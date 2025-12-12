사이트 전체보기
마블과 디즈니, 오케스트라 음악으로 되살아난다

마블과 디즈니, 오케스트라 음악으로 되살아난다

오는 성탄절에 열리는 마블 스튜디오 인피니티 사가 콘서트와 디즈니 인 콘서트

염동교(ydk8811)
25.12.12 15:07최종업데이트25.12.12 15:07
마블 스튜디오 인피니티 사가 콘서트
마블 스튜디오 인피니티 사가 콘서트 염동교

20세기에 <스타워즈>와 <죠스> <슈퍼맨>이 있었다면 21세기엔 <어벤저스>가 있다. 압도적 스펙터클과 또렷한 서사로 21세기를 대변하는 블록버스터 지위에 올랐다. 캡틴 아메리카와 아이언맨, 토르 같은 초특급 슈퍼히어로는 그 이면의 인간적 매력으로 관객의 친근감과 경외감을 동시에 불러일으켰다. 이런 대작 영화의 위력을 배가하기 위해 오리지널 스코어와 주제가의 사운드트랙은 필수적이다.

<어벤저스> 음악이 훌륭할 수밖에 없는 이유는 앨런 실베스트리에 있다. <백 투 더 퓨처>(1985)와 <누가 로저 래빗을 모함했나>(1988), <포레스트 검프>(1994) 등 로버트 저메키스 감독의 동화적이며 환상적인 작풍에 일조했던 반세기 경력의 미국 작곡가는 2010년대부터 마블 시네마틱 유니버스의 웅장함을 청각화했다.

고전음악 연주회에서 원곡만큼 중요한 건 연주자들이다. 그들의 역량과 표현 스타일에 따라 분위기가 180도 달라지기 때문이다. 이번 '마블 스튜디오 인피니티 사가 콘서트'에선 유럽 유수의 악단을 이끌어 온 한주헌이 지휘봉을 잡는다. 지난 3월 서울에서 열린 '류이치 사카모토 트리뷰트 콘서트'에서 피아노를 연주한 그는 오스트리아 린츠 주립 오페라 극장 음악감독과 독일 프라이베르크 시립극장 오케스트라 상임지휘자 등 탄탄한 경력을 쌓았다. 실베스트리를 비롯한 영화음악가들의 작품을 고전음악 전문가 한주헌이 어떤 식으로 해석할지 주목된다.

<블랙 팬서>와 <가디언즈 오브 갤럭시>의 셋리스트 포함은 눈에 띈다. 힙합과 클래시컬 뮤직을 넘나드는 실험적 음악색의 소유자인 스웨덴 작곡가 루드비히 고란손은 아프리칸-아메리칸 배우들이 주를 이루는 <블랙 팬서>에 영적인 분위기를 안겨줬다. <존 윅> 시리즈에도 참여한 미국 음악가 타일러 베이츠의 오리지널 스코어도 탁월하지만 1970~1980년대 올드팝을 통한 향수 자극이 신의 한 수였다. 스웨덴 로큰롤 밴드 블루 스위드(Blue Suede) 'Hooked on a Feeling'과 'Midnight Blue'의 전설적인 밴드 일렉트릭 라이트 오케스트라의 'Mr. Blue Sky'가 관현악과 융합되어 청중들에게 반가움과 놀라움을 선사할 예정이다.

크리스마스 시즌에 퍽 잘 어울리는 콘텐츠로 일거양득을 잡는다. 12월 24일 저녁 7시 30분과 25일 오후 3시에 열리는 '디즈니 인 콘서트 사운드 오브 매직'과 25일 7시 30분에 열리는 '마블 스튜디오 인피니티 사가 콘서트'를 함께 예매할 때 20퍼센트 할인 혜택이 제공된다. 패밀리 할인과 청소년 할인 등 다양한 프로모션으로 두 콘서트의 연결성을 지향했다.

디즈니 인 콘서트 사운드 오브 매직
디즈니 인 콘서트 사운드 오브 매직염동교
1923년 설립된 '월트 디즈니 컴퍼니'의 100년 역사를 기념하는 본 공연은 <덤보>(1941)와 <알라딘>(1992), <겨울왕국>(2013)과 <미녀와 야수>(1991) 등 추억의 디즈니 명곡을 한데 아우른다. 콘서트 타이틀처럼 '마법 같은 시간'이 우리 눈 앞에 펼쳐질 것이다.

고전적이고도 우아한 내부 양식의 경희대학교 평화의전당에서 영화음악과 고전음악을 아우르는 '마블 인피니티 사가 콘서트'와 '디즈니 인 콘서트 사운드 오브 매직'을 통해 성탄절과 연말 분위기를 제대로 만끽해보는건 어떨까.
마블시네마틱유니버스

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
염동교 (ydk8811) 내방

대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

이 기자의 최신기사 소극장서 즐기는 로큰롤 쇼