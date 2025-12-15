"목소리 해결책 찾고 있다" 왕관 쓴 지드래곤의 고백

▲
지난 12월 14일 서울 고척스카이돔에서 열린 지드래곤의 월드 투어 '위버멘쉬' 앙코르 콘서트갤럭시 코퍼레이션
지난 2년, 지드래곤만큼 롤러코스터와 같은 나날을 겪은 케이팝 아티스트는 없다. 마약 투약 누명을 벗고 2024년 MAMA에서 기념비적인 복귀를 선언했다. 빅뱅 멤버들과 함께 부른 'HOME SWEET HOME'은 오랫동안 차트 1위를 지켰다. 2025 APEC 정상회담의 홍보대사로 임명되었고, 옥관 문화 훈장을 받았다. 그러나 전에 없던 라이브 논란 역시 그를 괴롭혔다. 대중이 기억하는 지드래곤의 목소리와 현재의 목소리는 크게 달라져 있었다.
지난 3월, 악천후에서 개최된 고양 콘서트는 뜻하지 않은 라이브 논란을 낳았다. 지난 11월 홍콩에서 열린 엠넷 MAMA 무대 역시 라이브 실력 논란에 불을 지폈다. 장점이라 할 수 있는 퍼포먼스도 불안정했다. 지드래곤 역시 이러한 여론을 의식한 모양인지, 인스타그램 댓글창에 엄지손가락을 내리는 이모지 댓글을 달기도 했다.
그러나 다시 무대에 선 지드래곤은 결코 주눅이 들지 않았다. 오히려 더 자신감에 가득 찬 모습이었다. 지난 12월 14일, 지드래곤은 G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Ubermensch] - 서울(쿠팡플레이와 함께하는 G-DRAGON 2025 월드투어 '위버맨쉬' 인 서울 앵콜)'의 마지막 공연을 펼쳤다. 이번 투어는 지난 3월 고양을 시작으로 총 39회에 걸쳐 펼쳐진 투어의 피날레다.
올해 발표된 정규 앨범 <위버맨쉬>의 주제 의식을 담은 VCR 영상에 이어, 'POWER'를 부르면서 화려하게 등장했다. 케이팝의 황제라 불리는 자신의 위상을 잘 알고 있다는 듯, 왕관을 쓰고 화려한 프릴 코트를 입은 모습이었다. 바로 이어지는 'HOME SWEET HOME'에서는 태양과 대성이 가세하면서 빅뱅 완전체가 완성되었다. 단 두 곡만에 클라이맥스나 다름없는 분위기가 조성되었다.
'HOME SWEET HOME'의 가사를 한국어로 번역한, "내가 말했잖아. 돌아온다고"라는 멘트와 함께 지드래곤은 인사를 전했다. 천재지변과 함께 해서 마음이 무거웠다며 아쉬움을 남긴 3월 고양 콘서트를 언급하기도 했다. 지드래곤은 분명히 3월 고양에서의 모습과도, 지난 11월 mama에서의 모습과도 달랐다.
3월 고양과도, 11월 마마와도 달랐다