'외부 FA 0' 롯데, '외인 원투펀치'에 내년 운명 걸었다

롯데 자이언츠

비슬리는 일본 무대에서 3년 동안 147이닝을 던지며 2.82의 평균자책점을 기록했던 검증된 투수다.사실 롯데에게는 올 겨울 스토브리그가 전력을 보강하기 위한 적기였다. 내부 FA가 만 37세의 노장투수 김상수 1명 뿐이었고 시장에는 롯데의 취약 포지션인 유격수에 대어 박찬호가 있었으며 불펜의 고민을 해결할 수 있는 조상우, 김범수 같은 좋은 인재들이 많았기 때문이다. 무엇보다 올 시즌 롯데의 하위권 동지(?) 한화가 한국시리즈에 진출하면서 롯데는 지난 5년 동안 가을야구를 경험하지 못한 유일한 팀이 됐다.하지만 롯데는 FA시장이 열리고 한 달이 훌쩍 넘은 시점까지도 외부 영입을 전혀 하지 않았다. 올 시즌 상무에서 타율 .400 27홈런 115타점 107득점 OPS(출루율+장타율) 1.155를 기록하며 퓨처스리그를 완전히 평정한 한동희의 전역이 올 시즌 롯데의 최대 보강이었을 정도. 따라서 롯데로서는 11일에 계약한 두 외국인 투수 로드리게스와 비슬리의 내년 시즌 활약에 팀의 운명이 결정된다고 해도 전혀 과장이 아니다.도미니카 공화국 출신의 로드리게스는 빅리그에서 8경기에 등판했다가 2023년 7월 일본 프로야구의 야쿠르트 스왈로즈와 계약해 2년 동안 39경기에서 2승 7패 1세이브 8홀드 2.77의 성적을 기록했다. 시속 157km에 달하는 빠른 공을 자랑하는 로드리게스는 일본에서 주로 불펜투수로 활약했지만 마이너리그에서는 167경기 중 132경기에 선발 등판했을 만큼 내년 롯데에서 선발로 활약하기에 큰 문제가 없다.로드리게스와 함께 총액 100만 달러에 롯데와 계약한 비슬리는 2023년부터 올해까지 3년 동안 일본 프로야구 한신 타이거즈에서 활약했다. 2023년 18경기에서 1승 2패를 기록한 비슬리는 지난해 8승 3패 2.47의 좋은 성적을 올렸다. 로드리게스와 마찬가지로 시속 155km를 상회하는 빠른 공을 자랑하는 비슬리는 수준 높은 일본 무대에서도 3년 동안 평균자책점 2.82를 기록했을 정도로 검증된 기량을 가진 선수다.한화는 올 시즌 33승을 합작한 코디 폰세(토론토 블루제이스)와 라이언 와이스(휴스턴 애스트로스)의 대활약에 힘입어 한국시리즈에 진출했다. 반면에 키움은 지난해 아리엘 후라도(삼성)와 엔마누엘 데 헤이수스가 23승을 합작했음에도 최하위에 머물렀다. 롯데 역시 로드리게스와 비슬리가 '제2의 폰세-와이스'가 되길 기대하겠지만 외인 원투펀치만 믿고 전력 보강을 멈추면 내년 성적 향상을 기대하긴 쉽지 않을 것이다.