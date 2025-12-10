프랑스 혁명 속 두 계급의 연대와 갈등

'프라테르니테(fraternité)'는 연대를 뜻하는 프랑스어다. 뮤지컬 <프라테르니테>는 프랑스 혁명 당시 '연대'라는 명목 하에 만난 부르주아 '빅토르'와 무산 계급 '제르베'의 이야기다. 떠오르는 젊은 창작진으로 꼽히는 이다민 작가와 임예진 작곡가가 의기투합해 만든 작품으로, 이번 초연 연출은 최근 서울시극단 신임 단장으로 부임한 이준우 연출가가 맡았다.
빅토르와 제르베는 평민 신분이다. 프랑스 혁명 이전 존재했던 신분 질서에 따르면 둘은 모두 제1신분(성직자), 제2신분(귀족)에 속하지 못한 제3신분이다. 하지만 같은 계급에 속했다고 할지언정 둘의 사회·경제적 지위가 동일한 것은 아니다. 빅토르는 경제적 자산을 가진 부르주아인 반면, 제르베는 무산 계급 노동자다.
당대 부르주아들은 경제적으로 향상된 지위만큼이나 정치적 지위도 향상되길 바랐다. 의사결정 과정에 정치적 영향력을 미치고자 했던 바람이 당대 부르주아가 혁명을 기획한 동기였다. 빅토르 역시 마찬가지다. 하지만 부르주아 집단만으로는 사회 전반에 걸친 대대적인 변화를 이끌어내기 어려웠다. 그들에게는 자신들에게 힘을 보태줄 다른 이들이 필요했다.
굴뚝 청소를 하며 생계를 유지해온 소년 노동자 제르베는 빅토르에게 의해 쓸모를 인정받는다. 사회 운동에는 어느 정도의 조직 동원이 필요하다. 제르베에게는 동료 노동자들을 동원할 수 있는 능력이 있었고, 이를 알아본 빅토르는 제르베를 '연대'라는 명목으로 제르베를 이용한다. 그렇게 프랑스 혁명이라는 시대의 격동기 속에서 두 인물의 동행이 시작된다.