이 서부극이 여성과 권력에 관해 말하는 방법

[리뷰] 넷플릭스 드라마 <버려진 자들>

최해린(haerinsnow)
25.12.12 09:52최종업데이트25.12.12 09:52
넷플릭스 드라마 <버려진 자들> 스틸컷
넷플릭스 드라마 <버려진 자들> 스틸컷

* 이 기사에는 주요 내용이 포함돼 있습니다.

지난 4일 공개된 넷플릭스 드라마 <버려진 자들>은 특이하다. 21세기 들어서는 거의 사장된 장르인 서부극을 드라마의 형태로 부활시켰으며, 본래 마초적이라고 평가받는 해당 장르의 주인공으로 두 여성을 내세우기까지 한다. 그러나 존재만으로도 의문을 자아내는 이 드라마는 예리한 정공법으로 우리 현실의 문제를 다루고 있다. 본작에 고스란히 담긴 넷플릭스의 지향 가치에 대해서 알아보자.

7화 안에 다 '욱여넣은' 이유

<버려진 자들>은 여느 서부극이 그렇듯 복수라는 동기를 통해 사건을 추동한다. 국내에는 <왕좌의 게임>의 야심가 세르세이 라니스터 역으로 잘 알려진 명품 배우 레나 헤디가 주연 '피오나'를 맡았다. 끈끈한 연대감으로 묶인 입양 가족과 함께 농장을 운영하는 피오나는 어느 날 한 남자가 자기 딸을 추행하는 현장을 목격하고, 가해자를 바로 죽여 버린다.

이때 죽은 남자가 명망 깊은 '밴네스 가문'의 후계자였다는 데서 문제가 발생한다. 밴네스 가문의 지도자 '콘스탄스(질리언 앤더슨 분)'는 아들의 복수를 위해 음모를 꾸미고, 피오나 역시 이에 지지 않고 맞서 싸울 세력을 구축하며 본작이 전개된다. 서로가 서로의 입장이 정당하다고 생각하는 '쌍방 복수극'인 셈이다.

<버려진 자들>은 이토록 단순한 줄거리를 기반으로 다른 장르적 서브플롯을 가득 집어넣어, 한 작품 안에서 다양한 '맛'을 느낄 수 있도록 한다. 밴네스 가문의 딸인 '트리샤(아이슬링 프란쵸시 분)'와 피오나의 오른팔 '엘리아스(닉 로빈슨 분)'는 <로미오와 줄리엣>을 연상시키는 로맨스를 아슬아슬하게 이어간다. 한편으로는 1850년대 미국에서 살아가는 흑인 지식인으로서의 고충을 담은 '알버트(라마르 존슨 분)'의 이야기도 절절하게 와닿는다.

자칫 산만하게 느껴질 수 있는 다양한 인물의 이야기를 수려하게 엮어내면서, <버려진 자들>은 자신의 장르가 '소프 오페라(soap opera)'에 가깝다는 것을 명확히 한다. 비록 7화밖에 되지 않는 짧은 구조이지만 다양하게 펼쳐지는 인간 군상의 모습과 자극적이며 신파적이기도 한 스토리라인은 명실상부 20세기 미국 아침드라마를 연상시킨다. '서부극'은 작품의 주 소재일 뿐인 것이다.

그렇다면 이렇게 다양한 이야기를 한 드라마 안에 가득 채워 넣은 이유는 무엇일까. 넷플릭스가 추구하는 이상적인 드라마의 형식을 여기서 엿볼 수 있다. TV를 켜 채널을 돌리던 시청자를 사로잡기 위해 한 이야기를 지그시 끌고 가던 기존 방송과 달리, 넷플릭스 드라마는 시작하자마자 '몰아볼' 수 있는 구조다. 한 번 붙잡은 시청자가 '채널을 돌릴' 위험이 상대적으로 적지만, 그렇기에 거부할 수 없는 훅(hook)이 필요한 것이다. 두 여성을 주인공으로 내세운 서부극이라는 전제는 관심을 끌기에 적합하고, 두 명품 여배우의 케미스트리는 훌륭한 '썸네일'이 된다.

거기에다 각각의 서브플롯은 클립(clip)화 되어 각기 다른 관객층을 타깃으로 홍보에 이용될 수 있다. 정통 서부극에 목말랐던 시청자층, 고전적이고 강렬한 로맨스를 원하는 시청자층, 그리고 여성과 인종 이슈 등 사회적 문제에 관심 많은 시청자들을 동시에 공략할 수 있는 것이다. 해당 전략에 대한 호오와 상관없이, <버려진 자들>은 가장 '넷플릭스다운' 드라마인 셈이다.

대안 권력의 가능성을 묻다

넷플릭스 드라마 <버려진 자들> 스틸컷
넷플릭스 드라마 <버려진 자들> 스틸컷

물론, 그렇다고 해서 <버려진 자들>이 상술로만 점철된 드라마는 아니다. 본작은 1850년대 미국 서부의 삶을 혹독할 정도로 사실적으로 그려내며, 그 과정에서 여성과 권력에 관해 깊이 있는 질문을 던진다.

<버려진 자들>을 시청할 때 가장 먼저 눈여겨보아야 할 것은 서로 다른 두 가지 리더십의 형태다. 농장을 이끄는 피오나는 그녀 자체로 한 명의 가부장과 같다. 질서를 유지하기 위해 무력행사도 서슴지 않으며, 때로는 독단적인 결정을 내려 모두의 원성을 듣기도 한다. 힘으로써 가족을 통제하는 '아버지' 역할을 수행하고 있는 셈이다.

한편, 유력 가문을 이끄는 콘스탄스는 어디까지나 가부장의 권력에 '편승'한 존재로 그려진다. 숙적 피오나를 제외하면 그녀를 이름으로 부르는 인물은 많지 않으며, 대부분의 경우 '밴네스 부인'으로 불린다. 장성한 아들을 둔지라 본인 눈앞에서 당주 자리를 물려주라는 압박을 받기도 하고, 끊임없이 도전받는다. 남성의 권력을 임시로 승계받은 여성의 모습이 처절하게 그려지는 것이다.

얕잡아 보이지 않기 위해 스스로 가부장으로 거듭난 피오나와 가부장의 힘을 빌려 쓰는 콘스탄스. 이 둘은 정반대로 보일 만큼 판이해 보이지만 남성중심주의의 그늘 아래서 발버둥 친다는 공통점을 지닌다. 둘 다 총과 격투로 대표되는 가부장제의 폭력성을 답습할 수밖에 없던 존재인 것이다.

두 인물은 모두 지도자의 지위까지 오른 여성이지만, 결코 페미니스트적이거나 혁명적인 존재가 아니다. 그러한 존재로 거듭나는 것이 '약점'이 되는 사회에서 살아가는 존재이기 때문이다. 실제로 '철의 여인'이라 불렸던 영국의 마거릿 대처 전 총리는 여성의 내각 입각에 소극적이었고, 일본과 독일을 비롯한 나라에서는 기존 권력 체계를 공고히 하는 극우·보수주의의 새 얼굴로 여성이 등장하고 있다.

그렇다면 우리는 결코 전쟁과 폭력, 그리고 남성중심주의적 질서에서 벗어날 수 없는 것일까. <버려진 자들>은 엔딩을 통해 대안이 존재할 수 있다고 이야기한다. 사건의 진상을 알게 된 피오나와 콘스탄스는 불타는 저택에서 육탄전을 벌인다. 모든 음모와 계략이 원초적인 폭력으로 회귀하는 순간이다. 주변인들이 모여들지만 불길 때문에 가까이 가지 못하고, 이내 누군가의 형상이 건물 밖으로 나오는 모습을 보여준다. 이 형상은 피오나나 콘스탄스 중 하나가 아닌, 완전히 새로운 여성으로 보이기도 한다. 폭력과 압도적인 힘에 의존하는 체제가 그야말로 전소(全燒)한 이후 새로운 형태의 권력이 탄생할 수도 있다는 메시지를 던지는 것이다.

이처럼, 넷플릭스의 <버려진 자들>은 다양한 스토리라인의 혼합으로 2025년의 드라마 모델의 이상적인 표본으로 거듭났음은 물론이고, 흔치 않은 소재를 통해 전쟁과 폭력에 관한 의미 있는 메시지를 담아내는 데까지 성공한다. 차디찬 계절, 사막의 열기를 느끼며 스릴 넘치는 여성 서부극에 발을 들여 보는 것은 어떨까.
