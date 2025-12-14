'명품 왼발' 이강인 시즌 2호 도움... 리그 선두 견인

2025-26 프랑스 리그1 16라운드

(스타드 생 심포리앵, 프랑스 메스 - 2025년 12월 14일)

메스 2 - 디멩게 42' 치타이쉬빌리 81'

PSG 3 - 하무스(도움:이강인) 31' 은장투 39' 두에 63'

이강인(PSG)이 메스전에서 시즌 2호 도움을 기록하며, 팀의 리그 1위를 이끌었다.PSG는 14일 오전 3시(한국시간) 프랑스 메스의 스타드 생 심포리앵에서 열린 2025-26 프랑스 리그1 16라운드 원정 경기에서 3-2로 승리했다.이로써 PSG는 11승 3무 2패(승점 36)으로 2위 RC랑스(승점 34)를 따돌리고, 선두로 뛰어올랐다.원정팀 PSG는 4-4-2 포메이션을 가동했다. 투톱은 곤살루 하무스-퀸틴 은장투, 미드필드는 이브라힘 음바예-파비안 루이스-비티냐-이강인이 맡았다. 포백은 뤼카 에르난데스-윌리안 파초-일리야 자바르니-워렌 자이르 에메리, 골문은 마트베이 사포노프가 지켰다.전체적인 경기 흐름은 PSG의 주도 속에 이루어졌다. 이 가운데 이강인은 시작부터 존재감을 발휘했다. 수비 라인 바로 위에서 공을 잡은 이강인이 넓은 시야와 정확한 킥 감각으로 수비 뒷 공간 롱패스를 찔러넣었다. 왼쪽 공간을 침투를 감행한 음바예가 터치 이후 크로스를 시도했지만 슈팅으로 이어지지 않았다.전반 26분에는 이강인이 중앙 먼 지점에서 왼발 프리킥을 시도했으나 높게 떠올랐다. 이강인의 영점이 완전히 잡힌 것은 전반 31분이었다. 오른쪽에서 짧은 코너킥이 시도됐다. 은장투에게 패스를 받은 이강인이 왼발 크로스를 띄웠고, 하무스가 헤더로 마무리지었다.전반 36분에도 이강인의 발 끝이 공격의 시발점이었다. 이강인의 패스를 거쳐 파비안 루이스의 스루 패스가 하무스에게 전달됐다. 하무스가 골키퍼와 맞설때 불안한 터치가 이뤄졌고, 자이르 에메리가 공을 잡은 뒤 이강인에게 연결했다. 이어 이강인의 슈팅은 아쉽게 높게 떠올랐다.PSG는 전반 39분 두 번째 추가골을 넣었다. 음바예가 왼쪽에서 수비수를 제친 뒤 낮게 크로스했고, 은장투가 슬라이딩으로 밀어넣었다.2골을 뒤진 메스도 추격에 나섰다. 전반 42분 디알로의 슈팅이 파초를 맞고 흘러나왔지만 디멩게가 강력한 슈팅으로 골망을 갈랐다.PSG는 후반 시작과 동시에 파비안 루이스 대신 데지레 두에를 투입했다. 후반에도 PSG 공격의 핵심은 단연 이강인이었다. 후반 1분 이강인의 전진 패스에 이은 은장투의 슈팅은 골키퍼 피셔 골키퍼가 선방했다.후반 6분에도 이강인이 기회를 생산했다. 이강인의 절묘한 스루 패스가 하무스에게 연결됐지만 하무스의 슈팅은 골키퍼에게 막혔다. 후반 8분 이강인이 페널티 박스 안 오른쪽에서 슈팅을 시도한 공은 트라오레의 몸을 맞고 피셔 골키퍼가 쳐냈다.PSG는 후반 18분 세 번째 골을 터뜨렸다. 음바예의 전진 패스를 받은 두에가 하프 라인부터 드리블로 상대 진영까지 접근했다. 두에는 골키퍼와의 일대일 기회에서 오른발 슈팅을 성공시켰다.PSG는 후반 21분 하무스, 은장투 대신 흐비차 크라바츠헬리아, 브래들리 바르콜라를 투입하며 체력을 안배했다. 후반 25분 음바예의 슈팅이 골대를 팅기는 불운을 맞기도 했다.PSG는 안심할 수 없었다. 메스는 후반 36분 다시 점수차를 좁혔기 때문이다. 치타이쉬빌리가 중앙으로 좁혀들어가며 헤인과 원투 패스를 통해 공간을 만들었고, 마무리 슈팅이 득점으로 연결됐다.PSG는 후반 추가시간 음바예 대신 수비 자원인 루카스 베라우두를 넣으며 굳히기에 돌입했다. 결국 PSG는 실점하지 않은 채 승점 3을 획득했다.PSG에서 3년차를 맞은 이강인은 올 시즌 꾸준하게 기회를 부여받고 있다. 챔피언스리그에서는 벤치를 지키는 반면 리그에서만큼은 주전 출장 횟수가 늘었다. 지난 시즌 후반기 부진을 겪으며 오랜 기간 벤치에 머물던 이강인은 올 시즌 현지 언론으로부터 호평을 받고 있다. 선발로 나오는 경기마다 충분한 역할을 해주면서 루이스 엔리케 감독에게 높은 신뢰를 얻었다.이번 메스전은 이강인에게 리그 14번째 경기였다. 이강인은 PSG 공격의 창의성을 불어넣으며 존재감을 발휘했다. 오른쪽 윙어로 나선 이강인은 중앙과 측면을 자유롭게 넘나들었고, 빌드업 상황에서도 상당 부분 관여하는 등 79회의 터치를 가져갔다.특유의 정확도 높은 왼발 킥력은 단연 빛났다. 전반 31분 하무스의 선제골도 이강인의 명품 왼발에서 나왔다. 이뿐만 아니라 창의적인 패스로 이날 양 팀 포함 가장 많은 기회 창출 3회를 기록했다. 패스 성공률도 무려 93%에 달했다.지상볼 경합 부문에서는 6회 시도 중 4회를 성공했고, 수비에서 또한 태클 2회, 가로채기 1회, 리커버리 1회를 기록하며 높은 기여도를 보였다.PSG에서 로테이션 멤버의 입지인 탓에 이강인이 풀타임을 소화하는 경기는 극히 드물다. 이날 뛰어난 활약에 힘입어 모처럼 90분 풀타임을 뛰었다. 지난달 10일 리옹전 이후 1개월 만이며, 올 시즌 4번째 풀타임 경기다.무엇보다 최근 경기 내용과 흐름이 좋다. 올 시즌 리그에서 1골 2도움을 기록 중인데, 최근 리그 5경기에서 3개의 공격 포인트가 모두 나왔다. 시즌 초반 좋은 퍼포먼스에도 불구하고 공격 포인트와 인연이 없었던 이강인은 최근 예리한 왼발 능력을 선보이며, 경기 결과에까지 큰 영향을 끼치고 있다.