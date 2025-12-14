사이트 전체보기
안지훈의 뮤지컬 읽기 오두막에 갇힌 두 남자를 둘러싼 진실, 그 재난이 남긴 것들

오두막에 갇힌 두 남자를 둘러싼 진실, 그 재난이 남긴 것들

[안지훈의 뮤지컬 읽기] 뮤지컬 <캐빈(CABIN)>

안지훈(jh510)
25.12.14 10:43최종업데이트25.12.14 10:44
* 이 글은 뮤지컬의 스포일러를 포함하고 있습니다.

암전되어 객석에서 아무것도 보이지 않는 극장, 갑자기 폭풍우가 몰아치는 소리가 귀를 강타한다. 곧이어 조명이 무대를 밝히고 손이 묶인 채 의자에서 발버둥을 치고 있는 '데이'가 눈에 들어온다. 그리고 새롭게 등장하는 또 다른 남자 '마이클'이 데이의 결박을 풀어준다. 데이는 마이클이 자신을 납치한 범인일 것이라 생각하고 공격성을 보이지만, 자기도 잡혀온 처지라는 마이클의 말에 일단 의심을 거둔다.

공간적 배경은 오두막, 두 남자가 이곳에 잡혀온 지 얼마나 되었는지는 알 길이 없다. 둘의 대화를 통해 데이는 기자, 마이클은 제약회사 연구원이라는 사실이 밝혀진다. 그렇게 맞춰지는 사건의 조각. 마이클은 불법 신약과 리베이트를 기자 데이에게 제보했고, 데이는 마이클을 인터뷰해 진실을 밝힐 참이었다. 그러던 찰나에 둘은 오두막에 갇히게 되었고, 진실을 은폐하기 위한 제약회사의 음모를 의심한다.

뮤지컬 <캐빈>은 범죄 드라마와 미스터리 스릴러의 외피를 쓰고 숨겨진 단서를 추적하는 이야기로 전개된다. 하지만 사건은 쉽게 해결되지 않고, 의심스러운 정황이 끊임없이 드러난다. 그러다 어느 순간에 이르러 숨겨진 진실이 드러나며 범죄 드라마의 외피가 벗겨진다. <캐빈>은 완전히 다른 장르로 옷을 바꿔 입는다.

<캐빈>의 흥미로운 설정과 치밀한 반전을 뒷받침하는 탄탄한 서사 구조는 리딩 공연 때부터 주목받았다. 올해 벌써 3편의 창작 뮤지컬을 선보인 공연 제작사 이모셔널씨어터의 자체 프로젝트에서 선정된 <캐빈>은 작품 개발 과정을 거쳐 제작사의 올해 네 번째 창작 뮤지컬로 관객과 만나고 있다.

뮤지컬 <캐빈> 공연 사진
뮤지컬 <캐빈> 공연 사진이모셔널씨어터

미궁에 빠지는 미스터리, 진실은 무엇인가

오두막에서 탈출한 방법을 궁리해보지만 묘책은 딱히 보이지 않는다. 진실이 알려지면 탈출이 가능할 것이라는 판단에서 데이와 마이클은 제약회사의 불법을 폭로하는 인터뷰를 오두막에서 진행하기도 한다. 당장 기사화되지 못하더라도 지금의 기록이 언젠가 알려질 것이고, 이것이 자신들을 가둔 제약회사가 가장 두려워하는 것이라는 판단이다.

둘의 대화 주제는 제약회사의 불법뿐만이 아니다. 둘은 개인적인 이야기를 나누기도 한다. 시간이 지날수록 둘에게서 의심스러운 정황이 발견된다. 마이클은 오두막에 대해 생각보다 많은 것을 알고 있고, 데이는 새를 과할 정도로 경계한다. 경계하다 못해 두려워하고 몸부림칠 정도다. 데이는 마이클을 전적으로 믿지 못하는 상황, 마이클은 데이가 두려워하는 새에 대해 끈질기게 캐묻는다.

이제부터 작품의 초기 설정, 범죄 드라마와 미스터리 스릴러라는 장르의 색채가 옅어지기 시작한다. 지금까지의 과정은 진실을 길어내고 직면하기 위한 것이었음이 드러난다. 데이라는 이름도, 마이클이라는 이름도 실존하는 것이 아니다. 데이의 원래 이름은 잭으로, 조류 충돌로 추락한 항공기 사고에서 유일하게 살아남은 생존자다.

데이는 재난 이후 잭이 겪는 정신 착란에서 비롯된 가상의 인물이고, 마이클과 제약회사의 불법 역시 잭의 상상이다. 마이클의 원래 이름은 행크, 정신의학과 의사이다. 오두막인 줄 알았던 무대는 사실 행크의 병원이다. 사이코드라마, 일종의 상황극을 통해 고통스러운 과거와 직면하게 하는 작업이 시작된다. 오두막(cabin)은 진실을 마주하는 과정에서 항공기 선실(cabin)이 되기도 한다.

뮤지컬 <캐빈> 공연 사진
뮤지컬 <캐빈> 공연 사진이모셔널씨어터

재난 이후를 조명하는 뮤지컬

사이코드라마는 두 가지 선택지 사이에서 정답을 찾기 위해 부단히 고민해야 한다. 당사자를 고통 없는 환상에 머물게 할 것인지, 고통스럽더라도 현실을 직시하게 할 것인지. 괴로워하는 잭을 바라보는 행크도 이 딜레마에 빠져있다. 뮤지컬 <캐빈>이 공연되는 극장의 무대는 실제 무대이기도 한 동시에 잭의 재난 이후 트라우마를 치료하는 사이코드라마의 무대이기도 하다.

"그날로부터 온전할 수 있는 사람은 없어. 여긴 남겨진 우리를 위핸 무대야."

잭(데이)과 행크(마이클)의 관계성은 치밀하고 섬세하다. 관계성 속에서 재난의 유일한 생존자 잭뿐만 아니라 행크도 치유되어야 하는 인물임이 드러난다. 사이코드라마의 무대는 우선적으로 잭의 것이지만, 점차 행크도 이 무대를 공유하며 '우리'의 것이 된다. 둘은 재난의 트라우마를 지닌 당사자인 동시에 서로의 트라우마를 치유해주는 동반자이자 조력자다.

우리는 재난 그 자체를 기억한다. 재난 그 자체를 조명하는 것은 물론 중요하다. 그러나 재난 그 자체만큼이나 중요한 재난 이후의 과정을 그동안 얼마나 살펴왔는가. 재난 당사자를 비롯해 재난과 직·간접적으로 얽혀있는 사람들의 삶을 얼마나 존중해왔는가. 뮤지컬 <캐빈>은 어쩌면 우리가 그동안 외면해왔을 수 있는 재난 이후의 과정을 다룬다는 점에서 의미가 있다.

뿐만 아니라 회복 과정에서 겪는 현실적인 딜레마, 당사자가 겪는 고통도 놓치지 않고 포착해냈다는 점도 인상적이다. 잭과 행크의 회복은 마무리된 것이 아닌 진행형이다. 둘은 사이코드라마의 무대에서 내려와 현실 세계에 발을 내딛는다. 무대가 이들의 회복이 시작된 공간이라면, 무대 밖은 무너진 삶을 재건해야 하는 공간이다.

한편 뮤지컬 <캐빈>은 2026년 3월 1일까지 서울 종로구에 위치한 et theatre 1에서 공연된다. 마이클 역에 박호산·하도권·윤석원, 데이 역에 정동화·유승현·홍성원이 각각 분한다.

뮤지컬 <캐빈> 공연 사진
뮤지컬 <캐빈> 공연 사진이모셔널씨어터
공연 뮤지컬 캐빈 이모셔널씨어터

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
안지훈 (jh510) 내방

anjihoon_510@naver.com

이 기자의 최신기사 10주년 맞이한 '팬레터', 배우들이 꼽은 매력 포인트