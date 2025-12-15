시드니가 들썩인다…볼카노프스키, 홈에서 왕좌 수성전

▲
1차전 당시 알렉산더 볼카노프스키는 전방위로 디에고 로페스를 압도했다.UFC 제공
현대 MMA 완성형 파이터의 정수
국내 팬들에게는 '코리안 좀비' 정찬성을 상대로 완승을 거둔 파이터로 유명한 볼카노프스키는 종합격투기 전 영역에서 최정상급 기량을 보유한 압도적인 웰라운더 파이터로 평가받는다. 그레코로만형 레슬링을 베이스로 격투기에 입문했지만, 정상급 타격 실력까지 완성하며 단점을 찾기 힘든 파이터로 진화했다.
페더급에서 보여주는 그의 모습은 'The Great'라는 별명 그대로다. 차원이 다른 스텝과 수싸움, 복싱과 레그킥을 중심으로 한 다양한 페인트 모션을 통해 상대를 압도적으로 몰아붙인다. 방어와 커버링 능력 또한 최상급이다. 공격 시에는 빠르게 타격을 적중시키고, 상대의 주먹이 나오기 전 어깨 모션을 읽고 먼저 커버를 올릴 정도로 뛰어난 동체시력을 자랑한다.
UFC 최고의 복서 중 한 명으로 꼽히는 맥스 할로웨이를 타격전에서 압도했으며, 그래플링에서도 2025년 현재 라이트급 최강의 그래플러로 평가받는 이슬람 마카체프의 레슬링을 무난하게 방어해낸 바 있다.
여기에 동체급에서는 적수를 찾기 힘들 정도의 완력까지 갖추고 있어, 종합격투기 전문가들로부터 '현대 MMA 완성형 파이터의 정석'이라는 평가를 받는다. 작은 체구라는 단점을 제외하면, 챔피언이 된 이후의 기량은 MMA 웰라운더의 최종 진화 형태라 해도 과언이 아니다.
페더급에서도 작은 편에 속하는 160cm대의 키가 무색할 만큼 전반적인 신체 능력이 매우 뛰어나다. UFC 역대 최고의 볼륨 스트라이커 중 한 명인 할로웨이와 5라운드 내내 격렬한 타격전을 벌이고도 남을 만큼 체력이 우수하며, 빠른 풋워크와 핸드 스피드를 앞세워 일리아 토푸리아를 제외하면 스피드에서 밀린 적이 거의 없다.
프로 럭비 선수 출신답게 힘 또한 매우 강해 대부분의 페더급 선수들을 클린치 상황에서 압도할 수 있고, 한 체급 위의 챔피언이자 다게스탄 레슬러인 이슬람 마카체프와도 대등한 경쟁을 펼칠 수 있는 수준이다.