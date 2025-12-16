'K9 자주포 가격' 원하는 FA 김범수... 적정 가치는?

케이비리포트

한화 김범수의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 kbreport)그럼에도 시장의 시선은 예상보다 냉정하다. 앞서 언급한 것처럼 김범수의 커리어 궤적 때문이다. 김범수는 2015년 데뷔 이후 11시즌 동안 총 481경기에 등판했지만 통산 평균자책점은 5.18로 높은 편이다. 올시즌 이전까지 단 한 번도 시즌 평균자책점 3점대 이하를 기록한 적이 없었다. 27홀드를 올린 2022시즌에도 평균자책점은 4.36에 그쳤다.9이닝당 볼넷 허용도 4개 이하를 기록한 적이 없다. 커리어하이인 올시즌 역시 볼넷/9이 4.12로 평범한 수준이다. 예년과 비교하면 상당히 좋아졌지만 데뷔 후 줄곧 따라다닌 고질적인 제구 불안이라는 꼬리표는 확실히 떼내지 못한 상태다.이 때문에 일각에서는 FA를 앞두고 성적이 급상승한 'FA로이드' 즉 반짝 활약 가능성도 제기된다. 올시즌 양상문 투수 코치 부임 이후 투구 밸런스가 잡히며 전반적으로 안정감이 생겼다는 긍정적인 평가도 있지만 장기 계약을 고려하는 구단 입장에서는 아무래도 계산기를 두드릴 수밖에 없다.