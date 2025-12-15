최강대국 거란 물리친 강감찬, 귀주대첩 승리 이끈 이것

KBS1

큰사진보기 ▲역사스페셜귀주대첩 KBS1

하지만 고려군은 퇴각하는 거란군을 순순히 보내줄 생각이 없었다. 강감찬이 이끄는 고려군은 귀주성(현 구주성) 서남쪽 일대의 들판에서 회군하던 거란군을 저지하며 피할 수 없는 마지막 전투를 치르게 된다.



그런데 고려군은 왜 이미 전쟁 의지를 잃고 퇴각하는 거란군을 끝까지 추격하여 굳이 대규모 전투를 벌였을까. 그것도 하필 강력한 기병을 자랑하는 거란군을 상대로 승산이 적은 평원에서의 '대회전'을 선택했을까.



거듭 전쟁에 시달려온 고려로서는 이번에 적의 주력부대를 완전히 섬멸해야만 향후 거란의 침공 의지를 완전히 꺾을 수 있다는 것, 또한 후방에서 거란군을 추격중인 기병대가 합류할 때까지 시간을 벌면 적을 포위하여 충분히 승산이 있다는 것을 고려한 결정이었다.



전투 초기의 전황은 고려군에게 불리했다. 풍향이 고려군 쪽으로 강하게 불면서 사정범위가 넓어진 거란 궁병들의 화살 공세로 수세에 몰렸다. 여기에 고려군은 보병과 검거만으로 거란 기병들의 파상공세를 막아내야 했다.



팽팽한 전세가 이어지던 시점에 고려군이 기다리던 기병대가 마침내 도착했다. 여기에 풍향이 바뀌어 남쪽으로 불어온 비바람이 북쪽을 향해 휘날리기 시작했다. 이제는 고려군이 쏜 화살이 더 멀리 빠르게 거란군의 진영으로 쏟아지기 시작했다. 전투의 균형이 무너지는 순간이었다. 기세를 탄 고려군은 거란군을 포위하고 맹렬하게 몰아붙였다.



<고려사절요>에 따르면 "쓰러진 시체가 들을 가득 채우고, 살아서 돌아간 적군은 겨우 수천에 불과하였다, 거란의 병사들이 패배한 것이 이때처럼 심한 적이 없었다"고 한다. 고려군의 완벽한 대승이었다. 이 전투가 여요전쟁의 대미를 장식하는 '귀주대첩(龜州大捷)'이다.



30년에 걸친 전쟁이 최종적으로 고려의 승리로 끝나면서, 이후 거란은 두번 다시 한반도로 군사적 팽창을 시도하지 못했다. 양국은 전쟁 이후 빠른 속도로 관계 정상화에 나섰고 이때 합의한 외교적 틀은 이후 거란이 멸망할 때까지 유지됐다.



여요전쟁은 단순히 전쟁 하나를 승리한 것을 넘어서, 당시 세계적으로 강력했던 대제국을, 누구의 도움도 없이 우리 민족의 자력만으로 막아내며 동아시아 세계질서를 바꿔놓은 업적이라는데 더 큰 의미가 있다. 고려의 승리를 바탕으로 동아시아 국제정세에 '힘의 균형'이 이뤄지면서 자주적인 외교관계와 평화 구도가 정착될수 있었던 것이다. 강감찬과 현종을 비롯하여 이름을 남기지 못한 수많은 영웅들에 의하여 함께 이뤄낸 기적은, 한민족의 역사에서 가장 빛나는 순간으로 오랫동안 기억될 것이다.

귀주대첩거란(契丹, 원음은 키타이 혹은 케세이)은 본래 동아시아 북방에서 오래전부터 거주하던 몽골계통의 유목민 집단에서 출발했다. 거란족은 계절에 따라 목초지를 찾아다니며 유목생활을 해야 했는데, 부족한 자원을 충당하기 위하여 '약탈'문화가 보편적인 생존의 수단으로 자리잡았다. 또한 거란인들은 어릴때부터 승마술과 궁술에 능했고, 말을 타고 사냥과 약탈을 일삼으며 자연스럽게 일상 생활 속에서 전쟁기술을 습득하는 '전투민족'이 됐다.10세기에 접어들며 질랄부의 추장이었던 야율야보기(872-926,요 태조)가 분열되었던 거란의 8개 부족들을 하나로 통합하고 거란 최초의 황제가 된다. 거란은 926년 동아시아의 강국이던 발해를 멸망시켰고, 중원으로 진출하여 연운 16주를 확보하는 등, 거침없는 정복활동과 영토확장을 통하여 세력을 키웠다.거란은 6대 황제 야율융서(요 성종)의 시대에 이르러 전성기를 맞이한다. 중원 왕조인 송나라와의 전쟁 끝에 1004년 '전연의 맹약'을 맺고, 거란이 송으로부터 매년 막대한 보상(세폐)를 받는 조건으로 평화조약을 수립한다. 이로서 거란은 당대 동아시아의 최강국으로 자리매김했다.고려는 거란과는 건국 초기부터 적대 관계였다. 942년(고려 태조 25년)에는 태조 왕건이 거란에서 친선의 의미로 보내온 낙타 50마리를 만부교 아래에 매어놓아 모조리 굶겨죽이고 사신들을 섬으로 유배보낸 '만부교 사건'이 발생했다. 왕건의 강경한 조치는, 같은 민족인 발해를 멸망시킨 거란에 대한 경계심, 고려로 귀부한 발해 유민들의 여론, 고려의 최우방국 송나라가 거란과 적대하고 있다는 외교적 관계 등을 두루 염두에 둔 조치로 해석된다.거란으로서는 동아시아의 패권을 장악하고 송나라와의 관계를 안정시키기 위해서는 후방에 있는 고려를 반드시 복속시켜야 할 필요가 있었다. 야율융서는 993년부터 세 차례에 걸쳐 고려를 잇달아 침공한다. 8세기 말에서 9세기 초까지 동아시아의 패권을 걸고 벌어진 고려-거란전쟁(여요전쟁 麗遼戰爭, 993년-1019년)'의 막이 오르는 순간이었다.거란의 1차 침공 당시 고려는 서희가 주도한 외교담판을 통하여 오히려 강동 6주를 얻어내는 성과를 올렸다. 1010년 벌어진 2차 침공에서는 야율융서가 대군을 이끌고 직접 친정에 나서며 수도 개경이 함락되는 등, 한때 멸망 직전까지 갔을만큼 가장 큰 위기를 맞이했다. 다행히 국왕 현종이 지방으로 몽진(피난)하며 장기전이 되자 지친 거란군이 먼저 철수하고, 장군 양규가 퇴각하는 거란군에게 큰 타격을 입히면서 고려는 무사히 나라를 지킬 수 있었다.하지만 거란은 포기하지 않고 음력 1018년 12월, 결국 세번째 침공을 시도한다. 당시의 거란군은 황제의 친위부대인 '피실군(皮室軍)으로 구성된 최정예부대였다. '피붙이'라는 이름에서 보듯이, 거란 황제가 가장 가까이서 믿을수 있는 최측근으로 구성된 부대가 투입되었다는 것은, 거란이 이번 고려 원정을 얼마나 중요하게 여겼는지 알수 있다.유목 민족인 거란군의 핵심 전력은 기병이었다. 거란의 중무장 기병들은 마상에서 창, 칼, 활 등 다양한 무기를 자유자재로 다룰 수 있었고, 밀접한 보병 진영을 깨트리고 추격하는데 특화되어 있었다. 또한 거란 기병은 엄청난 기동력으로 속도전과 장거리 원정에 능했으며, 타초곡가정(打草穀家丁)처럼 약탈을 전담하여 보급품을 현지조달하는 병종도 두고 있었다.고려는 앞선 두 번의 침공에서 거란 기병의 위력을 확인하고, 이에 맞설 수 있는 약 1만의 기병 부대 육성과, 검거(검차, 전투용 수레) 제작을 추진했다. 이는 당시 고려의 국력을 모두 결집해야 했던 최대 국방사업이었다.<고려사절요>에 따르면, 거란의 3차 침공 당시 고려군의 총 규모는 약 20만8300여명이었다. 이중 정예병은 10만 정도로 최전방 강동 6주 일대에 집중 배치됐다. 나머지 병력은 광군(예비군)으로 후방에 분산됐다. 광군은 다수가 농민이었고 전투보다는 주로 노역에 동원되는 병력이었다. 고려군은 규모에서는 우위였지만, 실질적인 전투력에서는 거란군과 차이가 날 수밖에 없었다.상원수(총사령관) 강감찬은 여요전쟁의 영향으로 무장의 이미지가 강하지만, 사실은 과거 시험에 장원급제한 문신 출신이었다. 특이하게도 강감찬은 3차 여요전쟁 이전까지 실제 전쟁에 참전했다는 기록은 전무하며, 상원수에 임명된 당시 나이는 무려 칠순이었다.고려 전반기는 일반적으로 문신이 최고 지휘관을 맡고 무신은 그 밑에서 지휘를 받으며 실무를 담당하는 시스템으로 군권이 운영됐다. 고려의 문신들은 행정업무만 하는 관료가 아니었고, 다수가 호족 출신으로 사병이나 지방 영지를 통솔한 경험이 있어서 전략과 병법에 익숙했다. 강감찬은 그중에서도 문무 양면에서 능하고 대거란 정책에서 핵심적인 실무를 담당했던 인물로 추정된다.강감찬의 고려군은 흥화진 방면의 삼교천 일대에서 거란군의 선봉대를 매복과 수공으로 격퇴했다. 하지만 첫 전투는 눈속임을 위한 거란의 유인책이었다. 일부 병력이 고려의 최정예 군을 전방에 묶어놓은 사이, 주력 부대는 우회하여 고려의 수도 개경으로 남하하고 있었다.거란은 2차 침공 당시 개경을 점령하고도 국왕 현종을 놓치는 바람에 전쟁이 장기전이 되면서 고려의 완전한 항복을 받아내는데 실패했다. 그래서 이번에는 수도를 최단 시간에 점령하여 국왕을 사로잡아 전쟁을 끝내려는 직도 전략(直搗戰略)을 처음부터 구상했다.이에 고려군은 청야전술(淸野戰術)을 펼치며 거란군의 진격로마다 적에게 넘어갈 수 있는 식수와 물자, 시설 등을 모두 소각하고 철수했다. 약탈 위주의 현지 보급 전략을 펼치는 거란군의 약점을 노린 결정으로, 고려군 역시 상당한 피해를 감수한 전술이었다. 압록강을 건넌 이후 숨돌릴 틈 없이 질주하여 고려 영토 깊숙이 들어온 거란군은, 보급도 안되는 상황에서 고려의 강경한 항전 의지를 확인하고 당황할 수밖에 없었다.거란군은 개경 코앞까지 진격해오는데 성공했지만, 현종과 고려 조정은 이번에는 피난하지 않고 철저한 방비 태세를 갖춘 상태였다. 여기에 후방에서는 강감찬이 보낸 고려의 정예 기병대가 빠른 속도로 추격해오고 있었다. 자칫 앞뒤로 완전히 포위당할 위기에 놓이자 거란군은 고심 끝에 결국 개경 공격을 포기할 수밖에 없었다.