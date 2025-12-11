"친족 성폭력은 집안이 범죄 현장" 생존자가 본 '세계의 주인'의 가치

▲'친족성폭력 우리가 멈춘다' 플래카드 신나리

그의 말처럼 사회의 변화는 개개인의 노력만으로 달성되거나 이루어지는 게 아니다. 법적, 제도적 장비와 보완이 필요한데, 이날 상영회는 '강서양천여전'이 지난 2일 친족이 미성년자를 대상으로 저지른 성범죄에 대한 공소시효 폐지 법안의 국회 본회의 통과를 환영하는 자리이기도 했다.



본회의에서 통과된 법안은 '아동·청소년의 성보호에 관한 법률(청소년성보호법)' 일부개정법률안이다. 현행법은 13살 미만 아동 혹은 장애가 있는 피해자를 대상으로 한 성범죄에 대해서만 공소시효(범죄를 저지른 뒤 일정 기간이 지나면 공소를 제기할 수 없는 제도)를 적용하지 않는데, 그 적용 범위를 19살 미만 청소년까지 확대한 게 법안의 주요 내용이다.



상영회에 참가한 푸른나비(활동명) 역시 '친족성폭력 공소시효 폐지'를 내내 주장해 왔다. 그는 2019년 청와대 국민청원 게시판에 폐지 청원을 올리고 '친족성폭력 공소시효 폐지를 위한 공폐단단' 활동하고 있다. 2021년 2월부터는 '매마토(매월 마지막 주 토요일의 줄임말)' 시위도 하고 있다.



푸른나비는 "친족 성폭력 자체가 사라지는 날을 꿈꾸지만, 영화 속 주인처럼 일상을 살 수 있는 생존자가 많아지는 것도 중요하다"면서 "그러기 위해선 성년 피해를 포함한 공소시효 '전면 폐지'도 이뤄져야 한다"고 강조했다.



이번 국회에서 통과한 법은 19살 미만 미성년자에게만 해당하기에 19살 이상 피해에도 공소시효 폐지가 적용되려면 '성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법(성폭력처벌법)' 개정이 필요하다는 주장이다. 푸른나비는 영화 <세계의 주인>을 통해 더 많은 이들이 이 고민을 함께하기를 바라는 마음을 전했다.



"친족 성폭력은 나이에 의해 발생한 게 아니에요. 가부장제 가족 안의 권력관계 안에서 발생한 거죠. 그렇기에 가족 안에서 이를 문제제기 하는 데 많은 용기가 필요하고 시간이 필요해요. 결국 '공소시효 전면 폐지'를 위해 투쟁을 계속 할 거예요. 영화 <세계의 주인>은 이 이야기를 또 한 번 할 수 있게 만들어줬다는 것만으로도 소중한 영화예요. 그러니 더 많은 분들이 보면서, 우리 사회 속 '친족 성폭력 피해'의 현실도 함께 고민했으면 좋겠어요." (푸른나비)



