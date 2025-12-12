마블과 디즈니, 오케스트라 음악으로 되살아난다

염동교

마블 스튜디오 인피니티 사가 콘서트20세기에 <스타워즈>와 <죠스> <슈퍼맨>이 있었다면 21세기엔 <어벤저스>가 있다. 압도적 스펙터클과 또렷한 서사로 21세기를 대변하는 블록버스터 지위에 올랐다. 캡틴 아메리카와 아이언맨, 토르 같은 초특급 슈퍼히어로는 그 이면의 인간적 매력으로 관객의 친근감과 경외감을 동시에 불러일으켰다. 이런 대작 영화의 위력을 배가하기 위해 오리지널 스코어와 주제가의 사운드트랙은 필수적이다.<어벤저스> 음악이 훌륭할 수밖에 없는 이유는 앨런 실베스트리에 있다. <백 투 더 퓨처>(1985)와 <누가 로저 래빗을 모함했나>(1988), <포레스트 검프>(1994) 등 로버트 저메키스 감독의 동화적이며 환상적인 작풍에 일조했던 반세기 경력의 미국 작곡가는 2010년대부터 마블 시네마틱 유니버스의 웅장함을 청각화했다.고전음악 연주회에서 원곡만큼 중요한 건 연주자들이다. 그들의 역량과 표현 스타일에 따라 분위기가 180도 달라지기 때문이다. 이번 '마블 스튜디오 인피니티 사가 콘서트'에선 유럽 유수의 악단을 이끌어 온 한주헌이 지휘봉을 잡는다. 지난 3월 서울에서 열린 '류이치 사카모토 트리뷰트 콘서트'에서 피아노를 연주한 그는 오스트리아 린츠 주립 오페라 극장 음악감독과 독일 프라이베르크 시립극장 오케스트라 상임지휘자 등 탄탄한 경력을 쌓았다. 실베스트리를 비롯한 영화음악가들의 작품을 고전음악 전문가 한주헌이 어떤 식으로 해석할지 주목된다.<블랙 팬서>와 <가디언즈 오브 갤럭시>의 셋리스트 포함은 눈에 띈다. 힙합과 클래시컬 뮤직을 넘나드는 실험적 음악색의 소유자인 스웨덴 작곡가 루드비히 고란손은 아프리칸-아메리칸 배우들이 주를 이루는 <블랙 팬서>에 영적인 분위기를 안겨줬다. <존 윅> 시리즈에도 참여한 미국 음악가 타일러 베이츠의 오리지널 스코어도 탁월하지만 1970~1980년대 올드팝을 통한 향수 자극이 신의 한 수였다. 스웨덴 로큰롤 밴드 블루 스위드(Blue Suede) 'Hooked on a Feeling'과 'Midnight Blue'의 전설적인 밴드 일렉트릭 라이트 오케스트라의 'Mr. Blue Sky'가 관현악과 융합되어 청중들에게 반가움과 놀라움을 선사할 예정이다.크리스마스 시즌에 퍽 잘 어울리는 콘텐츠로 일거양득을 잡는다. 12월 24일 저녁 7시 30분과 25일 오후 3시에 열리는 '디즈니 인 콘서트 사운드 오브 매직'과 25일 7시 30분에 열리는 '마블 스튜디오 인피니티 사가 콘서트'를 함께 예매할 때 20퍼센트 할인 혜택이 제공된다. 패밀리 할인과 청소년 할인 등 다양한 프로모션으로 두 콘서트의 연결성을 지향했다.