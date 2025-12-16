평생 돈벌이만 했던 아버지... 위기의 순간 연극에 빠지다

▲
<고스트라이트> 스틸필름다빈
<고스트라이트>에서 댄이 직면한 변화의 바람은 그가 오래도록 애써 회피하기만 한 묵은 감정과 비로소 마주치게 돕는다. 그가 체험하는 낯설고도 매혹적인 경험담은 실은 요즘 각광을 받는 예술치료 정석과 직결되는 설정이다. 그중 연극이 갖는 효능, 일상에서 너무나 익숙한 까닭에 오히려 구속되고 마는 한계를 잠시 벗어나 허구의 존재로 이전하며 새로운 가능성을 쫓는 기회가 주인공에게 오래전부터 예정된 것처럼 다가왔다.
거친 말투로 부모 속 긁어대던 데이지가 무심코 내뱉던 것처럼, 댄은 가족 부양을 위해 평생 돈벌이에 매진해 왔다. 연극 연습은 돈이 되느냐 위주로 매사를 결정하던 '속물' 댄에겐 오히려 자기 돈 써가며 시간을 쏟아부어야 하는 비생산적 행위 그 자체다. 하지만 그런 돈과 시간 낭비를 그는 기꺼이 감수한다. 별것 아닌 것 같아도 한 사람의 인생에선 결정적 분기점이다.
가족을 먹여 살리기 위해 열심히 일한다는 그의 자부심은 태평양 건너 한국 관객에게도 너무나 익숙한 바로 그것이다. 그렇게 미국판 '경상도 아저씨'는 중년까지 평이한 삶을 영위해 왔다. 하지만 그들의 안온한 삶에 슬며시 다가온 위험은 근본적이고 기존 방식으론 극복하기란 불가능해 보였다. 새로운 조류가 절실하던 참이다. 그전까지 댄은 아마 자녀가 참여한 학교 연극반 공연이나 학예회 말고는 연극 관람을 해본 적도 없었을 테다. 우리 주변의 댄 아저씨 또래 중년 남성들만 봐도 능히 파악할 법한 일이다.
데이지 말처럼 겉으로 아빠의 연극 연습은 아무런 실속이 없는 행위다. 직장에서 견책을 받아 경제적으로 쪼들리게 된 상황, 가족과 함께 시간을 보내는 게 겉보기엔 합리적 대처법이다. 그러나 이 가족이 위기에 처한 게 처음일 리 없고, 오랫동안 그들이 구축한 '회복 탄력성'은 더는 작동하지 않는 상황, 즉 그들 가족이 노력을 기울이지 않았다는 건 너무나 안일한 시각에 불과하다. 그런 그들에게 일상과 접속한 문화예술은 새로운 시각, 이전엔 포착하기 힘들던 관점을 제시하며 새로운 계기로 작용한 것이다.
씨줄과 날줄이 절묘하게 직조된 진한 인생 드라마 속으로