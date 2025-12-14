오두막에 갇힌 두 남자를 둘러싼 진실, 그 재난이 남긴 것들

이모셔널씨어터

"그날로부터 온전할 수 있는 사람은 없어. 여긴 남겨진 우리를 위핸 무대야."

뮤지컬 <캐빈> 공연 사진사이코드라마는 두 가지 선택지 사이에서 정답을 찾기 위해 부단히 고민해야 한다. 당사자를 고통 없는 환상에 머물게 할 것인지, 고통스럽더라도 현실을 직시하게 할 것인지. 괴로워하는 잭을 바라보는 행크도 이 딜레마에 빠져있다. 뮤지컬 <캐빈>이 공연되는 극장의 무대는 실제 무대이기도 한 동시에 잭의 재난 이후 트라우마를 치료하는 사이코드라마의 무대이기도 하다.잭(데이)과 행크(마이클)의 관계성은 치밀하고 섬세하다. 관계성 속에서 재난의 유일한 생존자 잭뿐만 아니라 행크도 치유되어야 하는 인물임이 드러난다. 사이코드라마의 무대는 우선적으로 잭의 것이지만, 점차 행크도 이 무대를 공유하며 '우리'의 것이 된다. 둘은 재난의 트라우마를 지닌 당사자인 동시에 서로의 트라우마를 치유해주는 동반자이자 조력자다.우리는 재난 그 자체를 기억한다. 재난 그 자체를 조명하는 것은 물론 중요하다. 그러나 재난 그 자체만큼이나 중요한 재난 이후의 과정을 그동안 얼마나 살펴왔는가. 재난 당사자를 비롯해 재난과 직·간접적으로 얽혀있는 사람들의 삶을 얼마나 존중해왔는가. 뮤지컬 <캐빈>은 어쩌면 우리가 그동안 외면해왔을 수 있는 재난 이후의 과정을 다룬다는 점에서 의미가 있다.뿐만 아니라 회복 과정에서 겪는 현실적인 딜레마, 당사자가 겪는 고통도 놓치지 않고 포착해냈다는 점도 인상적이다. 잭과 행크의 회복은 마무리된 것이 아닌 진행형이다. 둘은 사이코드라마의 무대에서 내려와 현실 세계에 발을 내딛는다. 무대가 이들의 회복이 시작된 공간이라면, 무대 밖은 무너진 삶을 재건해야 하는 공간이다.한편 뮤지컬 <캐빈>은 2026년 3월 1일까지 서울 종로구에 위치한 et theatre 1에서 공연된다. 마이클 역에 박호산·하도권·윤석원, 데이 역에 정동화·유승현·홍성원이 각각 분한다.