한 발의 총성이 바꾼 역사, 그리고 잊힌 이름들

이야기의 또 다른 축은 찰스 기토다. 사기와 허언, 허영심으로 점철된 인물. 그는 누나 집에 얹혀살며 돈을 훔치고, 정치인 곁을 맴돌며 자신을 '중요한 인물'로 포장한다. 우연히 공화당 전당대회에 발을 들인 그는 가필드의 열성 팬이 되고, 스스로를 선거 운동의 핵심 인물이라 믿기 시작한다. 연설문을 작성해 배포하고, 주변에선 아무도 알아주지 않는 기여를 과장하며 '킹메이커'를 자처하는 것이다.



<죽음은 섬광처럼>은 기토를 단순한 악인으로 처리하지 않는다. 그는 정치의 열기 속에서 길을 잃은 주변부 인간이자, 인정 욕망이 극단으로 치달은 비극의 표본이다. 문제는 그 욕망이 좌절되었을 때다. 아무도 자신을 알아주지 않는다는 이유, 자신이 마땅히 받아야 할 자리를 빼앗겼다는 망상은 결국 총으로 향한다. 시리즈는 그가 총을 구입하는 장면을 과장 없이, 담담하게 보여주며 다가올 비극을 예감하게 한다.



한 발의 총성과 민주주의의 취약한 순간들



미국 역사에서 암살당한 대통령은 4명이다. 에이브러햄 링컨, 제임스 가필드, 윌리엄 매킨리, 존 F. 케네디. 그중 3명이 19세기 인물이라는 사실은 당시 미국 정치의 불안정함을 웅변한다. 남북전쟁 이후 이어진 분열, 파벌 정치, 권력 거래의 구조 속에서 민주주의는 언제든 균열될 수 있었다. 가필드는 그 균열을 봉합하려 했던 인물이었고, 기토는 그 틈새에서 태어난 폭력의 화신이었다.



<죽음은 섬광처럼>이 단순한 역사극을 넘어서는 이유는 여기에 있다. 이 시리즈는 묻는다, "선출된 권력은 누구를 책임져야 하는가", 그리고 "지지와 공헌은 어디까지 보상받아야 하는가". 모든 요구를 들어줄 수는 없지만, 그렇다고 무시해도 되는가. 민주주의의 성숙은 결국 '소통'의 방식에 달려 있음을, 이 작품은 140여 년 전의 사건을 통해 현재형 질문으로 되살린다.



역사에 이름을 남기고 싶어 했던 찰스 기토는 역사에서 철저히 지워졌고, 짧은 시간 나라를 바꾸려 했던 제임스 가필드는 죽음으로 기억된다. 아이러니하게도 <죽음은 섬광처럼>은 이 두 인물을 다시 불러내, 우리가 잊고 있던 정치의 얼굴을 보여준다. 총성은 한순간이었지만, 그 여파는 길다. 이 시리즈를 보고 나면, 우리는 자연스레 상상하게 된다. 만약 그 총성이 울리지 않았다면, 오늘의 미국 그리고 민주주의는 얼마나 어떻게 달라졌을지를.

