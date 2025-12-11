"친족 성폭력은 집안이 범죄 현장" 생존자가 본 '세계의 주인'의 가치

▲
영화 <세계의 주인> 스틸컷.바른손이앤에이
영화 상영이 끝난 후 30여 명의 관객은 각자에게 영화가 준 의미를 함께 짚었다. 처음엔 서로 쉽게 입을 떼지 못했지만, 모두 영화 <세계의 주인>에서 자기 이야기를 찾았다.
영화는 열여덟 여고생 주인이 전교생이 참여한 서명운동을 홀로 거부한 뒤 의문의 쪽지를 받기 시작하면서 벌어지는 이야기를 그렸다. 주인이의 삶은 보통의 여고생과 비슷한 일상을 보내지만, 이유 모를 순간에 움찔거리기도 한다. 그럴때마다 주인을 둘러싼 사람들, 엄마와 동생 그리고 아빠와 친구들은 각자의 입장에서 혼란스러워 하지만 주인 곁에 단단히 머무른다.
영화는 지난 10월 22일 개봉했지만, 드물게 장기 상영을 이어가며, 관객 16만 명(12월 11일 기준)을 돌파했다. 9일에는 윤가은 감독이 주목할 만한 활약을 펼친 여성 영화인들에게 주는 '올해의 여성영화인상'을 받았다.
관객과 평단 모두에게 사랑받는 이 영화를 본 관객 중 누군가는 주인의 친구에, 누군가는 주인에게 그리고 누군가는 주인의 가족에게 이입했다. 한 관객은 영화 속 주인이 교장실에서 자기가 피해 생존자임을 밝히는 장면이 "반가웠다"고 말했다.
"주인이가 자기가 겪은 일을 어렵지만 입 밖으로 꺼내잖아요. 그게 사건을 정의하고 공론화하는 시작 같더라고요. 그 용기가 멋졌고, 또 주인이 곁에서 주인이 탓을 하기보다 사안을 이해하기 어려워도 그 곁에 있으려는 친구들, 가족들이 고마웠어요. 저 역시 친구들이 영화 속 주변인처럼 그렇게 곁에 있어 줬거든요."
서울강서양천여성의전화 활동가 '낮달'(활동명)은 영화의 감상을 전하며 '안전'을 재차 언급했다.
"주인의 세계에 등장하는 주변인 모두가 소중했어요. 자의든 타의든 자기가 겪은 폭력을 드러내게 하지 못하는 세상이기에 어려움을 겪는 사람들이 많잖아요. 그런데 주인의 주변인들은 서로 '연결'을 통해 주인이 자기 이야기를 할 수 있게 '안전지대'가 되어줘요. 내가 지금 아프다는 말을 할 수 있는 자리가 있다는 게 정말 소중한데, 주인은 그 자리가 있어서 다행이었어요."
이 자리에 모인 관객들은 영화 속 '주인'이 강조한 대로 '누리가 아픈 걸 아프다고 하는 세상'이 되기를 바랐다. '누리(박지윤)'는 주인의 엄마가 운영하는 유치원에 다니는 아이이자 아동 성범죄자가 출소 후 동네로 돌아오는 걸 반대하는 서명을 주도하는 '수호(김정식)'의 동생이다. 팔이 다치고 목에 꼬집힌 자국이 선명하지만 좀처럼 '아프다'고 하지 않고, '괜찮다'고만 한다. 꾹 참는 것처럼 보이는 누리를 보는 주인의 마음은 간단하지 않다. 그래서 "아프면 아프다고 해야 한다"는 걸 영화 내내 반복해 말한다.
"처음에 괜찮다고만 하던 누리가 영화 후반 '아플 땐 아프다고 해야 한다'는 말을 하잖아요. '주인'의 다음 세대와 같은 '누리'의 변화를 보며 오열했어요. 그 말이 너무 반갑기도 하고요. 당연히 '폭력'이 없는 세상을 꿈꾸지만 폭력이 다가오고 내가 그 폭력을 경험하더라도 그다음을 살 수 있는 사회가 되어야 하니까요. 영화 속 '누리'가 사는 세상은 그런 곳이었으면 좋겠어요." (낮달)
모두가 '주인' 되려면...