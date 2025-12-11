19금 영화인 줄 알았는데... 보고 나서 펑펑 운 이유

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
관계를 지속한다는 건 삶에서 가장 풀기 어려운 숙제와도 같다. 수많은 책과 조언들은 열린 마음으로 살라고 쉽게 말하지만, 막상 현실의 관계 속에 들어가면 그게 얼마나 어려운 일인지 깨닫게 된다. 특히 오래된 관계일수록 투명했던 물이 탁해지듯, 감정은 바닥으로 침전되고 서로는 서서히 소원해진다. 침묵이 길어질수록, 그 침묵을 깨고 이해를 구하는 일에는 더 큰 용기가 필요하다. 조금만 서로를 들여다보고 이야기하면 될 일인데, 긴 시간 동안 쌓인 앙금과 찌꺼기들이 시야를 가려 결국 관계는 서서히 금이 가기 시작한다.
영화 <윗집사람들>은 겉보기에 19금이라는 자극적인 소재를 층간 소음과 엮어 흥미롭게 풀어낸다. 하지만 그들의 적나라하고 솔직한 대화들을 가만히 듣다 보면, 이 영화가 단순히 자극을 쫓는 이야기가 아님을 알게 된다. 이것은 결국 가장 가까이에 있지만 가장 멀어져 버린, 우리들의 관계에 대한 이야기다.
[첫 번째 감정] 정아의 섭섭함