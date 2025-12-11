'통산 450블로킹' 이주아, 기업은행 4연승 견인

IBK기업은행 알토스

10일 GS칼텍스전에서 블로킹 4개를 기록한 이주아는 2000년대에 태어난 선수 중 가장 먼저 통산 450블로킹을 기록했다.2000년 8월에 태어난 이주아는 원곡고 시절부터 성인 대표팀에 선발될 정도로 유망주로 주목 받다가 2018-2019 시즌 신인 드래프트에서 전체 1순위로 흥국생명의 지명을 받았다. 고교 시절에는 선명여고의 박은진(정관장)에 비해 조금 낮은 평가를 받기도 했지만 당시 흥국생명을 이끌던 박미희 감독(KBS N 스포츠 해설위원)은 뛰어난 기동력에 이동공격에서 강점을 보이는 이주아의 잠재력을 높게 평가했다.이주아는 프로 입단 후 첫 시즌부터 28경기에 출전해 149득점을 기록했다. 비록 신인왕은 현대건설의 정지윤에게 내줬지만 챔프전 우승 멤버로 프로 생활을 시작하는 행운의 주인공이 됐다. 이주아는 2021-2022 시즌부터 본격적인 흥국생명의 핵심 미들 블로커로 성장했고 2022-2023 시즌에는 35경기에서 세트당 0.61개의 블로킹과 함께 295득점을 기록하며 프로 데뷔 후 최고의 성적을 올렸다.'배구여제' 김연경이 해외생활을 마치고 흥국생명으로 복귀한 시기에 흥국생명의 주전 미들 블로커로 활약한 이주아는 김연경이라는 쟁쟁한 선배 덕분에 프로 입단 후 6시즌 동안 무려 4번이나 챔프전 무대를 밟았다. 하지만 이주아는 지난 시즌 김연경의 '라스트 댄스'를 함께 하진 못했다. 2023-2024 시즌이 끝난 후 FA 자격을 얻어 3년 총액 12억 원에 기업은행과 FA계약을 체결했기 때문이다.기업은행 이적 첫 시즌 35경기에서 241득점을 기록한 이주아는 팀이 네 시즌 연속 봄 배구 진출에 실패하면서 크게 돋보이지 못했다. 하지만 이주아는 이번 시즌 세트당 0.54개의 블로킹(11위)과 이동공격 53.06%(3위), 속공 42.62%(8위)를 기록하며 최정민과 기업은행의 중앙을 든든하게 지키고 있다. 10일 GS칼텍스전에서 4개의 블로킹을 기록한 이주아는 2000년대에 태어난 선수 중 처음으로 통산 450블로킹을 기록했다.여오현 감독 대행 부임 후 4경기에서 승점 11점을 따내며 4연승 행진을 달리고 있지만 기업은행은 여전히 7개 구단 중 6위에 머물러 있다. 하지만 5위 페퍼저축은행 AI페퍼스와의 승점 차이는 단 1점이고 3위 GS칼텍스와의 승점 차이도 3점에 불과하다. 10일 GS칼텍스전에서 통산 450블로킹을 기록한 이주아를 비롯해 자신감이 오른 선수들의 선전이 이어진다면 기업은행의 중위권 도약도 멀지 않았다는 뜻이다.