'흑백요리사2' 공개, 선재스님도 출연? 화려해진 라인업

넷플릭스 화면 캡처

<흑백요리사2>에는 대한민국 사찰음식 1호 명장 선재스님도 백수저 셰프로 출전한다.<흑배요리사>는 크고 작은 논란 속에서도 기대 이상으로 흥행하면서 시즌2에 대한 시청자들의 기대가 더욱 커졌고 시즌2의 공개 모집 지원자가 1000명을 넘겼을 정도로 많은 관심을 받았다. <흑백요리사2>에 참가해 주목을 받으면 단숨에 스타셰프로 도약할 수 있기 때문에 요식업에 종사하는 사람이라면 욕심을 내는 것이 자연스러운 일이었다. 그렇게 <흑백요리사2>의 참가자 100명이 모두 결정됐다.먼저 발표된 백수저 18명에는 <냉장고를 부탁해>를 통해 대중들에게 익숙한 샘 킴, 정호영, 손종원 셰프 등이 포함돼 있다. 여기에 미쉐린 2스타를 받은 이준 셰프와 전 청와대 대통령 총괄 셰프였던 천상현 셰프, 국내 최초 5성 호텔 여성 총조리장 이금희 셰프, '여성 에드워드 리'가 될 수 있는 마스터 셰프 스웨덴 우승자 제니 월든 셰프 등이 백수저 셰프로 참가해 <흑백요리사2>에서 자웅을 겨룰 예정이다.하지만 예고편을 통해 시청자들을 놀라게 한 참가자들은 따로 있었다. 제5대 한식진흥원 이사장이자 대한민국 사찰음식 1호 명장으로 보관문화훈장을 수상했던 선재스님과 57년 경력의 중식대가 후덕죽 셰프가 그 주인공이다. 또한 시즌2에서는 얼굴이 공개되지 않은 2명의 '히든 백수저'가 있는데 예고편 말미에 "나야, 재도전"이라는 익숙한 목소리로 결정적인 힌트를 주면서 시청자들의 기대치를 한껏 높였다.80명의 흑수저 셰프들은 시즌1과 마찬가지로 본명 대신 키워드로만 공개됐다. 그중에는 심사위원 안성재 셰프가 시즌1에서 "고기가 이븐하게 익지 않았어요"라는 혹평과 함께 탈락 시켰던 평가절하가 시즌2에 재도전하고 2009년 <무한도전>에서 '김치전 사건'으로 유명세를 탔던 셰프도 '그때 명셰프'라는 이름으로 출연이 예정돼 있다. 그 밖에도 시청자들을 놀라게 할 의외의 얼굴들이 등장하게 될 것으로 기대된다.<흑백요리사2>는 시즌1과 마찬가지로 백종원과 안성재 셰프가 심사위원으로 출연한다. 백종원 더본코리아 대표가 연초부터 각종 사건·사고에 연루되면서 백종원의 심사를 반대하는 시청자들의 목소리가 거셌지만 제작진은 강행을 선택했다. 백종원이 출연하는 만큼 그와 관련한 논란이 나올 확률이 매우 높은데 <흑백요리사2>가 이런 논란들을 극복하고 시즌1에 버금가는 인기를 누릴 수 있을지 주목된다.