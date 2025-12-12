"우린 더 이상 귀엽지 않아" 아일릿의 역설적 외침의 매력

빌리프랩

아일릿 (ILLIT)"한정판 콩국수/말차보다 고소해"라는 문장 마냥 'Not Cute Anymore'의 사운드는 이전 대비 더욱 단순해졌다. 이전까지 아일릿의 작업물은 작사, 작곡 크레딧에 최소 10여 명 이상의 명단이 기재될 만큼 수많은 인력의 집합체로 완성되었지만 이번 신곡에 참여한 인물은 단 3명(Jasper Harris, Sasha Alex Sloan, 유라)에 불과하다.레게 비트를 밑바탕에 두고 이뤄지는 곡 전개 또한 단순 명료함을 강조한다. 반복적인 멜로디가 자주 등장할 만큼 쉬운 구성을 강조하지만 그 속에서 그동안 아일릿이 착실하게 쌓아온 내공은 기대 이상으로 큰 힘을 발휘한다. "주체적인 자아"를 강조하기 위한 정반대 이미지 활용의 측면에선 제법 효과적인 선택으로 평가할 만하다.뒤이어 감상할 수 있는 두 번째 트랙 'Not Me' 역시 마찬가지다. 무려 29명 음악인들의 이름이 각각 작사, 작곡 크레딧으로 등장하는 이 곡에선 기존 아일릿의 작품과는 다르게 랩+힙합 비트가 강조된다. 이 과정에서 "They call me 000"처럼 다양한 애칭으로 자신들을 호명하는 방식에 대해 "That's not my name"라며 단호하게 거부한다. 누군가가 짜 놓은 틀에 갇혀 있지 않겠다는 의지의 표명은 "이래야 아일릿!"이라는 점을 다시금 상기시켜준다.