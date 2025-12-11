'동점 골' 오라일리, 베르나베우 원정서 '원맨쇼'

'근본 유스' 오라일리가 베르나베우 원정서 인상적인 활약을 펼쳤다.펩 과르디올라 감독이 이끄는 맨체스터 시티는 11일 오전 5시(한국시간) 스페인 마드리드에 자리한 베르나베우에서 열린 '2025-26시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(UCL)' 리그 스테이지 6차전서 사비 알론소 감독의 레알 마드리드에 2-1로 역전 승리를 챙겼다. 이로써 맨시티는 4승 1무 1패 승점 13점 조 4위에, 레알 마드리드는 4승 2패 승점 12점 7위에 올랐다.이번 라운드서 가장 큰 빅매치 중 하나였다. 이들이 주는 명성도 주목할 만했지만, 선두권 싸움과 토너먼트 진출에 있어서 분수령이 될 수 있는 경기였기 때문. 시작 전 조 14위로 승점 10점에 머물렀던 맨시티는 8위까지 주어지는 16강 직행권을 잡기 위해서 승점 3점이 필요했고, 7위에 자리하고 있었던 레알 마드리드도 안정적인 진출을 위해 승리가 절실했다.그렇게 시작된 경기서 마드리드가 먼저 웃었다. 전반 시작과 함께 맹공을 퍼붓던 이들은 전반 28분 우측에서 호드리구의 강력한 오른발 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. 일격을 허용한 맨시티도 반격에 나섰고, 전반 35분 문전 앞 혼전 상황서 오라일리가 승부의 균형을 맞췄다. 기세를 이어 전반 42분 페널티킥을 얻어낸 맨시티는 홀란이 가볍게 성공, 역전에 성공했다.후반에는 치고받는 양상이었다. 마드리드는 비니시우스·엔드릭·벨링엄·발베르데를 투입하며 공격 고삐를 당겼으나 좀처럼 골문 안으로 볼이 들어가지 않았다. 오히려 맨시티는 라인더르스·마르무시·사비뉴·아케를 투입하며 균형을 조절했고, 끝내 실점하지 않으며 활짝 웃었다.베르나베우 원정서 승점 3점을 챙긴 맨시티는 순위를 4위까지 끌어올리면서, 16강 직행 희망을 확실하게 살리는 데 성공했다. 이처럼 중요한 상대로 승리를 거둔 가운데 이들은 근본 유스로 평가받는 오라일리의 활약은 특히 눈부셨다. 2005년생인 오라일리는 무려 7살의 나이에 구단 아카데미에 발을 들이며, 이름을 알렸다.이후 꾸준한 성장 곡선을 보여준 그는 2021-22시즌 U18 프리미어리그에서 우승을 이끄는 등 1군 무대에 근접한 모습을 선보였고, 지난 시즌 본격적으로 과르디올라 감독 지휘 아래 기량을 끌어올리기 시작했다. 전반기에는 단 1경기 출장에 그친 그였으나 후반기 리그 9경기에 나서 2골을 터뜨렸고, FA컵·카라바오컵에서 꾸준하게 나오며 눈도장을 찍었다.1군 데뷔 첫 시즌을 인상적으로 보낸 그는 이번 시즌 개막 후 점차 주전으로 자리하고 있는 모습이다. 여름 이적시장을 앞두고 포지션 경쟁자인 아이트누리가 영입되며 경기 출전이 어려울 거로 예상됐다. 실제로 개막 초반에는 잠시 밀리는 모양새를 보여줬지만, 4라운드 맨유와의 맨체스터 더비를 기점으로 과르디올라 감독의 마음을 사로 잡는 데 성공했다.10라운드 본머스와의 맞대결에서는 후반 24분 정확한 왼발 슈팅으로 시즌 첫 득점을 만들었고, 이어 열린 11라운드 리버풀전서는 모하메드 살라를 완벽하게 봉쇄했다. 이를 기점으로 10월에는 토마스 투헬 감독의 부름을 받아 생애 첫 A대표팀 승선이라는 영예를 기록했다. 11월에도 당당히 이름을 올린 그는 세르비아를 상대로 A매치 데뷔전을 치르기도 했다.이후 꾸준한 상승 곡선을 그린 오라일리는 이번 레알 마드리드를 상대로 미친 듯한 클래스를 보여줬다. 좌측 풀백으로 그바르디올·디아스·누녜스와 함께 수비진을 지킨 그는 과감한 오버래핑과 공격 능력을 선보이며 펄펄 날았다. 전반 28분에는 호드리구의 드리블에 무너지며, 실점을 막지 못한 모습이었으나 이 장면 이후 실수를 100% 만회했다.1-0으로 뒤진 전반 35분 문전 앞에서 흘러나온 볼을 침착하게 차 넣으며 동점을 만들었고, 기세를 이어 전반 39분에는 정확한 크로스로 페널티킥을 유도하기도 했다. 이에 그치지 않고 전반 막판에는 땅볼 패스로 홀란에 슈팅 기회를 제공하는 등 레알 마드리드의 우측면을 파괴했다.후반에도 이 모습은 이어졌다. 후반 13분에는 전반 자신에 굴욕을 선사했던 호드리구를 완벽하게 막아내며 실점을 막아냈고, 빌드업 과정에서도 유연한 패스 줄기를 자랑했다. 비록 수비적인 측면에서 조금 흔들렸으나 무너지지 않았고, 끝까지 집중력을 발휘하며 팀에 승점 3점을 가져다주는 중요한 임무를 수행하는 데 성공했다.풀타임으로 경기장을 누빈 가운데 패스 성공률 91%, 기회 창출 1회, 빅찬스 생성 1회, 드리블 성공률 100%, 태클 성공 2회, 볼 차단 2회, 걷어내기 4회, 볼 회복 5회, 볼 경합 성공 5회를 기록했다. 유럽축구연맹도 경기 후 POTM(Play of the Match)을 오라일리에 부여하며, 활약을 인정했다.한편, 맨시티는 쉴 틈 없이 다시 영국으로 이동해 오는 14일(일) 오후 10시(한국시간) 영국 런던에서 크리스털 팰리스와 리그 16라운드 일전을 치르게 된다.