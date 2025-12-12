'미완의 거포' 김석환, KIA의 해답 될까?

케이비리포트

KIA 김석환의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 kbreport)외야 수비에선 여전히 보완할 점이 많다는 지적을 받고 있지만 2026시즌엔 주전 외야수로 나설 기회가 잦아질 것으로 보인다. 내부 FA 최형우의 이적으로 인해 주로 우익수로 나섰던 나성범의 지명타자 출장 비중이 높아질 전망이기 때문이다.위즈덤을 대신할 외국인 타자로 외야수를 영입하더라도 우익수·좌익수 한 자리는 국내 자원에게 돌아갈 가능성이 크다. 2025시즌 중 트레이드를 통해 포지션 경쟁에서 앞서있던 최원준·이우성이 팀을 떠난 것도 김석환에게는 호재다.또 하나의 변수는 1루와 외야를 오가던 오선우의 포지션 고정이다. KIA는 올시즌 18홈런을 터뜨린 오선우를 붙박이 1루수로 활용할 구상이다. 이 경우 외야 골간은 나성범-김호령-신규 외인으로 구성되겠지만 장기 레이스에서 제4외야수는 사실상 준주전이다.KIA 외야 자원들 중 타격 능력을 기준으로 보면 김석환이 가장 앞서 있다고 해도 과언이 아니다. 외야 백업 후보인 이창진·박정우·정해원과 비교해도 장타력은 독보적이다. 다만 한결 좋아지긴 했지만 변화구 대응에서 아직 보완이 필요하다. 김석환이 풀타임 주전으로 도약하기 위해 반드시 넘어야 할 벽이다.