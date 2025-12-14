'김 부장'을 두 번 만난 중년... 위로받고 각성했습니다

▲
JTBC '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'의 한 장면JTBC
저는 김 부장을 두 번 만났습니다. 한 번은 책에서, 또 한 번은 드라마에서였습니다. 같은 제목, 같은 설정, 같은 등장인물이지만 두 김 부장의 이야기는 전혀 다른 온도로 제 마음에 남았습니다.
2022년에 처음 읽은 <서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기>는 단순하면서도 담백한 책이었습니다. 군더더기 없이 직진하는 문장, 빠른 전개 속에서도 과하지 않은 감정선이 인상적이었죠. 25년 차 대기업 부장, 서울 자가, 적당한 자산과 연봉, 승진과 퇴직의 경계선에 선 중년 남성의 삶을 다루지만, 이야기는 의외로 유쾌하고 잔잔했습니다. 구조는 익숙했지만, 그 안에 담긴 온기가 눈물샘을 자극했습니다.
그 이유는 이야기의 사실성보다, 인물들이 만들어내는 분위기에 있었습니다.
비현실적이어서 위로가 되었던 '김 부장 이야기'
이 책이 제게 위로로 다가왔던 이유는 현실을 다루면서도 인물만큼은 지나치게 현실적이지 않았기 때문입니다.
책 속 김 부장은 자아도취에 빠져 있고, 윗사람에게만 잘 보이려 하며, 팀원들과의 소통에는 서툰 인물입니다. 때로는 답답할 정도로 자기중심적이지만 동시에 어딘가 미숙하고 철부지 같아 미워하기 어려운 캐릭터이기도 합니다. 그의 허세를 보며 혀를 차게 되지만, 내면에 쌓인 불안을 마주하는 순간 어느새 감정이입이 됩니다.
책에서는 위기 상황조차 비교적 두루뭉술하게 그려집니다. 긴박한 갈등을 세밀하게 파고들기보다는 핵심만 남긴 채 많은 여백을 독자에게 맡깁니다. 그 여백 속에서 독자들은 자신의 경험과 감정을 끼워 넣으며 이야기를 완성하게 됩니다. 저 역시 그랬습니다.
가장 인상적이었던 부분은 가족의 존재였습니다. 책 속 김 부장의 아내와 아들은, 적어도 제게는 현실이라기보다 이상에 가까운 인물로 읽혔습니다. 아내는 남편의 실패 앞에서도 감정을 앞세우지 않습니다. 남편의 자존심을 헤아리고 상처를 들추지 않으며 묵묵히 곁을 지킵니다.