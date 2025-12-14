어린 엄마 김다미의 고군분투... '대홍수'가 반가운 이유

인도네시아에 쏟아진 홍수 피해가 심각하다. 폭우가 쏟아진 수마트라섬 북부 3개주에서 누적사망자가 1000명을 넘어섰다. 유해를 찾지 못한 실종자만 218명, 중상자를 포함한 부상자가 5000명을 넘어서 피해는 더욱 불어날 전망이다. 사회 기간시설 또한 큰 타격을 입어 복구에 천문학적 자금이 들어갈 전망이다. 2018년 술라웨시 지역에서 발생한 지진과 쓰나미로 4000명 넘는 인명 피해가 발생한 이래 가장 큰 재해로 기록됐다.
이번 홍수는 결코 이례적이거나 일회적 사건이 아니다. <알자지라> 보도에 따르면 2013년부터 2023년까지 아시아 태평양 지역에서 인명피해를 발생시킨 대규모 홍수만 244건, 가뭄은 104건, 심각한 폭풍은 101건이 보고됐다. 급격히 늘어난 기상이변은 아시아개발은행(ADB)을 비롯한 국제적 노력에도 불구하고 기간시설 복구 등 삶의 질 개선을 위한 시도를 수포로 돌리고 있다. 학자들은 지구온난화와 생태계 파괴, 기후붕괴의 결과가 이 같은 재난으로 직결된다고 해석하지만 마땅한 대안은 내놓지 못하는 상태다.
수많은 학자가 말하는 것처럼 기후붕괴가 탄소배출 등이 불러온 지구온난화로부터 비롯됐다면 그 책임은 명백히 지난 시대 에너지 소비가 컸던 선진국에 있을 테다. 매일 15층짜리 빌딩을 눕혀 놓은 규모의 VLCC(Very Large Crude oil Carrier)급 유조선 두 대가 들어와야 안정적으로 유지되는 한국의 체제를 고려하면 그 책임으로부터 우리 또한 자유로울 수 없다.