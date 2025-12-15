89세 김희갑 작곡가의 음악 인생, 다큐로 부활하다

미림극장

다큐 영화 '바람이 전하는 말' 포스터. 14일 인천 미림극장에서 진행된 행사러닝타임 100분 동안 참석한 50여명의 관객은 영화에 빠졌고, 불을 밝히자 박수가 나왔다. 조용필 콘서트에서 '킬리만자로의 표범'을 부르는 장면으로 시작되는 영화는 이 곡을 작곡한 김희갑 작곡가와 작사가인 부인 양인자 작가의 이야기가 중심이다.대중가요에서 작사, 작곡가는 일반에 그리 잘 인식되지 않은 부분이다. 필자 역시 그랬다. 하지만 영화에 삽입된 35곡의 노래는 한 곡 정도를 제외하고 내가 다 아는 노래였다. 이 곡들이 한 사람에 의해 작곡되었다는 것 만으로도 경이로웠다.그 중심이 김희갑 작곡가가 있다. 1936년 평양 태생인 그는 중학생이었던 1·4 후퇴 당시 징집의 위협을 느끼고, 서울을 거쳐서 대구로 피난 간다. 기타를 잘 치는 고등학생으로 소문나 미8군 밴드 소속이 된다. 어린 소년 기타리스트는 이 악단이 주는 재즈나 소울의 정서를 자연스럽게 터득하고, 1969년 그가 작곡한 '바닷가의 추억', '달맞이꽃', '진정 난 몰랐었네' 등이 들어있는 앨범을 통해 데뷔한다.놀라운 것은 포크라는 음악으로 시작했지만, 혜은이의 '열정', 김국환의 '타타타', 최진희의 '사랑의 미로', 임주리의 '립스틱 짚게 바르고', 양희은 '하얀 목련' 등으로 다양한 실험을 했다는 것이다. 여기에 8개월 동안 고심해 내놓은 가곡과 대중음악을 결합한 '향수', 국내 뮤지컬의 시작이라 할 수 있는 '명성황후' 등은 그가 우리나라 대중음악에 어떤 영향을 끼쳤는지 알 수 있게 한다. 그는 가왕 조용필의 대표적인 명곡인 '킬리만자로의 표범', '그 겨울의 찻집', '바람이 전하는 말', 'Q' 등을 작곡했다.작곡가 김희갑을 더욱 빛낸 것은 양인자 작사가다. 둘은 1987년에 재혼했다. 방송 작가였던 양인자 작사가는 작사 미팅을 위해 몇 번을 만나다가 자연스럽게 부부의 연으로 이어지고, 이후 두 사람은 400곡을 만들었다. 결혼 이후 만든 곡은 대부분 '김희갑 작곡, 양인자 작사'다. 영화에는 두 사람의 산책 장면이 많이 나온다. 두 손을 꼭 잡고, 노래를 주고 받으면서 산책하는 이들 부부가 주는 울림이 크다.영화는 연대기적으로 진행되어 올해로 89살을 맞은 김희갑 선생의 만년으로 넘어간다. 이제 요양원에서 알츠하이머로 인해 기억을 되돌리는 작곡가는 이 생과의 마지막 이별을 향해 걸어가고 있다.