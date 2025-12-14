이 영화 두번 보니 다르네? '윗집 사람들'에 담긴 현실 풍자

▲영화 <윗집 사람들>의 주요 배경인 정아와 현수의 집. 아늑하고 컬러풀한 미장센을 자랑한다. ㈜바이포엠스튜디오

극의 분위기를 한층 더 살려주는 컬러풀한 미장센



창작물은 창작자의 영혼을 닮아있듯이, 화가로도 활동하는 감독의 고유한 개성은 영화 곳곳에 톡톡히 묻어난다. 집안의 전체적인 분위기는 미술강사인 정아의 직업에 맞게 컬러풀하고 아늑하다. 하정우가 직접 그린 그림 액자, 매 챕터가 시작될 때마다 나오는 강렬한 색감의 그림, 따뜻한 분위기의 조명은 관객이 스크린 밖 객석에서가 아닌, 정아와 현수의 집안에서 이들의 저녁 식사 자리에 동석한 듯한 느낌을 불러일으킨다.



이렇듯 영화는 한 공간에서 진행되는 단조로움을 뛰어넘는 장점을 갖춘 데다, 아마도 많은 관객들이 가장 공감할 법한 캐릭터 정아를 통해 이야기가 공중부양하는 것을 막는다. 정아는 현실에서 보기 어려울 법한 -약간 미친 것 같기도 한- 윗집 부부의 존재감을 적당히 중화시키며, 관객들의 주의가 삼천포로 흐르지 않도록 조율한다. 정아가 없었다면 마치 불닭볶음면처럼 맵기만 했을 이야기가 치즈 혹은 우유로 균형감을 찾았달까.



중반 이후 여전히 쏟아지는 대사, 변함없는 장소에 대한 적응으로 인해 집중력이 떨어질 때 즈음 영화는 숨겨뒀던 진심을 향해 내달리기 시작한다.



'인생은 영혼의 성장을 위한 학교이며, 결혼은 지옥훈련 코스'라는 웃픈 말처럼.



한 집에 있으면서도 카톡으로 대화하는 등 각자의 껍질에 갇힌 채 소통하던 정아와 현수. 그들은 남몰래 감춰둔 '그림자 자아'와도 같은 윗집 부부의 등장으로 인해 비로소 껍질을 깨고 나와 서로를 살펴보기 시작한다. 어쩌면 '윗집 부부'가 없었다면 '아랫집 부부'는 내내 각방에서 소통했을지 모른다. 달걀 껍데기를 깨기 위해서는 어딘가에 부딪히는 과정이 반드시 필요하듯이, 윗집 부부의 방문은 정아와 현수의 관계에 충격 요법으로 작용한 셈이다.



영화는 두 사람이 진심을 열어 보이는 순간을 섬세하게 담아낸다. 이제까지의 현란한 대화와 미장센은 결국 이 순간을 위한 장치였으리라. 포장지가 아무리 화려해도 알맹이가 시원찮으면 선물 받은 사람은 맥빠지기 마련. 하지만 이 영화는 적당히 화려한 포장에 잘 여문 알맹이가 들어있어 만족감과 감동을 선사한다.



아무리 AI와 대화하는 시대라 해도 결국 사람은 타인과의 교류 없이는 살아갈 수 없으며, 나를 가장 힘들게 하는 타인은 나를 가장 나답게 성장시킨다는 교훈을 영화는 '부부관계'를 통해 보여준다. '인생은 영혼의 성장을 위한 학교이며, 결혼은 지옥훈련 코스'라는 뼈 때리는 진실을 유머라는 장치에 숨겨둔 채.





추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기