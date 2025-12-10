다시 그 시절로 데려가는 기적 같은 한 장의 편지

2018년, 네이버 웹툰에 조용히 등장한 10화짜리 웹툰이 독자들의 마음을 송두리째 흔들었다. '단편'이라는 한계에도 압도적인 평점과 공감을 이끌어냈고, 완결 후에도 수많은 독자가 그 감성을 다시 느끼기 위해 작품을 찾았다. 바로 <연의 편지>다. 이 짧은 이야기 속에 무엇이 있길래 독자들은 매번 새로운 감동을 얻었을까?
이듬해 단행본으로 출간되자마자 베스트셀러 반열에 올랐고, 단 한 권이었기에 짧아서 아쉽다는 반응이 이어졌다. 그러나 바로 그 '짧음'이 <연의 편지>를 특별하게 만들었다. 길어지면 무너졌을지도 모를 감정의 결이 단단하게 유지되었고, 캐릭터는 본래의 순도를 잃지 않았다. 그리고 2025년, 마침내 애니메이션 영화로 재탄생했다.
웹툰 원작이 영상화되는 사례는 흔하지만, 애니메이션으로 제작된 경우는 드물다. 그러나 원작을 들여다보면 그 부드럽고 따뜻한 선, 색감, 공기감은 처음부터 애니메이션을 기다리고 있었던 것처럼 보인다. 그 탁월한 감성의 원천은 무엇일까. 영화는 바로 그 지점부터 관객에게 답을 건넨다.
편지 찾기가 만들어낸 가장 순수한 미스터리