KBO '역수출' 모범 사례... 폰세의 활약을 지켜보라

코디 폰세가 KBO리그를 평정하고 다시 미국 메이저리그(MLB) 무대로 돌아간다. 미국 프로야구 토론토 블루제이스는 지난 12월 12일(이하 한국시간) 폰세와 3년 3천만달러(약 442억원)의 조건으로 계약을 체결했다고 전했다.이는 KBO리그 출신 외국인 선수 중 메이저리그 역대 최고 대우 계약이다.토론토는 구단 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 '토론토 블루제이스에 오신 걸 환영합니다 코디!'라며 토론토 유니폼을 입은 폰세의 모습을 공개했다.폰세는 한국프로야구에서 재기에 성공한 '역수출'의 모범사례가 됐다. 폰세는 2015년 메이저리그 신인 드래프트 2라운드(전체 55순위)에서 밀워키 브루어스에 지명되며 프로경력을 시작했고, 2019년 피츠버그 파이리츠로 트레이드됐다.2020∼2021시즌 피츠버그 소속으로 빅리그에서 20경기에 등판했으나 1승 7패, 평균자책점 5.86에 그치며 큰 인상을 남기지 못했다. 한때는 2019 WBSC 프리미어 12에서 미국 국가대표로 선발될 정도의 유망주로 주목받았으나, 팔꿈치 부상 등으로 기대만큼 성장하지는 못했다.이후 일본프로야구로 건너간 폰세는 니혼햄 파이터스(2022∼2023)와 라쿠텐 골든 이글스(2024) 등에서 활약했다. 하지만 일본에서도 부상과 현지 적응 실패로 1.2군을 오가며 한번도 풀타임 시즌을 소화해보지 못했다. 2022년 노히트 노런을 깜짝 달성하기도 했지만, 3시즌간 통산 성적은 39경기 10승 16패 평균자책점 4.54에 그쳤다.미국 마이너리그 복귀를 고민하던 폰세는 2025시즌을 앞두고 한화 이글스와 접촉하며 1년 100만 달러의 계약을 맺었다.당시만 해도 폰세가 KBO리그에서 얼마나 통할지 국내 전문가들 사이에서도 전망이 엇갈렸다.2025시즌이 시작되고 폰세는 모두의 예상을 훨씬 뛰어넘어 한국무대에서 전혀 다른 투수로 각성했다. 시즌 내내 한화 1선발로 활약한 폰세는 29경기에서 180⅔이닝을 던지며 17승 1패, 탈삼진 252개, 승률 0.944, 평균자책점 1.89의 경이적인 활약을 펼쳤다. 개막 후 선발 17연승, 단일 시즌 탈삼진(252개), 단일경기 정규이닝최다 탈삼진(18개) 등 수많은 신기록도 수립했다.한화는 폰세의 맹활약을 앞세워 2006년 이후 19년만의 한국시리즈 진출과 정규통합 준우승이라는 쾌거를 달성했다. 폰세는 외국인 투수 최초로 투수 4관왕에 오르며 정규시즌 MVP와 최동원상까지 차지했다. 그야말로 누구도 예상치못한 인생역전이었다.폰세의 주가가 폭등하면서 그가 거쳐왔던 메이저리그와 일본프로야구에서도 다시 폰세를 주목하기 시작했다. 폰세에게 가장 적극적으로 관심을 보인 토론토는, 마침 한화의 팀동료였던 류현진이 MLB에서 마지막으로 활약했던 팀이기도 하다.폰세는 올 시즌 내내 메이저리그와 한화 대선배인 류현진에 대한 존경심을 드러냈고, 지난 KBO리그 올스타전에는 류현진의 토론토 유니폼을 입고 등판해 화제를 모으기도 했다. 운명의 장난처럼 폰세는 진짜로 류현진이 몸담았던 토론토 소소속으로 MLB에 재도전하게 됐다. 12025년 100만 달러였던 그의 연봉은 2026년 1300만 달러로 단숨에 13배가 폭등했다.토론토는 메이저리그 유일의 캐나다 연고 구단으로 1977년 창단하여 월드시리즈 2회(1992,1993) 우승을 차지했다. 지난 2025시즌에는 94승 68패로 32년만의 아메리칸리그 동부지구 우승과 월드시리즈 진출을 이뤄냈지만, LA다저스의 벽에 막혀 아쉽게 준우승에 그쳤다. 오프시즌에도 적극적인 전력보강에 나서고 있는 토론토는 폰세까지 영입하며 다음 시즌 딜런 시즈, 셰인 비버, 케빈 가우스먼, 호세 베리오스 등과 한층 탄탄한 선발진을 구축할 수 있을 전망이다.폰세의 메이저리그 복귀와 대형계약은 KBO리그로서도 반가운 소식이다. 2010년대 이후 KBO리그를 평정했던 외국인 선수들이 좋은 대우를 받으며 빅리그로 역수출되는 사례는 이제 하나의 보편적인 루트로 자리매김했다. 에릭 테임즈 (NC 다이노스 → 밀워키 브루어스), 메릴 켈리 (SK 와이번스 → 애리조나 디백스), 조시 린드블럼 (두산 베어스→ 밀워키), 크리스 플렉센 (두산 → 시애틀 매리너스), 드류 루친스키 (NC → 오클랜드), 다린 러프 (삼성 → 샌프란시스코) 등이 대표적이다.특히 켈리는 2019년 메이저리그 복귀 이후 애리조나 디백스와 텍사스 레인저스를 거치며 4시즌이나 두 자릿수 승리를 거두고, 외국인 최초로 한미 통산 100승을 돌파하는 등 빅리그에서도 훌륭한 커리어를 이어가면서 KBO리그가 배출한 역수출의 최대 성공신화로 꼽힌다.물론 냉정히 말하면 빅리그로 돌아가서 KBO리그 시절에 비하여 아쉬운 성적을 남긴 사례도 많았다. 하지만 이제 외국인 선수들에게 한국행은 더이상 커리어의 내리막이 아니다. 마이너리그나 다른 해외리그에 비하여 꾸준한 출전기회와 함께 구단의 철저한 관리와 대우, 팬들의 성원을 누리면서 다시 스텝업할 수 있는 새로운 '기회의 장'으로 여겨지고 있다는데 의미가 크다.빅리그 구단들도 KBO리그에서 좋은 성적을 올리고 있는 외국인 선수들을 꾸준히 주시하고 있다.올시즌만해도 폰세를 비롯하여 한화 팀동료였던 라이언 와이스가 지난 10일 휴스턴 애스트로스과 1+1년 최대 1000만달러에 합의했다. SSG의 외국인 에이스 드류 앤더슨은 디트로이트와 1+1년 총액 1700만달러로 합의하며 벌써 3명의 외국인 선수가 빅리그 계약에 성공했다. 이제 그만큼 한국 프로야구에서 호성적이 해외무대에서 충분히 경쟁력이 있다고 인정받으며 '빅리그행의 쇼케이스' 역할을 해내고 있다고 볼수 있다.그렇다면 폰세는 두번째 메이저리그 도전에서 과연 메릴 켈리만큼 성공할수 있을까. 폰세는 마이너리그와 일본 시절에 비교하면 구속과 구종, 경기운영 능력이 모두 향상되었다는 평가를 받는다. 다만 한화에서의 2025년, 단 1시즌을 제외하면 프로통산 내내 풀타임 경력이 없을만큼 잔부상이 많았고 통산 소화 이닝도 부족했다. 경기수가 더 많고 일정도 빡빡한 빅리그에서 폰세의 불안정한 '내구성'문제는 연착륙을 위한 최대 변수로 꼽힌다.'MLB.com'은 최근 토론토의 폰세 영입과, 한화에서의 투구내용을 평가하며 "폰세의 포심 평균 구속은 90마일대 중반이고, 최대 98마일까지 찍는다. 피츠버그에서 던진 2020~2021년 때보다 2마일 정도 빨라졌다. 또한 최근 스플리터를 장착한 것이 토론토를 매료시키는데 큰 도움이 될수 있을 것"이라며 대체로 긍정적인 전망을 내렸다.폰세는 토론토와의 게약이 확정된 후 자신의 SNS에 글을 올리며 한화 팬들에게 작별인사를 전했다.폰세는 "한화에서의 추억은 영원히 기억에 남을 것이다. 나는 언제나 독수리로 남을 것이고, 한국에서 출산한) 우리 딸은 항상 대전 사람일 것이다. 우리 가족을 향해 여러분이 베풀어준 사랑을 기억하겠다. 한화 파이팅!"이라고 진심 어린 감사를 표했다. 폰세가 KBO리그와 한화에서 얻은 좋은 기운을 안고 돌아간 메이저리그 재도전에서도 또 하나의 신화를 이어갈 수 있을까.