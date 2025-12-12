'풀타임 활약→3연승 질주' 설영우가 살린 희망

설영우가 풀타임으로 경기장을 눈비며 팀의 유로파 3연승을 이끌었다.블라단 밀로예비치 감독이 이끄는 츠르베나 즈베즈다는 12일 오전 2시 45분(한국시간) 오스트리아 그라츠에 자리한 UPC 아레나에서 열린 '2025-26시즌 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL)' 리그 페이즈 6차전서 그라츠를 상대로 1-0 승리를 챙겼다. 이로써 즈베즈다는 3승 1무 2패 승점 10점 17위, 그라츠는 1승 1무 4패 승점 4점 29위에 머물렀다.양팀은 16강 플레이오프 진출 희망을 살리기 위해서 승점 3점이 필요했다. 29위에 머물렀던 그라츠는 승리를 기록하게 되면, 플레이오프 진출권이 주어지는 24위 안으로 안착할 수 있었다. 즈베즈다 역시 승리하게 될 시 최대 14위까지 상승할 수 있었다. 그렇게 되면 남은 경기서 연승을 이어가게 될 경우, 16강 직행도 이뤄낼 수 있었기에, 승리가 절박했다.전반부터 이들은 치열하게 맞붙었다. 총 14개의 슈팅이 나왔고, 반칙도 무려 양 팀 통틀어 15개가 나올 정도로 거칠었다. 후반에도 이들의 혈투는 이어졌고, 먼저 골망을 흔든 팀은 즈베즈다였다. 후반 10분 코너킥 상황서 마르코 이바니치가 헤더로 선제골을 터뜨렸다. 이후 그라츠도 반격에 나섰으나 즈베즈다의 수비진을 뚫지 못했고, 경기는 그대로 종료됐다.그라츠를 제압한 즈베즈다는 승점 3점을 추가하며 순위를 17위까지 끌어올리는 데 성공하며, 플레이오프 진출 가능성을 확연하게 살렸다. 또 무려 5년 만에 유럽 대항전 3연승을 질주하며 활짝 웃었다. 이처럼 리그 페이즈에서 중요한 승리를 기록한 즈베즈다인 가운데 풀타임으로 경기장을 누빈 국가대표 풀백 설영우의 활약도 빛났다.1998년생인 설영우는 2020시즌 울산HD에 입단한 후 꾸준한 성장세를 보여줬다. 2021년에는 영플레이어상을 수상하며 가치를 올렸고, 이듬해에는 주전 풀백으로 도약하면서 리그 우승에 일조했다. 또 2023년에는 생애 첫 A대표팀 발탁이라는 영광을 누렸고, 시즌 종료 후에는 BEST 11까지 차지하면서 돋보적인 실력을 자랑했다.그렇게 지난해 여름 이적시장을 통해 다수의 팀에 관심을 끈 설영우는 진통 끝에 즈베즈다로 이적하며, 유럽 무대로 향했다. 즈베즈다에서 그는 펄펄 날았다. 43경기에 나와 6골 8도움을 기록했고, 팀은 8시즌 연속 리그 우승 타이틀이라는 대업을 달성했다. 또 국가대표팀 우측 풀백으로 입지를 굳혔고, 월드컵 11회 연속 진출 중심에 서기도 했다.이번 시즌을 앞두고 설영우는 이적 사가에 휘말렸으나 프로다운 모습으로 흔들리지 않았다. 여름 이적시장 중반부와 말미에 잉글랜드 챔피언십에 자리하고 있는 셰필드 유나이티드 이적설이 불거졌지만, 끝내 이 건은 성사되지 않았다. 심적으로 휘청였을 수도 있으나 그는 묵묵하게 앞으로만 나아갈 뿐이었다.밀로예비치 감독의 굳건한 믿음 아래 리그에서는 현재 16경기에 나서 1골 4도움을 기록하고 있고, 유로파리그에서도 주전으로 나서고 있다. 직전 라운드 경기서는 FCSB를 상대로 선제 결승 골 도움을 기록, 이번 시즌 유럽 대항전에서의 첫 공격 포인트를 올렸다. 기세를 이어 이번 그라츠전에서도 제 임무를 100% 수행했다.우측 풀백으로 나선 설영우는 경기 시작부터 안정적인 모습으로 상대 공격을 막아냈고, 전반 22분에는 정확한 전진 패스로 팀 공격을 도왔다. 후반 10분에도 후방에서 상대 2명을 완벽하게 속이는 패스를 선보였고, 이 볼이 그대로 득점까지 이어졌으나 아쉽게도 오프사이드로 취소됐다. 아쉬울 법도 했지만, 끝까지 설영우는 흔들리지 않았다.선제골 이후 그라츠의 공세가 이어졌으나 수비에서 중심을 확실하게 잡았고, 팀이 무실점으로 경기를 끝마칠 수 있도록 했다. 90분 동안 경기장을 누빈 설영우는 패스 성공률 80%, 수비적 행동 8회, 크로스 성공률 100%, 걷어내기 4회, 볼 회복 3회를 기록, 펄펄 날았다.한편, 설영우의 즈베즈다는 오는 16일(한국시간) 바츠카 토폴라와 리그 19라운드 일전을 치르게 된다.