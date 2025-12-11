"천운이었다" 구급차 고장도 피한 김수용의 기적적 생환

▲유퀴즈
김수용tvN
"사람 목숨이 그냥 한순간이구나 싶었다. 그때 제가 죽었으면 너무 허무했을 것 같다. 서서히 아파져 오면서 죽는 게 아니라 갑자기 돌연사? 나한테도 이런게 올 수 있구나, 누구에게나 오는구나 싶어서 무서웠다. 다시 깨어났다는 게 너무 감사한 일이다. 그동안 건강을 너무 만만하게 생각했다. 담배도 피우고 운동도 제대로 안 하고. 이번 기회에 정신 제대로 차린 것 같다."
12월 10일 방송된 tvN <유 퀴즈 온 더 블럭>에서는 건강을 회복하고 돌아온 방송인 겸 코미디언 김수용이 출연했다.
김수용은 지난 11월 14일, 한 유튜브 방송 촬영 준비중 갑작스러운 급성 심근경색으로 의식을 잃고 쓰러지는 충격적인 사건을 겪었다. 당시 심폐소생술이 무려 20분 가까이 계속되었고, 생사의 기로를 오고 갔을 정도로 상황은 심각했다. 다행히 김수용은 병원 이송중에 간신히 의식을 회복했고, 하마터면 영안실로 향할 뻔했던 구급차는 극적으로 방향을 돌렸다는 기적같은 이야기였다.
현재는 건강을 회복했다는 김수용은 쓰러진 지 3주 만에 <유퀴즈>를 통하여 방송에 복귀하게 됐다. 김수용은 "평소에는 섭외를 안 하고, 심정지가 오니까 하더라"며 너스레를 떨었다.
김수용은 사건 당일날, 아침부터 의문의 가슴통증을 느꼈다고 한다. 처음엔 단순히 근육통인 줄로만 알았던 김수용은 답답한 가슴에 파스를 붙이는 것으로 엉뚱한 응급처지를 했다. 하지만 촬영 스케줄 때문에 직접 운전을 해서 가평 현장으로 가는 동안에도 가슴통증은 계속됐다.
동료인 김숙은 김수용의 상태를 걱정하여 가까운 동네 병원으로 보내 진료를 받게 됐다. 하지만 여기서 김수용은 큰 실수를 저질렀다. 최근 건강검진에서 역류성 식도염 진단을 받았던 사실을 떠올리며 의사가 진단을 내리기도 전에 "그래서 아픈 것 같다"고 본인이 먼저 지레짐작하는 이야기를 해버린 것.
실제로 전문의들은 역류성 식도염과 심근경색 초기 증상은 구별이 어렵다고 경고한다. 역류성 식도염은 물을 마시면 대부분 증상이 완화되지만, 심근경색은 무엇을 하든 통증이 계속 심해진다는 차이가 있다.
"저는 잔병이 없는 편이었다. 감기도 1, 2년에 한 번 걸릴까말까였다. 설마 심근경색이 저한테 닥칠 거라고는 눈곱만큼도 생각해보지 않았었다."
김수용을 진료한 의사는 만약을 대비하여 "큰 병원에 가보라"고 권유했지만, 김수용은 촬영이 금방 끝나면 가야겠다고 생각하며 대수롭지 않게 약 처방만 받고 녹화장으로 돌아왔다. 심지어 촬영을 앞두고 심근경색에는 가장 치명적인 흡연까지 하는 또 다른 실수를 저질렀다. 그런데 김수용은 그날따라 이상하게 담배에서 평소와는 너무와 다른 쓴맛을 느꼈다고.
담배를 끄고 촬영장소로 돌아온 김수용은 출연자인 임형준과 인사를 나눈 것이, 당시 현장에서의 마지막 기억이었다. 김수용은 갑자기 가슴을 부여잡더니 의식을 잃고 그 자리에서 쓰러졌다고 한다.
20분 심정지에도 건강 되찾아... 의료계에서도 기적같은 사례