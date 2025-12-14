한국영화 본질은 '저항'... 1세대 영화평론가의 철학은 이랬다

▲
1955년 <영화세계> 기자 시절 영화세계사 대표 박인규(오른쪽)와 그의 형 박인수(왼쪽)과 함께 명동거리에서 노만(가운데)한상언영화연구소
노만은 1950년대 한국영화의 풍경에 대해 '영화사들이 잇따라 생겨났으나 사무실을 따로 얻기에는 임대료도 비쌌고, 영화가 흥행이 안 되면 월세를 낼 수도 없어 주로 명동의 다방에서 모든 일이 결정됐고 영화인들이 모여 있던 곳은 명동 휘가로 다방이었다'고 회고하고 있다. 연극인들 특히 이해랑 선생은 영화하는 사람들을 보고 "이 활동사진쟁이들!"라고 불렀다고 전했다.
노만은 또한 '잡지에 실리는 배우들이 화보와 브로마이드도 촬영도 명동에 있던 사진관인 신흥사장과 고향사장이었고, 당시 갓 데뷔했던 강효실 배우(최민수 배우의 어머니)의 프로필 사진을 찍은 것도 기억에 남는다'며 '1955년 김기영 감독 <주검의 상자>로 데뷔한 강효실 배우는 전진희라는 예명으로 활동했고, 이때 찍은 프로필 사진이 <영화세계> 1955년 5월호 표지로 쓰였다'고 회상했다.
<영화세계> 이후 <국제영화>, <스크린>, <영화예술> 등으로 잡지사를 옮겼던 노만은 한국영화평론가협회 창립 과정에도 기여한다. 1960년 한국영화비평가협회가 만들어졌을 때는 발기인이자 창립회원으로 참여했고, 박정희의 군사쿠데타로 인해 한국영화비평가협회가 해산된 이후 1965년 한국영화평론가협회로 다시 결성됐을 때는 기획간사로서 기초를 다지는데 일조했다.
1961년부터 한양대학교에 출강해 한국영화사를 가르치게 되는데, 한양대 정용탁 명예교수는 이 시기 노만의 강의를 수강했다. 배우 최불암, 노주현, 임현식, 촬영감독 박승배도 노만의 기억에 남아 있는 학생들이다.
강의 교재는 자신이 직접 저술한 <한국영화사>였다. <한국영화사>는 1959년 집필을 시작하게 된다. 1958년 대학 졸업 때 그간 영화기자로서 만났던 윤봉춘·이규환·안종화·복혜숙 등 영화인들 인터뷰를 메모지에 기록하면서, 한국영화사 정리에 대한 필요성을 느꼈기 때문이었다.
<동아일보> 창간호를 시작으로 해방 직전 발행호까지 영화와 관련된 기사와 광고를 빼놓지 않고 확인했고, 원로영화인들을 인터뷰한 것도 바탕이 됐다. <임자없는 나룻배>(1932)와 <춘향전>(1955)을 연출한 이규환 감독의 동숭동 낙산 자택을 찾아가 손님 대접으로 내온 설탕물 한 사발을 들이키며 일제 강점기 나운규와의 영화계 활동과 <나그네>(1937년)에 대한 이야기를 들었다고 한다.
지배 권력의 수탈에 맞선 민중 저항 담은 <춘향전>