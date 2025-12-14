'응답하라! 1980년 파리'... 이 가족의 역사가 던진 감동

㈜영화사 진진

<파리, 밤의 여행자들> 포스터중년 주부 '엘리자베트'의 삶은 격변에 휩싸여 있다. 남편과 이혼은 자녀 양육에 충실했던 일상을 뿌리부터 뒤흔든다. 앞으로 어떻게 살아야 할까 막막한 상황, 갓 성인이 된 딸 '주디트'는 사회운동에 열심이고 아들 '마티아스'는 아직 원하는 꿈을 찾고 있다. 가족 생계와 함께 새 출발을 모색하는 어깨가 무거운 건 당연하다.구직활동 중인 엘리자베트에게 애청하던 심야 라디오 방송이 기회가 된디. 청취자 사연을 중계하는 전화 교환원 자리다. 박봉에 밤을 새우는 조건이지만, 경력 단절로 고심하던 참이라 가릴 처지가 아니다. 다행히 새 직장은 엘리자베트의 세심한 성격과 잘 맞고, 성격 괄괄한 진행자 '방다'를 비롯한 스태프들과도 금방 어울린다.분주하게 일하던 그녀는 어느 날 스튜디오 게스트로 참여한 소녀 '탈룰라'와 만난다. 가족과 떨어져 홀로 파리를 방랑하는 사연을 들은 엘리자베트는 남는 방에서 당분간 머물게 한다. 탈룰라는 가족과 금방 가까워지며 새 식구처럼 지낸다. 마티아스는 그녀를 돌보다 둘만의 감정을 나누게 된다. 하지만 어느 날 탈룰라는 홀연히 사라진다. 시간이 흐르며 가족에겐 작지만 확실한 변화가 일어난다.<파리, 밤의 여행자들>은 가족 드라마의 외형을 선보이지만, 우리의 <응답하라!> 드라마 시리즈의 프랑스판으로 보일 만큼 관객을 1980년대 프랑스 파리 시간여행으로 초대한다. 오히려 소소한 가족 일상 위주에 시대상이 양념처럼 들어가는 한국 비교 대상과 달리, 엘리자베트 가족의 몇 년 동안 변화는 프랑스가 경험한 80년대를 꿰뚫어 관통하지 않고는 설명할 수 없다.영화는 차에 탄 엘리자베트 가족이 거리에서 시위대와 맞닥뜨리며 시작된다. 하지만 그저 주인공의 길을 가로막거나 주변 인물의 등장 배경으로 쓰이기 일쑤인 국내 영상물과 달리, 이 영화 속 시위대는 주인공 가족과 적대적이지도 얽히지도 않는다. 그들은 간격을 유지하며 동료 시민으로 서로를 대한다. 길이 막혀 불편해도 가족은 참을성 있게 대화를 나누며 감속한다. 축제 현장처럼 들뜬 시위대는 가족에게 장미를 내밀고, 이들은 기분 좋게 받는다.그날은 1981년 5월 10일이다. 대체 그날 무슨 일이 있었기에 이런 풍경이 펼쳐진 걸까? 감독과 제작진은 왜 굳이 작품의 처음 인상을 규정하는 도입부에서 해당 날짜를 관객에게 환기할까? 프랑스 현대 역사에서 잊을 수 없는 전환점이 되는 시기였기 때문이다. 그 분기점은 고스란히 엘리자베트 가족의 이후 삶과 연결된다. '결정적'이라 해도 과언이 아니다.2처 세계대전 이후 상당 기간 정치적 혼란에 휩싸였던 프랑스는 1958년 5공호국 체제가 들어선다. 드골로 상징되는 보수 우파와 서유럽에서 가장 강력한 진보 좌파가 치열하게 경합했지만, 좌파정당을 대표하던 사회당은 만년 2등에 머물러 있었다. 오랜 좌절과 무기력을 딛고 전후 최초로 진보세력이 결선투표에서 열세를 뒤집고 당선된다. 프랑수아 미테랑 대통령의 시대가 출범한 것이다. 사회당의 상징이 장미꽃이었고, 시위대는 선거 승리를 만끽하던 참이다.그런 장미꽃을 흔쾌히 받았다는 것은 주인공 가족이 시위대와 같은 정치 성향으로 풀이할 수 있지만, 정체기를 벗어나 새로운 시대를 향한 변화의 열망을 공유함이 더 근본에 가깝다. 엘리자베트와 자녀들 앞에 펼쳐진 낯선 상황과 1980년대 프랑스가 직면한 변화의 파도는 서로 맞물리며 영향력을 행사한다. 이제 주인공 가족의 미래는 동시대 프랑스 사회의 변화와 한데 묶일 운명이다.물론 <파리, 밤의 여행자들>은 정치 구호가 난무하는 사회고발 영화와는 거리가 멀다. 그저 격동의 1980년대 몇 년간 각자의 삶을 충실히 영위할 뿐이다. 그러나 그들의 행로와 주변 풍경 곳곳에는 당대 프랑스의 급속한 변화상이 잔뜩 농축되다시피 한다. 과연 이들에겐 무슨 일이 일어났고, 어떤 환경에 둘러싸여 있었을까?미테랑 정부는 프랑스 현대화라는 청사진을 내놓고 개혁을 단행한다. 이 시기에 오늘날까지 이어지는 노동시간 단축, 최저임금 인상, 노인복지 제도 사형제 폐지 같은 진보적 정책이 시행된다. 정치 개혁만 이뤄진 게 아니다. KTX의 선조 격인 고속철도 TGV가 운행 개시하고, 인터넷 서비스 초기 형태 '미니텔'이 도입된다. 세계적으로 명성 높은 영화 진흥 정책이 활기를 띠고, '그랑 프로제(Grand Projects)'로 명명한 초대형 건축 프로젝트를 추진했다. 오늘날 파리 랜드마크인 루브르 박물관 피라미드, 신 개선문 등이 지어졌다. 전임자 때 착공한 퐁피두 센터 완성도 미테랑 정부 때다.되짚어보면, 미테랑 정부 시절 놀라운 변화가 가족의 일상에 미친 영향이 엄청남을 깨닫는다. 가족과 달의 중력처럼 영향을 교환하는 소녀 탈룰라는 고속철 덕분에 물리적 장벽을 극복해 파리에 도착했을 테다. 가족 역시 지방에서 파리로 이주헸다. 보금자리이자 영화 주요 배경인 아파트는 파리 도시 정비계획 일부이자, 가족이 매일 바라보는 바깥 풍경에 펼쳐진 현대식 건물들은 퐁피두 센터가 선보이던 전위적 시도와 자연스레 연결되는 느낌을 전한다.직업을 찾기 위해 동분서주하지만 시련을 겪는 엘리자베트의 고초는 만만치 않다. 이제 장부 수기 입력은 철 지난 방식이고, 컴퓨터에 출입고 저장하면 된다. 하지만 아직 온라인 업무에 익숙하지 않은 그녀는 출근 첫날 데이터를 몽땅 날리고 해고된다. 딸은 엄마가 답답하다. 아날로그에 익숙한 기성세대와 변화를 쉽게 수용하는 후속세대를 대비하는 연출이다. 카세트테이프가 널리 보급되어 기존의 레코드 턴테이블과 공존하고, 디지털 시대 초입에 전자음악 사운드가 당대를 수놓는다. 동시대 인기곡이 술술 흐르고, 젊은 세대는 펑크나 테크노, 뉴웨이브 음악을 수용한다. 엘리자베트 역시 낯설음을 극복하고 함께 즐긴다. 변화의 물결은 막을 수 없다.