'사운드 오브 폴링' 백 년을 넘어 이어지는 '네 소녀의 비밀'

<사운드 오브 폴링> 스틸고작 한가한 작은 농장을 거쳐간 평범한 이들의 삶을 보여줄 뿐인데도 영화는 경이로운 밀도를 시종일관 간직한 채 좌충우돌하듯 보이면서도 궤도를 이탈하지 않는다. 오히려 숨 막히는 드리프트를 감행하는 F1 레이싱을 보는 기분이다. 그 이유는 놀라울 만큼 농장 주민들의 삶에 독일 현대 역사가 녹아들어 있기 때문일 테다.1910년대를 살아가는 10살도 안 된 '알마'는 아직 어른들의 삶에 개입하긴 힘에 부친다. 소녀는 자신을 둘러싼 가족과 이웃들의 일상을 묵묵히 관찰할 뿐이다. 그녀의 눈에 비친 세상을 어떻게든 이해하고 받아들이려 하지만, 어린 알마의 생각으로도 주변 상황은 모순으로 가득 차 있다. 도무지 납득이 되지 않는 일이 터질 때마다 소녀는 자기에게 다짐한다. '일터 사고'일 뿐이라고 말이다. 1차 세계대전이란 거대한 마물이 청년들을 탐욕스럽게 희생제물처럼 집어삼키고, 매매혼과 다를 바 없이 어린 처녀가 이웃에 팔려가는 풍경들, 익숙해지기엔 너무나 먼 가까운 이들의 '죽음'은 소녀의 마음을 밑바닥을 알 길 없는 어두운 심연으로 추락시킨다.1940년대를 사는 '에리카'는 성인과 소녀의 경계에 서 있다. 평화로운 동네이지만, 곳곳에 팔다리를 잃은 남자들이 보인다. 일손은 부족하고 농장 일은 고단하다. 젊은 여자애들은 왁자지껄 불길한 기운 속에도 활기를 잃지 않으려 하지만, 무거운 공기는 그녀들을 칭칭 동여매듯 옥죄어온다. 마침내 에리카에게도 운명의 시간이 다가온다.1980년대의 '앙겔리카'는 알마와 에리카 사이의, 사춘기를 경유하며 성에 눈뜬 조숙한 여자애다. 도회지와 다르게 농장을 함께 꾸리는 일가친척 외엔 만나기 힘든 시골에서 대가족은 활기차고 우애롭게 잘 지내는 듯하지만, 예민한 소녀의 눈은 그 이면에 가려진 진실과 맞닿아 있다. 그저 관조하는 것에만 그치지 않고, 그녀 역시 그 어둠에 일부는 속해 있기도 하다. 평화롭고 목가적인 전원 풍경 아래 감춰진 그림자는 한창 욕망에 휩싸일 나이인 그녀를 뿌리칠 수 없는 중력처럼 감싼다.2010년대에 도시에서 이주한 가족과 함께 온 '렌카'는 시대의 격랑에 휩싸였던 이전 세대 주인공들과는 달리 평온한 시절을 보내는 듯하다. 그러나 각자의 시대엔 나름의 고유한 고충이 있게 마련이다. 우연히 만난 또래 친구가 반갑지만, 동년배 무리 내에서 끝나지 않는 갈등과 질투, 말하기 힘든 미묘한 감각이 그녀를 지배한다. 겉으론 별 탈 없이 고즈넉한 일상을 보낼지언정, 마음속에 꿈틀거리는 설명할 수 없는 감정과 예리하게 포착한 주변의 불쾌한 시선이 끝없이 소녀를 사로잡는다.겉으론 막연할 수 있지만, 영화 속 배경인 알트마르크(현 브란덴부르크) 지역의 간략한 소개만 확인해도 행간으로 추측되던 것들이 하나둘 확고부동한 역사의 진실로 드러난다. 오랜 기간 봉건적 합종연횡에 머물던 독일을 철혈 정책으로 통일한 프로이센의 발상지가 바로 이 동네다. 양차 세계대전에 독일제국 근본답게 충성스런 장병을 배출한 지역이자, 2차 대전 패망으로 복수귀가 된 소련군 군화에 짓밟힌 곳이다. 게다가 세계대전 패전국으로 상당한 영토가 폴란드 등 피 침략국에 귀속된다. 이후 재통일 전까지 동독 영역에 속했던 땅이다. 그런 역사 배경을 알고 본다면, <사운드 오브 폴링>이 조명한 시골 농장의 소소한 연대기는 순식간에 근현대 독일 역사의 미니어처 축소판으로 변신한다.