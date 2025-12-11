'골때녀' 레전드 한일전이 안긴 감동... 아쉬운 승부차기 역전패

▲SBS '골 때리는 그녀들 : 리부트' SBS

한편 이날 <골 때리는 녀석들 : 레전드 한일전> 말미에는 내년 1월 14일 방영되는 <골 때리는 그녀들 : 리부트> 예고 영상이 등장해 기대감을 높였다. 이미 출전 선수 및 감독들의 개인 SNS를 통해 상당 분량의 재정비 내용이 속속 공개되고 있는데 당초 우려했던 모든 구단 통폐합 대신 기존 팀 중심의 일부 선수 이동이 이미 완료된 상태다.

먼저 FC 불나비를 비롯해서 개벤져스, 아나콘다 등 3개팀이 사라졌고 해당 팀 소속 몇몇 선수들은 자신의 직종에 부합하는 타 팀으로 합류가 이뤄졌다. 이밖에 공개 오디션을 거쳐 새 얼굴이 대거 발탁되는 등의 변화도 발생했다. 뿐만 아니라 각 팀의 인원이 늘어났다. 기존 6인 체제에서 1명이 충원된 7인 조합이 이뤄진 덕분에 부상자 발생시 보다 수월하게 경기를 진행할 수 있게 될 전망이다.

그간 천편일률적으로 진행되었던 올스타전 대신 레전드 한일전이라는 큰 규모의 이벤트 개최에 뒤이어 선수단 대폭 이동 등이 이뤄지는 '리부트'를 통해 정체된 프로그램 및 각 팀의 분위기에 새 바람을 불어 넣을 것으로 기대를 모으고 있다.

