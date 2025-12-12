'사운드 오브 폴링' 백 년을 넘어 이어지는 '네 소녀의 비밀'

▲
<사운드 오브 폴링> 스틸㈜스튜디오 디에이치엘
독일 동북부 알트마르크 한적한 시골 농장, 이곳에 지난 백 년간 서로 다른 시대를 산 이들이 있다. 1910년대 '알마', 1940년대 '에리카', 1980년대 '앙겔리카', 2010년대 '렌카'라는 소녀다. 그녀들은 시대도, 나이도, 환경도 달랐지만, 100년 세월을 뛰어넘어 공통의 기억, 타인에겐 말하기 힘든 비밀로 연결된다. 가문이나 혈연으로 이어진 사이가 아님에도 네 소녀의 체험은 하나의 물줄기처럼 겹쳐지기 시작한다.
경이로운 동시성과 기시감을 제공하는 이 영화
입소문 자자한 <사운드 오브 폴링>은 단순 호들갑이 아니었다. 몰입을 유지한 채 버틸 수 있다면 실로 경이로운 체험이었다. 155분이란 시간 동안 대체 이야기가 어떤 결말을 맞을지 짐작할 수 없었다. 1984년생 여성 감독이 고작 두 번째 장편이라고 도무지 믿기지 않는 야심작이다.
네 명의 주인공은 같은 공간에서 서로 다른 시대에 산 것 말고는 일절 연관 요소랄 게 없다. 대가문의 연대기를 혈연으로 잇는 구성은 종종 시도되지만, 그저 나열이거나 옴니버스 연결이 아닌, 처음엔 각개 약진하던 넷의 사연이 어느 순간부터 시간의 강을 넘어 교차하며 역할을 바꾸는 도전은 생경하기만 하다. 관객은 감독이 짜놓은 정교한 거미줄에 붙들린 희생양처럼 벗어날 도리가 없다. 놀라운 솜씨로 서로 다른 이들의 운명을 자연스럽게 헤쳐모은다.
한 세기에 걸쳐 펼쳐지는 이야기이지만, 마치 고대의 마법처럼 네 명의 소녀는 단단한 운명의 실타래로 서로 묶인다. 이 터무니없는 연관성은 상투적으로 써먹기 좋은 일체의 장치와는 완전히 무관하다. 알고 보니 출생의 비밀, 가문의 족보, 운명의 장난 같은 건 끼어들 틈이 없다. 뭔가 있겠지 하며 침을 꿀떡 삼켜봐야 헛수고다. 익숙한 선입견과 결별하고 오로지 화면에 펼쳐지는 장관을 응시해야 할 따름이다.
영화는 각 시대를 살고 있는 소녀들에게 거부할 수 없는 운명과 성장의 진통을 기록한다. 영문 제목은 < Sound of Falling >, 대충 해석하면 '추락의 소리' 쯤 된다. 롤러코스터를 타듯 대비할 틈도 없이 휘몰아치는 계절의 변화처럼, 그녀들 각자에겐 불가항력의 운명이 기다린다. 삶과 죽음의 경계, 어른이 되기 위해 거쳐야만 할 통과의례, 알고 싶지 않아도 보게 되는 세상의 차가운 진실이 그것이다.
그 험난한 과정은 요즘 상업영화들처럼 뻔하고 친절하게 해설되지 않는다. 독일어 원문 제목 < In die Sonne schauen >, 직역해 '태양을 바라보다'라는 뜻은 아직 어른이 되려면 한참 남은 주인공들이 선택할 수 없는 도도한 운명 앞에 선 상태를 암시한다. 그녀들은 고분고분 기존 질서에 순종하지 않지만, 그렇다고 성공적으로 새로운 삶을 개척하는 건 만만치 않은 일이다. 이야기는 소녀들과 관객이 시선을 주고받듯 교환하며 갈망과 좌절 사이를 끊임없이 횡단한다.
작은 시골농장의 삶 속에 압축된 현대 독일 100년사