바뀌는 패턴을 거듭했다. 결혼 초기 이틀 만에 남편의 외박으로 부부싸움이 벌어졌을 때, 화가 난 남편이 갑자기 '침대에 흉기를 꽃는' 돌발행동을 저질렀다고 한다. 아내에게는 잊을 수 없는 공포스러운 기억이었다.
하지만 남편은 아내에게 "자기 마음 아프라고 한 짓"이라며 스스럼없이 상처주는 말을 내뱉거나, 기억이 안 난다고 대충 웃음으로 무마하기 일쑤였다. 아내는 잊을 수 없는 응어리가 된 사건을 대수롭지 않게 넘기는 남편의 모습에 또다시 상처를 받았다.
남편은 왜 그토록 폭력적인 행동을 저지른 것일까. 남편은 "결혼 직후부터 매일 싸웠다. 겁을 주면 그만 싸우지 않을까 싶었다"며 싸움을 피하기 위한 행동이었다고 해명했다.
하지만 오은영은 "남편이 했던 과거의 사건들을 겪고 두렵지 않을 사람은 없다"고 일갈하며 "제대로 이야기하고 제대로 사과를 해야 아내의 마음속 응어리가 녹고 트라우마도 회복될 수 있다. 남편의 '그만해'는 상대에게는 '입 다물라'는 이야기로 들린다"고 설명했다.
또한 "남편의 더 큰 문제는 '오리발'이다. 남편은 곤란한 상황에 처하면 일단 아니라고 잡아떼며 상황을 회피한다. 그런 남편의 모습을 보면서 아내는 '무서움'을 느끼게 된다"고 설명했다.
오은영은 "아내의 입장에서 '남편은 자신이 무슨 행동을 했는지 모른다', '뭘 잘못했는지 모르는구나', '그러면 다음에 또 그럴 수 있겠네'라는 공포스러운 생각이 들게 된다. 아내는 남편이 자신의 잘못을 인정하는 '자백'을 통하여 불안감에서 벗어나고 싶은 것"라고 설명했다.
남편은 평소에 "자신은 그런 의도가 아니었다", "안좋은 기억은 다 잊었다"는 식으로 아내의 추궁을 회피하는 경우가 많았다. 오은영은 "남편은 자신이 뒤끝없이 호탕한 사람이라고 생각하겠지만, 뒤끝없이 잘 해결하는 것과 잊어버리는 건 다르다. 기억을 못하면 고쳐나가질 못한다. 남편의 화법은 아내를 별 것 아닌 일로 화를 내는 이상한 사람으로 몰아가는 격"이라고 분석했다.
한편으로 아내의 과도할 정도의 '불안감'이 어디에서 시작되었는지도 드러났다. 아내는 어린 시절 엄격하고 권위적인 아버지 밑에서 억압받고 성장하며 항상 두려움에 떨어야 했다. 연애 시절 다정한 남편의 모습에 끌려 재혼까지 결심했지만, 결혼 이후 돌변한 남편의 모습은 아버지에 대한 트라우마를 떠올리게 했다. 그렇게 아내에게 쌓이고 쌓인 심리적인 불안은 각종 신체증상으로까지 나타나게 된 것.
남편, 아내가 준 스트레스에 자해까지...