이 서부극이 여성과 권력에 관해 말하는 방법

물론, 그렇다고 해서 <버려진 자들>이 상술로만 점철된 드라마는 아니다. 본작은 1850년대 미국 서부의 삶을 혹독할 정도로 사실적으로 그려내며, 그 과정에서 여성과 권력에 관해 깊이 있는 질문을 던진다.



<버려진 자들>을 시청할 때 가장 먼저 눈여겨보아야 할 것은 서로 다른 두 가지 리더십의 형태다. 농장을 이끄는 피오나는 그녀 자체로 한 명의 가부장과 같다. 질서를 유지하기 위해 무력행사도 서슴지 않으며, 때로는 독단적인 결정을 내려 모두의 원성을 듣기도 한다. 힘으로써 가족을 통제하는 '아버지' 역할을 수행하고 있는 셈이다.



한편, 유력 가문을 이끄는 콘스탄스는 어디까지나 가부장의 권력에 '편승'한 존재로 그려진다. 숙적 피오나를 제외하면 그녀를 이름으로 부르는 인물은 많지 않으며, 대부분의 경우 '밴네스 부인'으로 불린다. 장성한 아들을 둔지라 본인 눈앞에서 당주 자리를 물려주라는 압박을 받기도 하고, 끊임없이 도전받는다. 남성의 권력을 임시로 승계받은 여성의 모습이 처절하게 그려지는 것이다.



얕잡아 보이지 않기 위해 스스로 가부장으로 거듭난 피오나와 가부장의 힘을 빌려 쓰는 콘스탄스. 이 둘은 정반대로 보일 만큼 판이해 보이지만 남성중심주의의 그늘 아래서 발버둥 친다는 공통점을 지닌다. 둘 다 총과 격투로 대표되는 가부장제의 폭력성을 답습할 수밖에 없던 존재인 것이다.



두 인물은 모두 지도자의 지위까지 오른 여성이지만, 결코 페미니스트적이거나 혁명적인 존재가 아니다. 그러한 존재로 거듭나는 것이 '약점'이 되는 사회에서 살아가는 존재이기 때문이다. 실제로 '철의 여인'이라 불렸던 영국의 마거릿 대처 전 총리는 여성의 내각 입각에 소극적이었고, 일본과 독일을 비롯한 나라에서는 기존 권력 체계를 공고히 하는 극우·보수주의의 새 얼굴로 여성이 등장하고 있다.



그렇다면 우리는 결코 전쟁과 폭력, 그리고 남성중심주의적 질서에서 벗어날 수 없는 것일까. <버려진 자들>은 엔딩을 통해 대안이 존재할 수 있다고 이야기한다. 사건의 진상을 알게 된 피오나와 콘스탄스는 불타는 저택에서 육탄전을 벌인다. 모든 음모와 계략이 원초적인 폭력으로 회귀하는 순간이다. 주변인들이 모여들지만 불길 때문에 가까이 가지 못하고, 이내 누군가의 형상이 건물 밖으로 나오는 모습을 보여준다. 이 형상은 피오나나 콘스탄스 중 하나가 아닌, 완전히 새로운 여성으로 보이기도 한다. 폭력과 압도적인 힘에 의존하는 체제가 그야말로 전소(全燒)한 이후 새로운 형태의 권력이 탄생할 수도 있다는 메시지를 던지는 것이다.



이처럼, 넷플릭스의 <버려진 자들>은 다양한 스토리라인의 혼합으로 2025년의 드라마 모델의 이상적인 표본으로 거듭났음은 물론이고, 흔치 않은 소재를 통해 전쟁과 폭력에 관한 의미 있는 메시지를 담아내는 데까지 성공한다. 차디찬 계절, 사막의 열기를 느끼며 스릴 넘치는 여성 서부극에 발을 들여 보는 것은 어떨까.

