병든 부모와 붕괴 직전의 가족, '복지국가' 독일의 민낯

▲<다잉> 스틸

주인공은 오케스트라 지휘자다. 그 또한 평범한 개인의 한계 안에 놓이지만, 예술가이자 거대한 집단을 조율하는 역할을 담당하는지라 균형 감각과 중용적인 시야를 시종일관 놓치지 않을 수 있었다. 그런 톰이 20년 지기 작곡가의 '백조의 노래'와도 같은 교향곡 '죽음'을 재해석하는 과정은 수많은 사람의 인생이 한데 엉키며 단선적인 예측을 불가능하게 만든다. 그로부터 생로병사의 불안이 잉태되지만, 이는 변화의 바람으로도 작용한다. 톰은 담담히 현실을 있는 그대로 받아들인다.



교향악단은 수십 개 악기와 화음이 최적 구성을 찾아낼 때까지 협주해야 완성된다. 지휘자와 작곡가의 해석 차이, 개별 연주자의 상이한 이해도, 공연을 무대에 올리기 위해 대중성과 예술성 사이에 타결점을 찾기 위해 '가는 선'을 찾아내기 위한 고통스러운 과정은, 영화를 구성하는 6개의 챕터 각각에서 형성되는 개별 군상의 사연과 대구를 이루며 종횡으로 교차한다. 마치 인물 드라마와 교향곡 협주가 이중나선으로 서로를 떠받치는 듯한 구조다. 그렇게 가족의 흥망성쇠, 개인의 죽음과 삶이 한데 어우러져 공연장 안과 밖에서 하나의 장대한 하모니를 이룬다. 불협화음마저 아우르는 설계처럼.



무심할 만큼 담백하고 있는 그대로 남루함과 치부까지 감출 생각이 없는 <다잉>의 이야기는 '독일 영화'라 하면 예술영화 애호가들이 떠올릴 정형 그 자체다. 작중에 주인공 톰이 성탄절 밤에 외로이 시청하던 북유럽 거장 잉마르 베르히만의 <화니와 알렉산더>처럼, 본 작품 역시 가족의 장구한 일대기를 현미경으로 관찰하듯 가감 없이 다룬다. 곳곳에서 위대한 선배 거장의 대표작을 포함해 독일 작가주의 영화를 향한 존경과 계승의 태도가 물씬 전해진다.



심지어 <화니와 알렉산더>의 극장판 분량과 <다잉>의 요즘 개봉용 영화치고 엄청나게 장대한 상영시간마저 (188분, 182분) 판박이다. 이쯤 되면 감독이 어떤 의도의 지향으로 지독하게 개인적이면서도 21세기 동서양 어디에서나 보편적으로 통용될 가족의 현재와 미래 서사시를 창조했는지 공감하는 건 너무나 수월한 일이다.



< 작품정보>



다잉

Dying / Sterben

2024｜독일｜드라마/가족

2025.12.10. 개봉｜182분｜15세 관람가

감독 매티아스 글래스너

출연 라르스 아이딩어, 코리나 하파우치, 릴리트 스탕겐베르크, 로날드 제르펠드, 박새롬

수입/배급 판씨네마㈜



2024 74회 베를린영화제 은곰상(각본상), 심사위원상, 길드필름상

2024 74회 독일영화상 시상식 작품상, 여우주연상, 남우조연상, 음악



