오두막에 갇힌 두 남자를 둘러싼 진실, 그 재난이 남긴 것들

* 이 글은 뮤지컬의 스포일러를 포함하고 있습니다.
암전되어 객석에서 아무것도 보이지 않는 극장, 갑자기 폭풍우가 몰아치는 소리가 귀를 강타한다. 곧이어 조명이 무대를 밝히고 손이 묶인 채 의자에서 발버둥을 치고 있는 '데이'가 눈에 들어온다. 그리고 새롭게 등장하는 또 다른 남자 '마이클'이 데이의 결박을 풀어준다. 데이는 마이클이 자신을 납치한 범인일 것이라 생각하고 공격성을 보이지만, 자기도 잡혀온 처지라는 마이클의 말에 일단 의심을 거둔다.
공간적 배경은 오두막, 두 남자가 이곳에 잡혀온 지 얼마나 되었는지는 알 길이 없다. 둘의 대화를 통해 데이는 기자, 마이클은 제약회사 연구원이라는 사실이 밝혀진다. 그렇게 맞춰지는 사건의 조각. 마이클은 불법 신약과 리베이트를 기자 데이에게 제보했고, 데이는 마이클을 인터뷰해 진실을 밝힐 참이었다. 그러던 찰나에 둘은 오두막에 갇히게 되었고, 진실을 은폐하기 위한 제약회사의 음모를 의심한다.
뮤지컬 <캐빈>은 범죄 드라마와 미스터리 스릴러의 외피를 쓰고 숨겨진 단서를 추적하는 이야기로 전개된다. 하지만 사건은 쉽게 해결되지 않고, 의심스러운 정황이 끊임없이 드러난다. 그러다 어느 순간에 이르러 숨겨진 진실이 드러나며 범죄 드라마의 외피가 벗겨진다. <캐빈>은 완전히 다른 장르로 옷을 바꿔 입는다.
<캐빈>의 흥미로운 설정과 치밀한 반전을 뒷받침하는 탄탄한 서사 구조는 리딩 공연 때부터 주목받았다. 올해 벌써 3편의 창작 뮤지컬을 선보인 공연 제작사 이모셔널씨어터의 자체 프로젝트에서 선정된 <캐빈>은 작품 개발 과정을 거쳐 제작사의 올해 네 번째 창작 뮤지컬로 관객과 만나고 있다.