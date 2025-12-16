'흑백요리사2' 공개, 선재스님도 출연? 화려해진 라인업

먹는 것에 진심인 한국은 방송에서도 요리에 관련한 프로그램들이 적지 않다. 2000년대까지는 EBS의 <꼬마 요리사>나 SBS의 <이홍렬쇼-참참참>, MBC의 <찾아라! 맛있는 TV>처럼 토크쇼와 맛집 소개, 요리가 섞인 프로그램들이 많았다. 하지만 2010년대 들어 경연 프로그램이 인기를 끈 후에는 <마스터 셰프 코리아>와 <한식대첩>처럼 요리 경연 프로그램이 대거 제작되며 시청자들의 사랑을 받았다.
요리 경연 프로그램의 정점을 찍었던 방송은 2014년에 시작된 JTBC의 <냉장고를 부탁해>였다. <냉장고를 부탁해>는 대한민국의 유명 셰프 8명이 게스트의 냉장고를 스튜디오로 가져와 15분 안에 요리를 만들어 승자를 가리는 형식의 요리 배틀 프로그램이었다. 쿡방의 인기를 주도했던 <냉장고를 부탁해>는 2019년 시즌1이 종료됐다가 2024년 12월 방송 10주년을 맞아 시즌2를 시작해 현재까지 인기리에 방송되고 있다.
<냉장고를 부탁해>가 5년 만에 부활할 수 있었던 비결은 2024년 넷플릭스에서 방송된 요리 경연 프로그램 <흑백요리사>의 폭발적인 인기가 결정적인 역할을 했다. 12부작으로 제작된 <흑백요리사>는 수많은 스타 셰프들을 탄생 시키며 1억 8000만 시간의 누적 시청시간을 기록했다(넷플릭스 TOP10 집계 기준). 그리고 <흑백요리사>는 16일 시즌1보다 더욱 화려해진 라인업을 들고 시즌2로 돌아온다.
많은 스타셰프 탄생 시킨 요리 서바이벌 프로그램