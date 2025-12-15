"지친 분들에게 조금의 힘이라도 됐으면" 김필이 전한 위로

▲
김필 단독 콘서트 'FLOW'웨이크원
"A Warm Trace – 남겨진 온기"라고 이름 붙여진 세번째 챕터에선 초기 발표작인 'Beautiful'과 '어떤 날은' 등 앞선 선곡과는 다른 분위기의 통통 튀는 경쾌한 느낌의 팝 음악으로 차별화를 도모했다. 매 챕터가 끝난 직후 각각의 음악에 대한 설명과 소감을 덧붙인 김필은 "콘서트를 1년 정도 쉬었더니 세트 리스트 짜는데 고민이 많았다"면서 이번 공연 주제를 직접 짰다고 언급했다.
뒤이어 들려준 네번째 챕터 "People Who Stay – 머무는 이"는 김필의 이름을 대중들에게 널리 알릴 수 있었던 < 슈퍼스타K6 >의 경연곡 '얼음요새'과 '기다림'을 비롯해서 드라마 <이태원 클라쓰> OST '그 때 그 아인', <복면가왕>에서 열창했던 '다시 사랑한다면', 그리고 데이식스 원곡의 '예뻤어' 등으로 채웠다.
지난 2023년 발표작 EP < LIFE >의 주요 수록곡들로 꾸며진 다섯번째 챕터 "Still, Somehow – 그럼에도"와 함께 당초 예정에 없었던 '잊어야 한다는 마음으로'(김광석 원곡)를 앙코르 무대 대신 꾸민 김필은 여섯번째 챕터 "What We Share – 닮은 마음"에선 '변명', 'Bye December", 또 다른 신곡 "Happy End'를 들려주며 이날 공연의 멋진 마침표를 찍었다.
충분히 위로가 되어준 공연