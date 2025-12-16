사이트 전체보기
'K9 자주포 가격' 원하는 FA 김범수... 적정 가치는?

케이비리포트
25.12.16 17:11최종업데이트25.12.16 17:11
생애 첫 FA 자격을 얻은 김범수
생애 첫 FA 자격을 얻은 한화 이글스 좌완 불펜 김범수(30)의 적정 가치는 과연 어느정도 일까?
2015년 데뷔 후 가장 좋은 평균 자책점(2.25)을 기록한 올 시즌 성적에 집중하면 FA 대박 가능성도 있지만 프로 경력 전체를 놓고 보면 계산이 단순하지 않다. 당초 예상과 달리 김범수의 FA 계약 소식이 점점 늦어지는 이유다.

최근 김범수는 팀 선배이자 한화 레전드 타자 김태균이 진행하는 유튜브 채널에 출연해 자신이 희망하는 금액을 'K9 자주포 한 대', 80억 원으로 직접 언급하며 여러가지 의미에서 화제를 모았다. 김범수는 상대적으로 보상선수 부담이 적은 B등급 FA이지만, 통산 성적과 올시즌 성적 차이가 워낙 커서 그를 향한 시장의 반응은 여전히 조심스럽다.

최근 김태균 진행 유튜브 채널에 출연한 김범수 (출처: 운동부 둘이 왔어요 채널)
올시즌 김범수는 2정규리그 73경기에 등판해 48이닝을 책임졌고 2승 2세이브 6홀드 평균자책점 2.25를 기록했다. 피안타율과 피OPS는 0.181 / 0.501로 리그 불펜 투수 중 최상위권이었고 놀랍게도 단 하나의 홈런도 허용하지 않았다. 8년만에 다시 선 포스트시즌 무대에서도 투구 내용 상의 아쉬움은 있었지만 7경기 모두 무실점 투구를 하며 자신의 몫을 해냈다.

표면적인 지표만 보면 좌완 불펜 FA 최대어라는 수식어가 어색하지는 않다. 만 30세로 아직 창창한 나이, 좌완이라는 희소성, 150km/h를 넘나드는 패스트볼을 구사할 수 있기에 불펜 보강이 시급한 구단들은 탐을 낼 요소가 많다. 올해 연봉도 1억 4300만 원이라 FA 보상금 부담도 크지 않다.

한화 김범수의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 kbreport)
그럼에도 시장의 시선은 예상보다 냉정하다. 앞서 언급한 것처럼 김범수의 커리어 궤적 때문이다. 김범수는 2015년 데뷔 이후 11시즌 동안 총 481경기에 등판했지만 통산 평균자책점은 5.18로 높은 편이다. 올시즌 이전까지 단 한 번도 시즌 평균자책점 3점대 이하를 기록한 적이 없었다. 27홀드를 올린 2022시즌에도 평균자책점은 4.36에 그쳤다.

9이닝당 볼넷 허용도 4개 이하를 기록한 적이 없다. 커리어하이인 올시즌 역시 볼넷/9이 4.12로 평범한 수준이다. 예년과 비교하면 상당히 좋아졌지만 데뷔 후 줄곧 따라다닌 고질적인 제구 불안이라는 꼬리표는 확실히 떼내지 못한 상태다.

이 때문에 일각에서는 FA를 앞두고 성적이 급상승한 'FA로이드' 즉 반짝 활약 가능성도 제기된다. 올시즌 양상문 투수 코치 부임 이후 투구 밸런스가 잡히며 전반적으로 안정감이 생겼다는 긍정적인 평가도 있지만 장기 계약을 고려하는 구단 입장에서는 아무래도 계산기를 두드릴 수밖에 없다.

FA 대박을 기대하고 있는 김범수
김범수 계약의 비교 기준으로는 원소속팀 두산에 잔류한 우완 FA 이영하(4년 최대 52억 원)가 거론된다. 선발 경험과 나이를 감안하면 단순 비교는 어렵지만 FA 불펜에 대한 실질적인 상한선으로 볼 수 있는 금액이다.

현재 원소속 구단인 한화는 외부 FA 강백호 영입을 위해 100억 원을 투자하는 등 재정적 부담이 커 김범수 잔류 협상에 속도를 내지 못하는 모양새다. 김범수 영입 가능성이 있는 구단으로는 불펜 보강이 절실한 삼성이 꼽힌다. 베테랑 최형우를 영입하며 리그 최강 타선을 구축한 삼성이지만 불펜은 여전히 불안 요소이기 때문이다.

결국 김범수의 최종 몸값은 한화와 삼성의 경쟁에 의해 결정될 것으로 예상된다. 과연 김범수는 자신의 희망대로 'K9 자주포' 가격에 근접하는 대박 계약을 체결할 수 있을까? 희망과 우려가 교차되는 좌완 FA 김범수의 최종 종착지가 과연 어느팀이 될지 주목된다.

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBReport), KBO기록실]

(글: 민상현 / 김정학 기자)
