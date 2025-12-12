'미완의 거포' 김석환, KIA의 해답 될까?

▲
1군 가능성을 확인한 KIA 김석환KIA타이거즈
KIA 타이거즈의 9년차 외야수 김석환(27)은 KIA 팬들에겐 애증의 이름이다. 퓨처스리그에서는 최정상급 기록을 성적을 내다가도 막상 1군에만 올라오면 뜨거웠던 방망이가 싸늘하게 식어버리는 패턴을 반복했다. 문제는 이 간극이 좀처럼 좁혀지지 않았다는 점이다.
1군 통산 총 116경기에 출장해 289타석에 선 김석환은 통산 타율 0.208, 6홈런 OPS .605로 평범 이하의 성적에 그쳤다. 반면 퓨처스에선 통산 386경기 출장, 타율 0.281, 69홈런, OPS .885로 뛰어난 기록을 남겼다. 특히 올해 퓨처스리그에선 50경기에 출장해 타율 0.349, 13홈런, OPS 1.095로 더 증명할 것이 없음을 입증했다.
성에 미치진 못했지만 그래도 2025년은 1군에서도 궤도 수정이 이루어진 시즌이었다. 47경기에 출장해 타율 0.265, 2홈런, OPS 0.710 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 0.36을 기록했다. 눈에 확 띄는 성적은 아니지만 중요한 건 1군 타석에서의 내용 변화다. 예전에 비해 변화구 적응력이 향상됐고 찬스에서 강한 모습을 보였다. (득점권 타율 0.345)