'안우진 악몽' 소환한 박준현 사태, 반복된 키움의 '학폭 리스크'

키움 히어로즈

삼성 박석민 코치의 자녀인 박준현사실상 학교 측이 가해자 분리 조치를 거부하고 피해자를 훈련에서 배제했던 정황, 일부 학부모의 '주전 선수를 지켜달라'는 회유 의혹, 그리고 박준현의 부친(박석민 코치)이 피해 학생 부모에게 미안하다는 취지의 문자를 보낸 것 등도 드러났다. 북일고 야구부 내부 문화와 구조적 문제 역시 책임에서 자유롭지 않다.박준현의 학폭 행위 인정으로 키움 구단은 여러모로 난처한 상황에 처했다. '학폭 무혐의' 판정을 전제로 7억 원 계약금을 투자한 데다, 과거 안우진 학폭 논란이라는 뼈아픈 선례까지 갖고 있다.현시점에서 구단은 "선수 측 입장을 듣고 후속 조치를 검토하겠다"며 신중한 태도를 유지하고 있다. 하지만 학폭이 공식 인정된 이상 KBO를 포함한 관련 단체의 징계 여부를 지켜봐야 해서 박준현의 내년도 스프링캠프 참가가 불투명해지는 등 실질적 차질은 불가피하다.