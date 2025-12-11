700편의 영화, 4번의 결혼... 연기도 사랑도 열정적이었던 김지미

▲한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세작품 700여 편에 출연하며 한국 영화계를 이끈 원로 영화배우 고 김지미(본명 김명자)가 별세했다. 향년 85세. 사진은 영화 '인생은 나그네길'에 출연한 배우 김지미 모습. (한국영상자료원 KMDb 캡처) 연합뉴스

배우이자 영화인으로서 누구보다 화려한 길을 걸었던 김지미는, 개인사 역시 파란만장했다. '네 번의 결혼과 이혼'이라는 타이틀은 어쩌면 김지미의 연기경력보다도 더 대중들에게 자주 회자된 이슈였다.



김지미는 데뷔 초창기 명콤비를 이루며 자신을 스타덤에 올려준 영화감독 홍성기, 당대의 정상급 인기배우였던 최무룡(배우 최민수의 부친), 7살 연하였던 '가황' 나훈아, 심장병 전문의 이종구 박사 등과 혼인생활을 거쳤으나 모두 파경에 이르렀다. 자극적인 남성 편력 이미지 때문에 8번의 결혼으로 유명한 미국 배우 엘리자베스 테일러에 빗대어 '한국의 테일러'라는 별명으로 불리기도 했으나, 정작 김지미 본인은 이런 비교를 무척 싫어했다고 한다.



하지만 일부 도덕적인 비난 요소와 별개로 보면, 김지미는 당시 보수적인 여성상을 원하던 사회 분위기와 타협하지 않고 자유로운 연애와 결혼을 추구했던 선구자적인 인물이었다. 젊은 시절부터 김지미는 실제 성격 역시 솔직하고 거침없는 영화계의 '여장부'로 유명했고 다른 사람들의 눈치를 전혀 보지 않았다고 한다.



비록 김지미의 개인사와 연애사는 당대 대중들에게는 손쉬운 가십으로 소비되었지만, 그녀는 대중의 시선과 평가에 결코 주눅들거나 숨지 않았다. 연애와 결혼에 있어서도 김지미는 공개적으로 자신이 좋아하는 사람을 스스로 선택하고 이별하기까지, 항상 본인이 원하는 대로 삶을 주도한다는 일관성을 지켰다. 이는 여성으로서는 시대를 앞서간 파격적인 행보였다.



커리어 후반기를 차지한 '영화 제작자이자 행정가'로서의 행보도 김지미가 평생 추구한 주체적인 삶의 연장선에 있었다. 1970년대 중반부터 한국영화가 침체기를 맞으며 에로티시즘 위주의 상업영화들이 범람했고, 김지미 역시 나이가 들고 캐스팅이 줄어들면서 반강제로 7년 가까운 공백기를 거쳐야 했다.



하지만 김지미는 현실에 안주하지 않고 직접 본인의 이름을 딴 제작사를 설립하여 당시 최초의 '여배우 출신 1호 영화 제작자'로 또다른 영역을 개척했다. 김지미는 본인이 직접 제작하고 출연까지 한 <티켓> <길소뜸> 등의 영화를 통하여 자신이 진정으로 만들고 싶었던 사회성과 예술성을 지닌 작품을 연이어 선보였다. 김지미는 당시 한 인터뷰에서 "배우로서 더이상 연기활동을 하지 않더라도 나만의 방식으로 여전히 활동하고 있기에 나는 '영화인'"이라고 정의하며, 자신의 정체성에 대한 자부심을 드러내기도 했다.



하지만 화려했던 커리어의 막바지에는, 급작스럽고 아쉬운 퇴장도 있었다. 1992년 제작과 주연을 맡은 <명자 아끼꼬 쏘냐>를 끝으로 김지미의 연기 커리어는 막을 내렸다. 당시 그녀의 나이는 불과 52세였다. 메릴 스트립, 김혜자, 윤여정, 나문희 등 김지미와 1940년대생 동세대 여배우들이 노년이 되어서도 다양한 배역과 주조연을 가리지 않고 자신만의 영역을 만들어온 것과 비교하면 아쉬운 선택이었다.



김지미는 배우경력을 사실상 마감한 이후에도 1995년 한국영화인협회 이사장, 1998년에는 스크린쿼터 사수 범영화인 비대위 공동위원장을 역임하여 영화계에서의 활동을 이어왔다. 하지만 2000년대 초 영화인협회 이사장을 지내다 중도 사퇴하면서 논란의 중심에 섰다. 영화진흥위원회 구성을 둘러싼 신구 영화인들간의 파벌 갈등 속에서, 소외감과 환멸을 느낀 김지미는 결국 모든 것을 내려놓고 한국영화계를 떠나 미국으로 이주한다. LA에서 손주들을 돌보는 평범한 할머니로 돌아간 김지미는, 조용한 말년을 보내며 화려한 스포트라이트보다 가족들과 함께하는 평범한 일상에서 비로소 안식을 찾았다.



지난 2019년 부산국제영화제에서 특별게스트로 초청되어 오랜만에 모습을 드러낸 것이 영화계에서 그녀의 마지막 공식 석상이 됐다. 김지미는 여기에서 "여배우들은 열심히 노력해서 일류가 돼야 한다. 그렇게 하면 남자와 여자 구별없이 좋은 배우라는 칭호를 받을 수 있다. 훌륭한 연기자가 되려면 자존심과 자긍심을 갖고 최선을 다하여 연기해야 한다"는 철학을 전하며, 후배 여배우들을 위하여 프로의식의 중요성을 강조하기도 했다.



김지미는 누구보다 화려했지만 외로웠고, 강인했지만 그만큼 시대와의 불화도 겪어야 했던 배우였다. 1세대 여배우이자 영화인으로 남긴 '개척자'로서의 화려한 족적, 그리고 파란만장한 개인사나 영화계 세대교체 시기에 보여준 아쉬운 행보들도, 모두 '인간 김지미'로서의 솔직한 모습들이었다. 수많은 찬사와 논란을 뒤로하고 영면에 든 김지미가 남긴 700여 편들의 작품은, 앞으로도 오랫동안 강렬한 빛과 짙은 그림자가 동시에 공존하는 한국 영화의 역사로 기억될 것이다.

