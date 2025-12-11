'골때녀' 레전드 한일전이 안긴 감동... 아쉬운 승부차기 역전패

▲
SBS '골 때리는 녀석들 : 레전드 한일전'SBS
첫 번째 키커 이영표가 실축하면서 불안한 기운이 한국팀에게 찾아왔다. 두 번째 키커 설기현이 다행히 성공하면서 분위기를 추스리는 듯했지만 일본팀은 1, 2번 키커가 모두 골망을 가르면서 우세를 점하기 시작했다. 뒤이어 등장한 박주호의 슛이 골대를 벗어나면서 한국팀은 더욱 어려운 상황에 직면했다.
일본팀은 실축 없이 연속해서 킥을 성공시킨 데 반해 네 번째 키커로 나선 이동국은 그대로 골대를 맞히고 말았다. 이로써 일본은 남은 키커들이 공을 찰 필요 없이 승리를 거둘 수 있었다. 비록 승부차기로 인한 1:3 역전패를 당했지만 공수를 오가며 맹활약한 설기현, 위기의 순간 온몸을 내던진 GK 김영광과 박주호 등 선수들의 투지는 현역 시절의 모습 그대로 였다.
여기에 특별 해설로 나선 박지성, 그리고 일본 축구의 자존심 나카타 히데토시(A매치 77경기 출전, 11골)의 반가운 등장 등은 친선 예능 경기 이상의 즐거움을 안겨줬다. 그동안 <골때녀> 중간마다 이뤄졌던 감독들의 올스타전 대신 깜짝 이벤트로 마련된 '레전드 한일전'은 기대 이상의 반응 속에 성공적으로 막을 내렸다.
'골때녀 리부트' 초읽기... 달라지는 변화는?