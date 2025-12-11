700편의 영화, 4번의 결혼... 연기도 사랑도 열정적이었던 김지미

▲한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세
작품 700여 편에 출연하며 한국 영화계를 이끈 원로 영화배우 고 김지미(본명 김명자)가 별세했다. 향년 85세. 사진은 데뷔작인 '황혼열차'에 출연한 배우 김지미 모습. (한국영상자료원 KMDb 캡처)연합뉴스
김지미의 인생은, 배우로서는 한국영화사의 1세대 전성기와 변천사를 관통하는 '선구자'이자, 자연인으로서는 시대를 앞서서 한국사회에서 여성에 대한 고정관념을 딛고 자유롭고 주체적인 삶을 추구했던 '신여성'이라는 두 가지 정체성으로 나누어 설명할 수 있다.
김지미가 배우로서 일찍부터 스타덤에 올라 오랫동안 장수할 수 있었던 것은, 무엇보다 고전미와 현대미를 아우를 수 있는 독보적인 분위기 때문이었다. 1950~1970년대 한국영화를 기억하는 많은 올드 영화팬들에게, 김지미는 그 시대를 대표하는 '미녀의 대명사'로 통했다. 당시 활동하던 촬영 감독들에게서는 "어느 각도에서 찍어도 완벽하게 아름다운 여배우"라는 극찬을 받기도 했다.
데뷔를 이끌어준 김기영 감독은 그녀에게 본명인 김명자 대신 '난초같은 아름다움'이라는 뜻을 담은 '지미(芝美)'라는 예명을 제안했다. 여배우로서 전성 시절의 김지미에게는 단순하게 '미녀'라는 수식어만으로 설명될 수 없는 특별한 아우라가 있었다. 당시만 해도 고전적이고 전형적인 한국 여성의 이미지를 가진 여배우들이 대세였지만, 김지미는 사극과 현대극, 선역과 악역, 청초함과 관능미 등 어떤 배역을 맡겨도 그 이미지에 자연스럽게 녹아들 수 있는 '입체적인 외모'를 지녔다는 평가를 받았다.
1965년 <불나비>에서 복수를 위해 남성들을 유혹하는 민화진 역할은 이른 한국 영화사 최초의 '팜므파탈' 캐릭터로 꼽힌다. 또한 <선술집 처녀> <육체의 길> <장희빈>등에서는 모두 당돌하고 자기주장이 강하거나, 운명을 스스로 개척해나가려는 주체적인 여성들을 자주 연기했다. 당시만 해도 여성에 대한 인식이 낮았던 사회 분위기 속에서 김지미는 영화를 통하여 '강인한 여성'에 대한 대리만족을 안겨줬고, 한국 여배우들이 소화할 수 있는 캐릭터의 표현 영역을 확장시키는 데 기여했다.
또한 김지미의 연기 스펙트럼은 결코 강인하거나 도발적인 여성 이미지에만 국한되지 않았다. <동대문 시장 훈이엄마>(휴먼드라마), <특등신부와 삼등신랑>(코미디), <햇빛 쏟아지는 벌판>(액션) 등에서 비련의 여주인공이나 발랄한 캐릭터도 많이 연기했다. 대하극 <토지>에서는 30대의 나이에 60대 노인 역할까지 소화했다. 멜로·사극·미스터리·액션·예술영화까지 그야말로 출연 가능한 모든 장르를 섭렵했다.
김지미의 출연작은 현재 공식적으로 기록이 확인된 것만 370여 편, 김지미 본인은 두 배가 넘는 약 700여 편 이상에 출연하여 기네스북에 올랐다고 회고했을 만큼 방대하다. 이는 한편으로 1960년대 한국영화가 급성장한 반면, 체계적인 제작과 관리 시스템은 자리잡지 못하면서 인기배우의 무분별한 다작과 겹치기 출연이 범람했던 시대적 한계와 관련이 있다.
인기 배우 한 명이 1년에 30편 이상의 영화를 찍어야 하고, 한 편을 고작 2주 만에 완성하기도 하는 살인적인 일정 속에서, 김지미는 한편으로 작품성이 떨어지는 졸작에도 상당수 출연해야 했다. 이런 환경속에서 배우들이 캐릭터나 작품을 깊이 분석하는 것은 사실상 불가능했다. 김지미 본인도 자신의 대표작을 꼽거나 연기한 캐릭터를 일일이 기억하는 데 난색을 표시하며 "내 작품은 전부 미완성"이라고 할만큼 시대적 한계에 아쉬움을 토로하기도 했다.
하지만 그럼에도 불구하고 김지미는 소모품처럼 이미지를 낭비하다가 잊혀지는 흔한 여배우의 길을 걷지 않았다. 실제로 전성기에 미모가 유독 부각되면서 오히려 가려진 감이 있지만, 김지미는 당대 그 어떤 여배우들과 비교해도 캐릭터를 자신만의 스타일로 표현해내는 능력이 탁월했다. 다작을 통하여 단련된 풍부한 경험은, 그만큼 그녀가 소화할 수 있는 역할의 폭을 넓혀주기도 했다.
김지미는 훗날 인터뷰에서 "나는 외모 때문에 오히려 손해를 본 배우"라고 주장하며 "아무리 예쁜 얼굴도 보다 보면 질리기 마련이다. 내가 외모에 안주하고 노력 안 했으면 이 자리까지 올 수 없었을 것"이라며 세간의 고정관념에 반박하기도 했다. 김지미보다 후대에 활동했던 인기 여배우들도 주로 대중이 선호하는 이미지에 안주하거나 세월의 흐름 속에 자연히 일선에서 밀려난 것과는 달리, 김지미는 중년을 넘겨 1980~1990년대 초반까지도 꾸준히 주연급으로 연기활동을 이어갈만큼 오랫동안 한국영화의 간판으로 활약할 수 있었다.
'네 번의 결혼과 이혼' 파란만장했던 개인사