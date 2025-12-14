이 영화 두번 보니 다르네? '윗집 사람들'에 담긴 현실 풍자

매일 밤 윗집에서 들려오는 과도한 교성. 윗집 부부는 사이가 좋기도 한가보다. 어떤 사람들일까? 각방 생활이 몸에 익은 아랫집 부부. 마치 반강제 다이어트 중인데, 코앞에서 과도한 먹방을 선보이는 존재마냥 윗집 부부가 부럽기도 하고, 짜증스럽기도 하다. 그러던 중 각방 부부는 윗집 부부를 저녁 식사 자리에 초대하고, 이 자리에서 공동 향락 체험 제안을 받게 된다.
이달 3일 개봉한 하정우 감독의 네 번째 연출작 <윗집 사람들>의 대략적인 줄거리다. <주토피아 2>가 극장가에서 선전하는 가운데 색다르게 어필하는 청소년 관람불가 영화다.
본격적인 영화 리뷰에 앞서 밝히자면 배우 하정우의 오랜 팬이다. 2006년 대학 교양수업 시간에 본 영화 <용서받지 못한 자>를 통해 그를 알게 됐고, 할리우드 고전 영화 속 배우를 떠올리게 하는 존재감에 더 많은 작품에서 그를 볼 수 있길 소망했던 기억이 난다.
어느덧 19년이 흘러 이제는 감독이 된 그의 네 번째 연출작 <윗집 사람들>을 보았다. 십여 년간 쓰지 않았던 영화 리뷰를 오랜만에 쓸 마음이 드는 영화였다. 팬심과는 별개의 영화평임을 밝혀둔다.
<윗집 사람들>은 스페인 영화 <센티멘털>을 원작으로 한 작품으로 상영 시간은 107분, 길지도 짧지도 않은 러닝타임이다. 사이가 소원한 부부 정아(공효진)와 현수(김동욱)는 밤이면 밤마다 윗집에서 들려오는 과도한 신음에 시달리다 윗집 부부 김 선생(하정우)과 수경(이하늬)를 저녁 식사 자리에 초대하고, 이 자리에서 그룹섹스 제안을 받게 된다는 것이 영화의 로그 라인이다.
로그 라인만으로 승부수를 던지기에는 조금 어렵다. 관계의 매너리즘에 시달리는 부부 이야기는 수많은 영화, 드라마, 웹툰, 웹소설 등에서 재생산되어 왔기에 그렇다. 배경도 일상적인 공간, 집이다.
게다가 아랫집 부부 정아와 현수가 받게 되는 그룹섹스 제안은 굳이 호불호를 따지자면 불호에 가까운 제안이기도 하다. 아무리 사이 나쁜 부부라 해도 가장 은밀한 행위를 공유하자는 제안을 선뜻 받아들이는 것이 가능할까. 와이파이 비번 공유 요청도 아니고 말이다.