다사다난했던 2025년, 나를 울린 명대사 셋

▲기숙사 옥상에서 서로의 꿈을 이야기한 영례(오른쪽)와 종희는 수년 후 자신들의 꿈을 이뤘다. jtbc 화면 캡처

1980년대는 5.18 광주 민주화 운동과 신군부가 주도한 제5공화국 출범, 그리고 6.29 선언과 5년 단임 대통령 직선제 게헌을 이끌어낸 6월 항쟁 등 대한민국 현대사의 굵직한 사건들이 많이 있었다. 하지만 그토록 어둡고 엄혹하던 시절에도 청춘들의 낭만과 로맨스는 있었다. 1982년과 1989년을 배경으로 만든 jtbc 주말 드라마 <백 번의 추억>은 지금은 사라진 버스 여차장의 이야기를 담은 드라마다.



김다미가 연기한 주인공 고영례는 한국에서 가장 좋은 대학교의 법학과에 다니는 오빠(정성우 분)와 맛있는 음식을 좋아하는 철부지 동생들을 뒷바라지하기 위해 어린 나이부터 취업 전선에 뛰어든 '소녀가장'이다. 하지만 버스회사 기숙방에서 다른 여차장들이 야식이나 성인 잡지에 심취해 있을 때 영례는 플래시 불빛을 벗 삼아 구석에서 문학 교과서와 영어 교재를 읽으며 남몰래 공부에 매진했다.



그렇게 평화로운(?) 주경야독의 삶을 이어가던 영례는 어느 날 기숙사에 들어온 당돌한 동갑내기 신입 여차장 서종희(신예은 분)를 만난다. 종희는 3번방의 독재자 방장(이민지 분)의 텃세에도 전혀 기죽지 않는 남다른 존재감을 보여줬다. 그리고 서로에게 알 수 없는 동질감과 호감을 느낀 영례와 종희는 기숙사 옥상에서 함께 라면을 끓여 먹은 후 서로의 꿈에 대해 이야기하면서 빠르게 친해졌다.



미스코리아에 이어 배우가 되고 싶다는 종희의 꿈을 들은 영례는 대학에 가고 싶다는 자신의 꿈을 이야기했다. 영례는 이어 "내가 요즘 공부하는 교재에 이런 예문이 있거든? 보이즈 비 엠비셔스. 소년이여 야망을 가져라. (중략) 그래서 난 매일 아침에 주문을 외워. 걸즈 비 엠비셔스. 소년만 야망을 가지라는 법 있니? 소녀도 가져야지. 남은 인생이 얼만데" 라며 들뜬 목소리로 자신의 포부를 종희에게 이야기했다.



버스 여차장 시절 서로의 꿈을 주고 받았던 영례와 종희는 세월이 흐른 후 옥상에서 나눴던 꿈을 현실로 만드는데 성공했다. 가족의 빚도 갚고 대학도 갈 수 있다는 생각에 미스코리아 출전을 결심한 영례는 미스코리아 선이 되고 대학에도 합격했으며 재필(허남준 분)과의 사랑도 이뤘다. 미스코리아 진이 된 종희 역시 방송 활동을 하면서 자신의 장학 지원금을 가장 아끼는 친구 영례에게 양보하면서 꿈을 이뤘다.

