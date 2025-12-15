사이트 전체보기
"지친 분들에게 조금의 힘이라도 됐으면" 김필이 전한 위로

[현장 ] 김필 'FLOW' 13-14일 단독 공연 개최

25.12.15
김필 단독 콘서트 'FLOW'
김필의 목소리에는 쓸쓸함과 따스함이 공존한다. 짙은 서정성을 극대화시킨 발라드부터 격정적 록 음악에 이르는 다양한 장르를 넘나들면서도 항상 개성 넘치고 독특한 색깔을 진하게 작품 속에 덧칠해왔다. 지난 13-14일에 걸쳐 거행된 단독 콘서트 < FLOW >는 그런 점에서 지난 10여년에 걸친 '김필' 표 음악을 일목요연하게 정리하는 소중한 시간을 마련했다.

서울 광진구 능동 티켓링크 1975 씨어터를 가득 채운 팬들을 위해 총 25곡 넘은 세트리스트를 풍성하게 채운 김필은 현악기 포함 7인조 밴드의 탄탄한 연주에 힘입어 그 어느 때 이상의 뜨거운 울림을 선사했다. 솔로 음반 수록곡부터 드라마 OST, 음악 경연 참가곡 등 다양한 활동을 통해 완성된 작품들을 총 5개의 챕터로 나눠 감정선의 흐름에 맞게 조합해 팬들에게 색다른 느낌을 안겨줬다.

5개 챕터 구성의 단독 콘서트
김필 단독 콘서트 'FLOW'
어두컴컴한 무대 위에 조용히 등장한 김필은 별다른 멘트 없이 차분한 발라드 감성이 빛나는 'Cry', '성북동', '사랑 하나', 'Still You'를 들려주면서 이날 현장을 찾은 관객들의 마음을 따뜻하게 어루만져 줬다. "When Love Leaves – 사랑이 지나간 뒤"라는 주제로 첫번째 챕터를 채운 5곡의 발라드를 쉼없이 열창한 후에야 김필은 뒤늦게 말문을 열었다.

"올해는 개인적으로 빨리 지나갔으면 했던 한 해였다. 여러 일이 있었지만, 다들 겪는 일이라 팬분들이 괜히 걱정하실까봐 특별히 말하진 않았다 .그래도 옆에 좋은 사람들이 있었고, 팬분들 덕분에 무대에 설 수 있었던 것 같아 정말 다행이었다. 여러분도 오늘 제 공연을 보면서, '저 사람도 저렇게 치열하게 살아가니 나도 내년엔 괜찮아질 거야' 하고, 작은 위로라도 얻는 2026년이 되길 바란다."

뒤이어 소개된 두번째 챕터 "In the Quiet Space Between – 꿈과 현실의 틈에서"에선 2019년 발표된 정규 1집 < Yours, sincerely >의 주요 트랙인 'Black', 'Dreamer', '결핍'과 함께 최근 공개한 신곡 'Dry Flower'로 진한 에스프레소 느낌의 서정성을 극대화시켰다.

김필 단독 콘서트 'FLOW'
"A Warm Trace – 남겨진 온기"라고 이름 붙여진 세번째 챕터에선 초기 발표작인 'Beautiful'과 '어떤 날은' 등 앞선 선곡과는 다른 분위기의 통통 튀는 경쾌한 느낌의 팝 음악으로 차별화를 도모했다. 매 챕터가 끝난 직후 각각의 음악에 대한 설명과 소감을 덧붙인 김필은 "콘서트를 1년 정도 쉬었더니 세트 리스트 짜는데 고민이 많았다"면서 이번 공연 주제를 직접 짰다고 언급했다.

뒤이어 들려준 네번째 챕터 "People Who Stay – 머무는 이"는 김필의 이름을 대중들에게 널리 알릴 수 있었던 < 슈퍼스타K6 >의 경연곡 '얼음요새'과 '기다림'을 비롯해서 드라마 <이태원 클라쓰> OST '그 때 그 아인', <복면가왕>에서 열창했던 '다시 사랑한다면', 그리고 데이식스 원곡의 '예뻤어' 등으로 채웠다.

지난 2023년 발표작 EP < LIFE >의 주요 수록곡들로 꾸며진 다섯번째 챕터 "Still, Somehow – 그럼에도"와 함께 당초 예정에 없었던 '잊어야 한다는 마음으로'(김광석 원곡)를 앙코르 무대 대신 꾸민 김필은 여섯번째 챕터 "What We Share – 닮은 마음"에선 '변명', 'Bye December", 또 다른 신곡 "Happy End'를 들려주며 이날 공연의 멋진 마침표를 찍었다.

충분히 위로가 되어준 공연
김필 단독 콘서트 'FLOW'
지난 2014년 < 슈퍼스타K6 >로 김필이라는 이름을 세상에 널리 알린 싱어송라이터가 지난 10여년 동안 들려줬던 정감 어린 멜로디와 목소리는 한해를 정리하는 요즘 같은 겨울 분위기에 가장 잘 어울리는 BGM 같은 존재였다.

이날 공연 말미 김필은 현장을 가득 채운 팬들에게 "올해는 유독 지치고 힘드신 분들이 더 많은 것 같다. 위로와 위안이 될 수 있는 가장 좋은 게 음악인데 요즘은 제 기능을 하지 못하는 것 같아서 못내 아쉽기도 하다"면서 "그래도 오늘 공연장에 와 주신 발걸음과 마음들이라면 아마 내년 즈음에는 조금 더 기쁜 마음으로 즐길 수 있지 않을까? 그런 생각을 해봅니다"라고 고마움을 표했다.

뒤이어 "(삶에) 지친 분들이 있다면 저 사람도 되게 열심히 사네...라고 조금의 힘이라도 되었으면 한다. 좋은 음악, 좋은 장소에서 좋은 모습으로 인사드리겠다"고 끝인사를 건냈다. 비록 가수 본인은 콘서트 마다 늘 아쉬움이 남겠지만 2시간 반 이상에 걸쳐 정성을 다해 열창을 아끼지 않았던 그의 공연은 현장 먼 발치에서 지켜 본 이들에겐 충분히 위로가 되어줄 만했다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
