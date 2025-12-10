프랑스 혁명 속 두 계급의 연대와 갈등

엠비제트컴퍼니

뮤지컬 <프라테르니테> 공연 사진비록 먼 땅에서 일어난 과거의 일을 바탕으로 상상력을 더해 창작한 뮤지컬이라고 하지만, 연대의 가능성과 한계에 대한 메시지는 오늘날에도 유효한 듯하다. 빅토르와 제르베의 경우에서 알 수 있듯이 연대의 대상은 같으면서도 다른 타인이다. 그래서 연대하는 개인들은 필연적으로 이기심과 이타심의 줄다리기를 경험한다.이때 자기 이익만 내세우면 연대는 지속될 수 없다. <프라테르니테> 속 부르주아 집단이 정치적 목표를 달성한 이후 노동자들의 의제를 더 이상 적극적으로 이행하지 않은 것이 그 사례이다. 또 자신들의 의제가 그 무엇보다 선행되어야 한다고 확신하거나, 속도와 방향이 다른 이들을 반혁명 세력으로 비난하는 일부의 태도도 연대의 지속 가능성을 저해한다. 그렇기에 연대는 과정부터 험난하고, 결과 역시 알 수 없다.연대는 타인을 위해 자신이 가진 것을 내려놓거나, 자신이 앞으로 가질 가능성을 유보해야 비로소 가능해진다. 한치 앞이 보이지 않는 상황에서 함께 연대한 이들을 향한 신뢰를 버리지 않는 것 역시 중요하다. 그런 면에서 <프라테르니테>의 빅토르가 보여준 마지막 선택은 과해 보이긴 할지언정 연대의 가능성을 이야기하는 소중한 사례다.프랑스 혁명이 진행되는 5년 동안 빅토르와 제르베 사이에 있었던 세 번의 마주침과 두 번의 이별을 완성도 높게 그려낸 <프라테르니테>는 서울 종로구에 위치한 링크아트센터드림 3관에서 2026년 1월 18일까지 공연된다. 빅토르 역에는 박유덕·안재영·양지원, 제르베 역에는 윤재호·김기택·이세헌이 각각 분한다.