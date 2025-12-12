'외부 FA 0' 롯데, '외인 원투펀치'에 내년 운명 걸었다

KBO리그 구단들은 감독을 교체할 때 새 감독에 대한 기대와 성적 향상에 대한 염원을 담아 FA시장에서 과감한 투자를 통해 FA 선수를 영입할 때가 많다. 2023 시즌을 앞두고 이승엽 감독(요미우리 자이언츠 타격코치)을 선임한 두산 베어스는 NC 다이노스에서 활약하던 포수 양의지를 4+2년 총액 152억 원에 컴백시켰고 김원형 감독이 부임한 올해 FA시장에서도 80억 원을 투자해 유격수 박찬호를 영입했다.
하지만 래리 서튼 감독 시절이던 2022년 겨울 3명의 FA를 영입하기 위해 무려 170억 원을 투자할 정도로 전력 보강에 진심이었던 롯데 자이언츠는 2023년 10월 김태형 감독 부임 이후 외부 FA를 한 명도 영입하지 않았다. 2023년 겨울에는 FA 안치홍(키움 히어로즈)이 팀을 떠났음에도 내부 FA 전준우를 잔류시킨 것이 전부였고 지난해 겨울에도 내부 FA 김원중과 구승민을 잔류 시킨 후 일찌감치 시장에서 철수했다.
올 겨울에도 롯데의 움직임이 미온적인 것은 마찬가지. 롯데는 내년 김태형 감독의 계약 마지막 시즌이 되지만 강백호(한화)와 박찬호, 최형우(삼성 라이온즈), 최원준, 김현수(이상 kt 위즈) 같은 대어급 FA 선수들에게 눈길을 주지 않았다. 따라서 롯데는 내년 시즌 11일 나란히 100만 달러를 주고 영입한 일본 프로야구 출신의 두 외국인 투수 엘빈 로드리게스와 제레미 비슬리의 대활약에 기대를 걸 수밖에 없다.
벨라스케즈-감보아 동반 부진으로 후반기 추락