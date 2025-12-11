'통산 450블로킹' 이주아, 기업은행 4연승 견인

기업은행이 서울 원정에서 GS칼텍스를 제압하며 4연승을 내달렸다.
여오현 감독 대행이 이끄는 IBK기업은행 알토스는 10일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 3라운드 GS칼텍스 KIXX와의 원정 경기에서 세트스코어 3-0(30-28, 25-19, 25-22)으로 승리했다. 여오현 감독 대행이 팀을 이끈 후 내리 4연승을 질주한 기업은행은 같은 기간 승점 11점을 챙기면서 3위 GS칼텍스와의 승점 차이를 3점으로 좁히고 본격적으로 중위권 경쟁에 뛰어 들었다(5승 8패).
기업은행은 33.85%의 공격 점유율을 기록한 빅토리아 댄착이 45.45%의 성공률로 22득점을 기록하며 공격을 이끌었고 41.27%의 리시브 점유율을 책임진 육서영이 14득점, 최정민이 13득점을 올리며 힘을 보탰다. 그리고 이날 양 팀 합쳐 가장 많은 4개의 블로킹을 기록한 기업은행의 미들 블로커 이주아는 V리그 역대 11번째이자 2000년대에 태어난 선수로는 처음으로 통산 450개의 블로킹을 기록했다.
2000년대 태생 미들 블로커들의 맹활약