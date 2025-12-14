김정은의 '라스트 댄스'는 현재 진행형... 하나은행 최다 연승 견인

하나은행이 안방에서 삼성생명을 꺾고 파죽의 6연승 행진을 달렸다.
이상범 감독이 이끄는 부천 하나은행은 13일 부천체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 2라운드 삼성생명 블루밍스와의 홈경기에서 74-67로 승리했다. 이로써 하나은행은 2015-2016 시즌 이후 구단 최다연승 타이기록(6연승)을 세우며 선두를 유지했다(7승1패). 사실 2015-2016 시즌은 '첼시 리 사태'로 하나은행이 전 경기 몰수패를 당했기 때문에 이번 6연승은 실질적인 구단 최다연승 기록이다.
하나은행은 박소희가 승부에 쐐기를 박는 3점슛을 포함해 18득점4리바운드1어시스트2스틸을 기록했고 진안이 15득점13리바운드4어시스트1스틸,이이지마 사키가 13득점6리바운드2어시스트1블록슛으로 좋은 활약을 선보였다. 하지만 이날 하나은행의 6연승을 견인한 선수는 따로 있었다. 승부처였던 4쿼터에서 7득점3리바운드2어시스트를 폭발한 WKBL 최고령 선수이자 하나은행의 맏언니 김정은이 그 주인공이다.
스포츠 팬들 열광시키는 노장들의 '라스트 댄스'