다사다난했던 2025년, 나를 울린 명대사 셋

코로나19 대유행 이후 많은 것들이 일상으로 돌아왔지만 극장가에는 여전히 긴 흉년이 이어지고 있다. 올 한 해 극장에서 개봉한 많은 한국 영화들 중에서 전국 관객 100만을 넘긴 작품은 단 12편에 불과했다(영화관입장권 통합전산망 기준). 코로나19가 유행하기 전이었던 2019년 100만 관객을 넘긴 한국 영화가 무려 30편이었다는 점을 고려하면 한국 영화의 관객 수가 6년 새 1/3 수준으로 줄어든 셈이다.
반면에 2020년대 들어 넷플릭스를 비롯한 글로벌 OTT 회사들이 대거 국내에 진출하면서 드라마 시장의 규모는 더욱 커졌다. 실제로 국내에서 제작된 많은 OTT 드라마들이 세계적으로 큰 인기를 끌었고 기존의 지상파와 종편, 케이블 채널에서 편성되는 드라마들도 더 이상 국내 시청률에 연연하지 않고 OTT를 통해 세계 각국의 시청자들을 만나고 있다. 'K-드라마의 세계화'가 더욱 넓어지고 있다는 뜻이다.
학창 시절부터 공부보다 TV보는 것을 더 좋아했던 나는 지천명의 나이를 앞두고 있는 2025년에도 변함없이 많은 드라마를 감상했다. 그 중에는 <오징어게임> 시즌 3처럼 큰 스케일을 자랑하는 대작 드라마도 있었고 <폭군의 셰프>,<다 이루어질지니>처럼 웃음이 끊이지 않는 코믹 드라마도 있었다. 하지만 한 해가 저물어가고 있는 연말에 가장 생각나는 드라마들은 역시 가슴을 울렸던 명대사를 가진 작품들이었다.
