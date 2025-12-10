'미생 아닌 완생' 신민재, 골든글러브로 완성한 육성선수 신화

LG트윈스

2025 2루수 골든글러브를 수상한 LG 신민재(출처: LG 구단 SNS)육성선수로 시작해 리그 정상급 2루수로 도약한 LG 트윈스 신민재의 2025년은 '완성'이라는 단어로 설명된다. 시즌 초반 극심한 부진 타격 부진을 겪으며 5월 중순 2군행을 겪기도 했지만 복귀 이후 반등에 성공하며 리드오프 자리를 완전히 꿰찼다. 그리고 정규시즌, 한국시리즈 맹활약을 바탕으로 생애 첫 골든글러브까지 품에 안았다. 미생의 처지에서 완생을 이룬 시즌이었다.신민재는 9일 열린 2025 골든글러브 시상식에서 2루수 부문 수상자로 확정됐다. 유효투표 316표 중 282표(득표율 89.2%)를 얻은 신민재는 예상을 뛰어넘는 압도적 득표율로 황금장갑을 거머쥐었다. 올시즌 성적은 타율 0.313, 61타점, 87득점, 15도루, 출루율 0.395 대체선수대비 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 3.58을 기록했다.시즌 초반 0.191까지 떨어졌던 타율은 2군 재정비 이후 수직 상승했다. 히팅 포인트를 앞쪽으로 조정한 뒤 타구 질이 달라졌고, 밀어치기 일변도였던 스윙도 한층 공격적인 형태로 바뀌었다. 6월 한 달간은 22경기 34안타, 타율 0.362로 리그 내 리드오프 중 가장 뛰어난 활약을 보였다. 타율 0.385을 기록한 7월에는 프로 데뷔 첫 홈런을 터뜨리며 상대의 노히트노런을 저지하기도 했다.