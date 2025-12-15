'새내기 리베로' 문정원, '최리' 임명옥에게 판정승

도로공사가 안방에서 상승세의 기업은행을 꺾고 선두 자리를 굳게 지켰다.
김종민 감독이 이끄는 한국도로공사 하이패스는 14일 김천 실내체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 3라운드 IBK기업은행 알토스와의 홈경기에서 세트스코어 3-2(18-25,22-25,25-21,25-23,15-11)로 승리했다. 지난 11일 흥국생명 핑크스파이더스를 꺾고 통산 최다승 타이기록을 세웠던 도로공사의 김종민 감독은 이날 승리를 통해 여자부 역대 최다승(158승) 감독에 등극했다(13승2패).
도로공사는 39.39%의 점유율을 책임진 레티치아 모마 바소코가 50.77%의 성공률로 35득점을 폭발하며 공격을 이끌었고 타나차 쑥솟이 서브득점과 블로킹 2개를 포함해 18득점, 김세빈이 블로킹 4개와 함께 11득점으로 힘을 보탰다. 그리고 이번 시즌을 앞두고 리베로로 변신한 문정원은 무려 84%의 리시브 효율과 함께 양 팀 합쳐 가장 많은 27개의 디그를 기록하며 도로공사의 '리버스 스윕' 승리를 견인했다.
