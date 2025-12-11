"아이 태어나면 오세요" 전쟁 속 임산부에게 던져진 미끼

그린나래미디어㈜

<바늘을 든 소녀> 스틸온통 제 살 길 찾기에 바쁘던 전쟁 직후의 유럽. 종전의 축배를 들며 잠깐은 환성을 질렀겠지만, 전쟁이 끝나자 오히려 일자리는 줄어들고 세상의 관심은 딴 데로 쏠릴 뿐이다. 전쟁 수행을 위해 남자들이 전선으로 나간 빈자리를 메우던 여자들은 직장에서 가정으로 다시 밀려날 운명이다. 공장주의 종전 축하 건배사처럼, 후방에서 조국을 위해 복무하던 여성들에게 정당한 몫은 주어지지 않았다. 전후 보수 회귀한 사회 분위기 속에서 다시 집안살림과 자녀 양육의 무한책임만 전가될 따름이다.먹고 살기도 팍팍한 북유럽의 겨울 거리에서 가난한 여성들은 이중고, 삼중고에 시달리는 운명일 수밖에 없었다. 일자리도 없고 물려받은 재산도 없다. 국가의 구호대책은 너무나 멀기만 하다. 자기만 궁핍한 건 견디면 될 테지만, 눈에 넣어도 아프지 않을 어린 자녀는 무슨 죄란 말인가. 차라리 더 나은 환경에 보낼 수 있다면? 애초 불행만 가득한 세상에 태어난 게 죄일까? 젊은 엄마들은 춥고 배고픈 상태에서 그런 혼란에 삽시간에 휩싸인다. 하늘에서 내려온 동아줄이 그 순간 카롤리네에게 도착한다. '다그마르' 부인의 호의를 입은 그녀는 이 친절한 여인의 은밀한 사업을 돕기로 한다. 보람도 생계도 동시에 해결되니 일거양득, 금상첨화다.카롤리네가 그랬던 것처럼, 다그마르 부인의 사탕 가게엔 아이를 품에 안은 젊은 여성들의 행렬이 끊기지 않는다. 개인의 불운이 아니라 사회의 무관심과 방치 탓이다. 입이라도 하나 줄이고픈, 또는 단장의 아픔을 감수하고 아이에겐 더 나은 삶의 기회를 선사하기 위함이다. 각자의 목적을 품고 도움을 구하러 온 여인들의 청을 카롤리네는 다그마르 부인을 도우는 것으로 (자신은 누리지 못한) 보상을 받는 것처럼 보인다.하지만 충격적인 진실처럼, 다그마르 부인이 종종 주인공에게 설파하듯 세상엔 환상이란 존재하지 않는다. 그녀가 카롤리네의 의혹을 풀어주기 위해 다정하게 설명하던 그들의 은밀한 사업이 가진 순기능, 즉 비참한 삶 대신에 존경받고 안락한 사회지도층 가정에 아이를 위탁하는 '자선' 행위는 실재하지 않았다. 누구나 그렇게 자기최면을 걸듯 아이를 포기하는 부도덕을 합리화하거나 외면한 것일 뿐이다. 역시 개인을 넘어 사회 전체가 알면서도 방조한 것일지 모를 일이다. 장밋빛 환상은 거듭 불쌍한 사람들을 더욱 나락으로 내몬다. 국가도 부자도 침묵 속에 외면, 아니 묵인하는 것으로 책임을 유기한다.