이 서부극이 여성과 권력에 관해 말하는 방법

지난 4일 공개된 넷플릭스 드라마 <버려진 자들>은 특이하다. 21세기 들어서는 거의 사장된 장르인 서부극을 드라마의 형태로 부활시켰으며, 본래 마초적이라고 평가받는 해당 장르의 주인공으로 두 여성을 내세우기까지 한다. 그러나 존재만으로도 의문을 자아내는 이 드라마는 예리한 정공법으로 우리 현실의 문제를 다루고 있다. 본작에 고스란히 담긴 넷플릭스의 지향 가치에 대해서 알아보자.
7화 안에 다 '욱여넣은' 이유
<버려진 자들>은 여느 서부극이 그렇듯 복수라는 동기를 통해 사건을 추동한다. 국내에는 <왕좌의 게임>의 야심가 세르세이 라니스터 역으로 잘 알려진 명품 배우 레나 헤디가 주연 '피오나'를 맡았다. 끈끈한 연대감으로 묶인 입양 가족과 함께 농장을 운영하는 피오나는 어느 날 한 남자가 자기 딸을 추행하는 현장을 목격하고, 가해자를 바로 죽여 버린다.
이때 죽은 남자가 명망 깊은 '밴네스 가문'의 후계자였다는 데서 문제가 발생한다. 밴네스 가문의 지도자 '콘스탄스(질리언 앤더슨 분)'는 아들의 복수를 위해 음모를 꾸미고, 피오나 역시 이에 지지 않고 맞서 싸울 세력을 구축하며 본작이 전개된다. 서로가 서로의 입장이 정당하다고 생각하는 '쌍방 복수극'인 셈이다.
<버려진 자들>은 이토록 단순한 줄거리를 기반으로 다른 장르적 서브플롯을 가득 집어넣어, 한 작품 안에서 다양한 '맛'을 느낄 수 있도록 한다. 밴네스 가문의 딸인 '트리샤(아이슬링 프란쵸시 분)'와 피오나의 오른팔 '엘리아스(닉 로빈슨 분)'는 <로미오와 줄리엣>을 연상시키는 로맨스를 아슬아슬하게 이어간다. 한편으로는 1850년대 미국에서 살아가는 흑인 지식인으로서의 고충을 담은 '알버트(라마르 존슨 분)'의 이야기도 절절하게 와닿는다.
자칫 산만하게 느껴질 수 있는 다양한 인물의 이야기를 수려하게 엮어내면서, <버려진 자들>은 자신의 장르가 '소프 오페라(soap opera)'에 가깝다는 것을 명확히 한다. 비록 7화밖에 되지 않는 짧은 구조이지만 다양하게 펼쳐지는 인간 군상의 모습과 자극적이며 신파적이기도 한 스토리라인은 명실상부 20세기 미국 아침드라마를 연상시킨다. '서부극'은 작품의 주 소재일 뿐인 것이다.
그렇다면 이렇게 다양한 이야기를 한 드라마 안에 가득 채워 넣은 이유는 무엇일까. 넷플릭스가 추구하는 이상적인 드라마의 형식을 여기서 엿볼 수 있다. TV를 켜 채널을 돌리던 시청자를 사로잡기 위해 한 이야기를 지그시 끌고 가던 기존 방송과 달리, 넷플릭스 드라마는 시작하자마자 '몰아볼' 수 있는 구조다. 한 번 붙잡은 시청자가 '채널을 돌릴' 위험이 상대적으로 적지만, 그렇기에 거부할 수 없는 훅(hook)이 필요한 것이다. 두 여성을 주인공으로 내세운 서부극이라는 전제는 관심을 끌기에 적합하고, 두 명품 여배우의 케미스트리는 훌륭한 '썸네일'이 된다.
거기에다 각각의 서브플롯은 클립(clip)화 되어 각기 다른 관객층을 타깃으로 홍보에 이용될 수 있다. 정통 서부극에 목말랐던 시청자층, 고전적이고 강렬한 로맨스를 원하는 시청자층, 그리고 여성과 인종 이슈 등 사회적 문제에 관심 많은 시청자들을 동시에 공략할 수 있는 것이다. 해당 전략에 대한 호오와 상관없이, <버려진 자들>은 가장 '넷플릭스다운' 드라마인 셈이다.
대안 권력의 가능성을 묻다