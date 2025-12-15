한 발의 총성이 바꾼 역사, 그리고 잊힌 이름들

1880년 미국 오하이오. 오랫동안 하원의원으로 일하며 농장을 가꾸던 제임스 가필드에게 뜻밖의 요청이 들어온다. 대통령 선거를 앞두고 열린 공화당 전당대회에서, 제3의 후보 존 셔먼을 위한 추천 연설을 맡아 달라는 부탁이다.
가필드는 정치적 계산보다 신념에 가까운 연설을 준비해 시카고로 향하고, 그 연설은 전당대회를 단숨에 사로잡는다. 모두를 울린 그 연설은 셔먼이 아닌, 연설자인 가필드를 무대의 중심으로 끌어올린다. 30표가 넘는 재투표 끝에, 유력 후보들이 하나둘 힘을 잃은 자리에 '원하지 않았던 인물' 제임스 가필드가 공화당 대통령 후보로 떠오른다.
넷플릭스 오리지널 시리즈 <죽음은 섬광처럼>은 이 믿기 어려운 정치적 우연에서 출발해, 한 나라의 미래를 바꿀 뻔했던 인물과 그를 쓰러뜨린 인물을 동시에 응시한다. 짧은 임기, 짧은 생, 그리고 너무도 강렬한 죽음. 역사의 각주로 밀려난 제임스 가필드와 그를 암살한 찰스 기토의 이야기를 이 시리즈는 서늘하고도 집요하게 복원한다.
연설 하나로 탄생한 대통령, '원하지 않았던 권력'