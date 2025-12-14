어린 엄마 김다미의 고군분투... '대홍수'가 반가운 이유

넷플릭스

스틸컷이쯤이면 어떤 영화인지 감이 잡힐는지 모르겠다. 가장 먼저 떠오르는 건 역시 2023년 손꼽는 성공작인 <콘크리트 유토피아>다. 아파트에서 맞이한 종말적 재앙이란 조합부터가 그렇다. 짐을 챙겨 집을 나선 안나가 아들과 함께 갈 수 있는 곳이라곤 더 윗층 뿐이다. 그럴 밖에 없는 것이 온 세상이 잠겨 있는 가운데 어린 아들을 데리고 어디로 갈 수 있다는 말인가. 심지어 영화는 안나와 아들에게 물과 얽힌 충격적 사건이 있었단 설정까지 두고 있는 것이다. 안나의 남편이자 아들의 아버지로 보이는 이가 물에 잠긴 차 속에서 끝내 나오지 못해 죽은 것으로 보이는 파편적 기억이다. 어째 <트루먼 쇼> 같은 명작도 생각나지 않는가.영화는 한동안 재난영화의 흐름을 탄다. 사태의 심각성을 전혀 모르고 심지어는 떼를 쓰는 아들 때문에 고전하고, 아예 손을 놓쳐 잃어버리는 흔한 에피소드가 연달아 이어진다. 그동안 물은 빠르게 차오르고 함께 대피하는 수많은 주민들이 좁은 통로에 갇혀 애를 먹는 순간도 적잖다. 이런 때면 꼭 등장하는 빈집털이와 그런 가운데서도 인간다움을 나누는 몇몇 이들의 모습 또한 익숙한 소품처럼 찾아볼 수 있다. 시시각각 차오르는 물과 닥쳐오는 위기를 뚫고서 안나와 그를 돕는 요원 희조(박해수 분)의 모습은 여느 재난영화에서 수없이 보아왔던 그것과 얼마 다르지 않다.승부수는 반절쯤 지나 드러난다. 재난이 아닌 SF로 전환이 이뤄지는 것이다. 재난영화가 어떻게 SF가 될 수 있을까. 그를 가능케 하는 반전은 <대홍수>가 처음 시도한 것이 아니지만 영화를 보는 이들이 쉽게 예상할 수 있는 방식 또한 아니어서 나름의 신선함이 있다. 핵심이 되는 설정은 인류의 멸망과 인류를 존속케 하려는 인간의 노력이며, 안나가 재난을 극복하는 방식은 그와 긴밀히 맞닿아 있다. 장르가 SF로 변해도 안나는 제 아들을 재난에서 구해야 하는 엄마로 이 영화 가운데 존재한다. 그것이 관객을 설득할 수 있는지가 곧 영화의 성패를 가를테다.