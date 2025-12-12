국민 지지 받는 범죄자, 놓치지 말아야 하는 한 가지

2004년 경상남도 밀양 지역 고등학생 44명이 여중생 1명을 1년 여 동안 성폭행한 밀양 성폭행 사건을 많은 이들이 기억할 것이다. 영화 <한공주>와 드라마 <시그널>의 모티브가 된 이 비극적 사건은 그 범행만큼이나 후속처리에서도 한국사회의 문제를 고스란히 드러냈다. 가해자 중 재판에 넘겨진 건 불과 10명뿐, 소년원에 보내진 것도 전체의 절반 정도에 불과했다. 피해자와 합의했다는 이유 등으로 13명은 아예 처벌조차 이뤄지지 않았다. 성폭행 친고죄 규정이 폐지된 지금이라면 있을 수 없는 일이다.
사건은 20년 가까운 시차를 두고 다시 한 번 한국사회를 들끓게 했다. 지난해 한 유튜버가 자신의 채널에 이 사건 가해자 등 수십 명의 개인정보를 공개해 관심을 모은 것이다. 영상이 전국적으로 화제를 모은 상황에서 해당 유튜버가 이들 중 몇몇에게 사과영상을 요구하며 가족 신상까지 공개할 것이라 협박한 사실까지 확인됐다. 항소심 법원은 지난 10월 유튜버 A씨에게 징역 2년6개월과 782만3256원(해당 동영상으로 창출된 것으로 수사상 확인되는 범위 내의 금액)의 추징을 선고한 원심 판결을 유지했다. 남편인 A씨에게 해당 정보를 유출한 전 공무원 B씨 또한 징역 2년에 집행유예 3년을 선고받았다.
흥미로운 건 해당 유튜브 채널이 운영될 당시의 여론이다. 법이 사적제재를 엄격히 금하고 있음에도 적잖은 대중이 이 채널을 옹호하는 모습을 보였다. 공개된 신상정보를 퍼나르거나 아예 찾아가 괴롭히고 위협하는 일까지 잇따랐다. 일자리를 잃거나 사회적 평판이 악화돼 일상생활을 하기 어려워진 이들도 여럿이었다. 자제를 당부하는 지각 있는 이들이 없지 않았으나 피해를 막기엔 역부족이었다. 사적제재는 적어도 대중적 공분을 얼마쯤 풀어주는 듯이 보이기도 했다.