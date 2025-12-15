"지친 분들에게 조금의 힘이라도 됐으면" 김필이 전한 위로

▲김필 단독 콘서트 'FLOW' 웨이크원

지난 2014년 < 슈퍼스타K6 >로 김필이라는 이름을 세상에 널리 알린 싱어송라이터가 지난 10여년 동안 들려줬던 정감 어린 멜로디와 목소리는 한해를 정리하는 요즘 같은 겨울 분위기에 가장 잘 어울리는 BGM 같은 존재였다.



이날 공연 말미 김필은 현장을 가득 채운 팬들에게 "올해는 유독 지치고 힘드신 분들이 더 많은 것 같다. 위로와 위안이 될 수 있는 가장 좋은 게 음악인데 요즘은 제 기능을 하지 못하는 것 같아서 못내 아쉽기도 하다"면서 "그래도 오늘 공연장에 와 주신 발걸음과 마음들이라면 아마 내년 즈음에는 조금 더 기쁜 마음으로 즐길 수 있지 않을까? 그런 생각을 해봅니다"라고 고마움을 표했다.

뒤이어 "(삶에) 지친 분들이 있다면 저 사람도 되게 열심히 사네...라고 조금의 힘이라도 되었으면 한다. 좋은 음악, 좋은 장소에서 좋은 모습으로 인사드리겠다"고 끝인사를 건냈다. 비록 가수 본인은 콘서트 마다 늘 아쉬움이 남겠지만 2시간 반 이상에 걸쳐 정성을 다해 열창을 아끼지 않았던 그의 공연은 현장 먼 발치에서 지켜 본 이들에겐 충분히 위로가 되어줄 만했다.

