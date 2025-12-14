김정은의 '라스트 댄스'는 현재 진행형... 하나은행 최다 연승 견인

한국여자농구연맹

김정은은 이번 시즌 주전으로 1경기도 출전하지 않았지만 하나은행에서의 비중은 조금도 줄어들지 않았다.2005-2006 시즌 신인드래프트 전체 1순위로 신세계 쿨캣에 입단한 김정은은 입단 초기에는 인기 배우와, 2010년대 이후에는 북한 최고 지도자와 이름이 같다는 이유로 계속 비교가 됐다(심지어 현재까지도 김정은을 따라다니는 대표적인 별명이 '수령님'이다). 만년 하위팀이었던 신세계에서 두 번이나 득점왕을 차지하며 최고의 포워드로 활약하던 김정은은 부상으로 고전하면서 2016-2017 시즌 최악의 부진에 빠졌다.그렇게 전성기가 지났다고 평가 받던 김정은은 2017년 FA 자격을 얻어 통합 5연패를 달성한 최강팀 우리은행 우리WON으로 이적했고 이적 첫 시즌에 우리은행의 통합 6연패 주역이 되면서 챔프전 MVP에 선정됐다. 우리은행에서 7시즌 동안 활약하면서 3개의 우승반지를 차지한 김정은은 전성기에 비해 개인 기록은 다소 하락했지만 우리은행이 필요한 역할을 완벽하게 소화하면서 '베테랑의 품격'을 뽐냈다.2022-2023 시즌이 끝나고 FA자격을 얻은 김정은은 자신이 데뷔해 전성기를 보냈던 하나은행으로 컴백했고 복귀 첫 시즌 10.4득점5.1리바운드를 기록하며 하나은행의 봄 농구 진출을 이끌었다. 하지만 김정은은 지난 시즌 9.3득점6.9리바운드2.4어시스트로 분전하고도 하나은행의 최하위 추락을 막지 못했다. 시즌이 끝난 후 은퇴와 현역 연장 사이에서 고민하던 김정은은 하나은행과 1년2억 원에 재계약했다.김정은은 시즌 전 미디어데이에서 '마지막 시즌'임을 선언했지만 지난 시즌 최하위 하나은행을 주목하는 팀은 많지 않았다. 하지만 하나은행은 최근 6연승을 포함해 시즌 개막 후 8경기에서 7승1패로 선두를 질주하고 있고 그 중심에는 흔들리지 않는 '맏언니' 김정은이 있다. 김정은은 13일 삼성생명전에서도 4쿼터에만 3점슛 하나를 포함해 7득점을 집중 시키며 13득점7리바운드2어시스트1블록슛으로 맹활약했다.김정은은 이번 시즌 하나은행이 치른 8경기 중에서 선발 출전한 경기가 한 경기도 없고 1쿼터에 출전한 경기도 단 3경기에 불과하다. 하지만 하나은행의 경기를 지켜본 농구팬이라면 누구도 하나은행에서 김정은의 비중이 줄어들었다고 평가하지 않는다. 비록 풀타임을 소화하진 못하지만 승부처가 되면 어김없이 코트에 들어와 공수에서 제 역할을 해주는 김정은은 이상범 감독이 이번 시즌 가장 믿는 선수이기 때문이다.