"비상계엄 1년, 돌아보니 윤석열에게 중요한 건 '술'"

JTBC 다큐멘터리 <계엄, 윤석열과 망상의 시간>JTBC
- 계엄 1년 맞아 제작한 거 같은데 다른 프로그램과 차별화를 고민했을 거 같아요.
"사실 계엄 극복 1주년은 날짜가 정해져 있다 보니 모든 매체에서 기획하고 있다는 사실을 준비하면서부터 계속 인지하고 있었죠. 저희는 앞서 7편 제작물처럼 일종의 기록물로서 스토리텔링에 방점 두는 구성을 하고 있어요. 1년이라는 시간이 저희가 경험했던 사태의 크기에 비해 길다면 길 수도 있지만 우리가 잊기에 너무 짧은 시간이란 말이에요. 이걸 저희가 기록한 걸 사람에게 보여주는 의미가 무엇일까에 대해 고민 많이 했었는데요. 저희가 선택한 건 일반적인 다른 방송들보다 복합적인 시선에 초점을 많이 뒀어요."
- 이 다큐 하기로 하고 뭐부터 했나요?
"1년 맞아서 국회 차원에서 이걸 기록하고 기념화하려는 시도들이 많이 있더라고요. 그래서 우원식 국회의장 측에서 먼저 혹시 다큐 기획물을 기획하고 있냐고 물어봤어요. 국회의장 같은 경우는 사실 저희가 작년에도 섭외 시도를 했었는데 어려워했었거든요. 저희가 예전에 섭외 요청 해놨던 게 있으니까, 이번에 계획 있냐고 물은 거죠. 그래서 제일 처음 시작한 게 국회의장의 인터뷰였었습니다."
- 다른 인터뷰이 섭외하는 건 어렵지 않았나요?
"어려웠죠. 국회 차원에서 1년을 기념하려는 활동을 했기 때문에 국회 쪽 직원분들이나 민주당 쪽 보좌진들은 섭외가 어렵지 않았는데 저희가 복합적인 시선 담으려고 한 한동훈 당시 여당 대표나 계엄군 같은 경우 섭외가 쉽지는 않았죠."
- 프롤로그에서 '잊혀진 계절'이란 노래를 배경으로 계엄과 재판에 대해 다루셨던데 의미가 뭘까요?
"일단 시작할 때 직관적인 웃음으로 시청자들의 긴장을 한번 풀어주고 싶었고요. 저희가 계엄 이후 특집 다큐 7편 하면서 프롤로그는 가장 신경 쓰는 부분이기도 하거든요. 회차마다 주제 의식이나 방송 내용을 핵심적으로 담아내면서도 최대한 풍자적인 구성을 위해서 피를 토하는 고민 하고 있고요. '잊혀진 계절' 같은 경우 제목과 달리 조금도 잊혀지지 않은 쓸쓸하고 강렬한 이별에 관한 노래잖아요. 오래된 것 같지만 마치 금방 있어서 잊을 수 없는 생생한 일에 대한 기억을 노래한 거란 말이에요. 이것도 우리 국민들 아무도 평생 잊지 못할 생생한 트라우마를 목도한 사태였는데 재판에 나와 뻔뻔한 발언 일삼는 모습들을 꼬집고 싶은 마음에서 선택한 BGM이었습니다."
- 12월 3일에 대한 우원식 국회의장의 이야기부터 시작했어요.
"그렇죠. 계엄 저지의 최전선은 국회였었어요. 한 분 한 분 역사에 당연히 기록될 만하고 가능한 저희 다큐에서도 최대한 그러려고 했고요. 다만 그날 국회의 이야기를 풀어내려고 한다는 방향성을 처음부터 명확히 하기 위해서는 국회의장의 인터뷰로 시작하는 게 가장 적절하다고 생각했고요. 다만 어느 한 명 한 명의 비중이 더 크다거나 주인공 같아 보이지는 않았으면 하는 마음은 있어요."
- 인터뷰할 때 기억이 남는 게 있을까요?
"방송에는 못 나오는데 경호 대장님이 그날 하도 너무 급박하게 나오다 보니까 총을 안 챙기셨다는 거예요. 그래서 그걸 의장님께 보고하는 그 과정이 있었다고 하는 데 말로 들었을 때 얼마나 긴박하고 떨리는 순간이었는지 함축적으로 드러나는 것 같아요."
80년 5월 광주 이야기 나온 이유