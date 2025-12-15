역대 최고의 공포영화, 40년 만에 재평가된 이유

샤이닝

스틸컷위험한 짐승은 골격부터 탄탄하다. '영상 언어의 교과서'라고 불릴 만큼 치밀한 촬영, 음악, 편집을 통해 초능력과 사후세계가 난무하는 초현실적인 공간에 납득될 수밖에 없는 현실감을 부여한다. 트랙킹숏으로 대니의 자전거를 흔들림 없이 뒤쫓는 스테디 카메라는 마치 오버룩 호텔에 머무는 원혼의 시선처럼 보인다. <록키>에서 처음으로 사용됐지만, 영화의 주제와 밀착하며 스테디 카메라가 서사적 기능으로 100% 활용된 건 <샤이닝>을 최초로 본다.영화는 평범한 구직 인터뷰로 시작하는 현실적인 시퀀스로 출발해 초능력자와 귀신이 출몰하는 초현실로 끝난다. 하지만 이질적일 수 있는 현실과 초현실의 접합을 지적하기는 힘들다. 로키산맥 어딘가에, 지금도 12월부터 5월까지 눈이 쌓이면 고립되고 마는 호텔이 존재하는 것 같은 완벽한 미장센에 서사까지 매끈하게 이어붙인 큐브릭의 연출력 덕이다. 달착륙 조작설의 총감독이 큐브릭이었다는 루머가 지금도 유효한 까닭도 같은 맥락이다.경제적이고 효율적인 컷 편집은 엄청난 특수효과 없이도 미쳐가는 잭과 오버룩 호텔의 초현실적인 에너지를 새긴다. 특히 호텔 로비에서 정원에 설치된 미로의 미니어처를 바라보는 잭, 미로에 갇힌 웬디와 대니를 조망하는 부감샷을 연이어 배치해 마치 잭이 웬디와 대니를 조종하는 것 같이 효과를 내는 장면은 <2001 스페이스 오디세이>에서 허공에 치솟은 뼈도끼가 우주선으로 변하는 시퀀스만큼 놀랍다.<샤이닝>은 기존의 공포 영화와 차별화된 활동반경으로 공포가 일상에 침투할 수 있는 영역을 과감하게 넓혔다. '귀신 들린 집'이라는 전통적인 소재를 아이템으로 선택했지만, 어두컴컴한 복도와 지하실도 없고 갑자기 튀어나와 놀래키는 귀신도 없다. 압도적인 피바다는 보일망정 미치광이의 잔인하고 기괴한 취향을 전시하지도 않는다. 리게티, 펜터레츠키 같은 현대음악의 거장이 공들여 만든 불협화음은 호텔에 불안한 공기를 불어 넣고 시종일관 밝고 넓고 깔끔한 고급 호텔을 배경으로 울려 퍼지는 날카로운 타자기 소리, 공격적으로 벽에서 튕겨 나오는 테니스공 소리가 심리적으로 조여오는 우아한 공포를 완성한다.