'김 부장'을 두 번 만난 중년... 위로받고 각성했습니다

"잘했어, 여보. 회사 오래 다녔는데 좀 쉬어. 그동안 좀 고생했어?"

"김 부장 보다가 불편해서 꺼버렸어요."

회사를 그만둔 김 부장을 묵묵히 위로하는 아내(하진)의 모습회사를 그만두었다는 김 부장의 말에 아내가 건네는 이 대사는 현실에서는 좀처럼 듣기 힘든 말이기에 더 크게 다가왔습니다. 아내는 속으로 '남편 상처가 크겠다. 자존심도 센 사람인데. 나한테 어떻게 말할지 오는 내내 엄청 고민했겠네'를 먼저 떠올립니다. '우리 남편도 때가 왔구나. 마음이 안 좋을 테니 자세히 묻지 말아야지'라며 남편의 비참함을 애써 모른 척, 자존심을 지켜주는 존재, 중년 남성에게는 마음의 병을 치료해 주는 의사 같은 인물로 느껴졌습니다.아들 역시 마찬가지입니다. 명문대에 다니며 아버지의 부족함을 이해하고, 꼰대 같은 말에도 크게 반발하지 않습니다. 현실적인 부자의 모습이라기보다는 많은 부모가 마음속으로 바라는 이상적인 자식의 모습에 가깝습니다. 그래서 이 가족은 더욱 따뜻했고, 그래서 더 위로가 되었습니다.직장 내 인물들 역시 순한 맛입니다. 드라마에서 '도 부장'으로 재탄생한 책 속 '최 부장'은, 원작에서는 영악한 경쟁자가 아니라 묵묵히 자기 역할을 해내는 인물로 그려집니다. 소통 능력과 겸손함으로 상사의 신뢰를 얻는 설정 또한 대기업이라는 정글에서는 다소 비현실적으로 느껴질 정도였습니다.상무 역시 마찬가지입니다. 책 속 상무는 김 부장을 내치기보다, 지방 공장 발령이라는 기회를 통해 부족한 부분을 채우게 하려는 인물로 등장합니다. 사리사욕을 위해 부하를 버리는 전형적인 악역이 아니라는 점에서 이 역시 독자에게 안도감을 줍니다.이처럼 책은 우리가 익숙하게 아는 매운 현실을 의도적으로 순화합니다. 그 덕분에 중년 독자들은 현실에서 쌓인 피로를 잠시 내려놓고, 아직은 버틸 수 있다는 작은 희망을 얻습니다.얼마 전 만난 한 회사 대표의 말입니다. 저 역시 드라마 속 김 부장 이야기에서 비슷한 감정을 느꼈습니다.