병든 부모와 붕괴 직전의 가족, '복지국가' 독일의 민낯

다국적 청년 오케스트라 지휘자인 '톰'은 교향곡 '죽음(Dying)' 첫 공연을 앞두고 단원들과 함께 연습에 매진하는 중이다. 하지만 가족과 지인들의 문제가 그를 심란하게 만든다. 아버지는 파킨슨병 증세가 갈수록 심해져 기억을 잃어간다. 예전의 당당하던 모습은 찾아볼 수 없다. 어머니도 시력을 잃어가며 여러 합병증에 시달린다. 멀리 떨어져 살아도 신경이 쓰이는 건 어쩔 도리가 없지만, 톰 역시 번잡한 일이 산더미다.
이럴 때 여동생이라도 부모 곁에 와주면 좋을 텐데, 오빠가 아무리 연락해도 '엘렌'은 통 소식조차 알 수가 없다. 하루라도 술이 없으면 참지 못하고 외로움에 빠진 그녀의 행방은 도무지 묘연하다. 어쨌든 마음을 다잡고 공연 준비에 집중하고 싶지만, 오랜 친구인 '죽음'의 작곡가는 자신의 교향곡 제목처럼 죽음만을 갈구한다. 이러니 연습이 제대로 될 턱이 없다. 본인의 일은 물론 가족과 지인들에게 특별히 빠지는 구석 없이 성실하고 헌신적인 톰이지만, 그로서도 버티기 힘든 고비가 거듭 닥친다. 과연 톰과 가족들의 미래는 어떻게 될까?
어느 가족의 운명을 담담하게 고찰하는 대하 서사시