다시 그 시절로 데려가는 기적 같은 한 장의 편지

▲애니메이션 영화 <연의 편지>의 한 장면. 롯데엔터테인먼트

학교 이야기, 청소년 서사, 학창 시절 콘텐츠는 셀 수 없을 만큼 많다. 경쟁 서사, 첫사랑 서사, 우정 서사, 그리고 요즘은 학폭 서사까지. 익숙하기 때문에 피로하기도 한 장르다. 하지만 <연의 편지>는 그중 어디에도 완전히 걸치지 않으며 벗어나지도 않는다.



학폭이라는 현실의 어둠을 치열하게 바라보면서도, 그 속에서 피어나는 '학교의 로망'을 포기하지 않는다. 놀랍도록 투명한 우정, 말로 다 표현할 수 없는 첫 감정, 친구가 되어가는 과정의 따뜻함. 이런 요소들이 과하지 않게, 지나치게 미화하지도 않게, 정확하게 16세의 감정선 위에 얹혀 있다.



원작자가 밝힌 것처럼 <연의 편지>는 발음부터 '연애편지'와 거의 같다. 제목을 한 번 말해보는 순간, 바로 그 감정이 떠오른다. 그리하여 이 작품은 우정과 사랑 사이, 아주 미세하고도 아름다운 경계에서 서성이는 감정을 자연스럽게 밀어 올린다. 분명 '청춘의 로망'을 불러오지만, 결코 유치하지 않다. 오히려 어른이 된 관객에게는 '돌아갈 수 있다면 돌아가고 싶은 시절'을 불러오며 묵직한 울림을 준다.



그리고 결정적 장점은 '구조의 완성도'다. 짧은 시간에 펼쳐지는 이야기지만 각 장면마다 이유가 있고, 모든 감정이 쌓여 마지막 장면에서 하나로 이어진다. 애니메이션 특유의 색감, 배경 연출, 따스한 빛과 공기, 편지의 질감, 사운드의 잔향까지 완벽하게 맞물린다. 말하자면 <연의 편지>는 군더더기 없이, 맛깔나게 차려낸 '청춘 한 상 차림' 같은 영화다.



학창 시절이 더 막막했는지, 지금의 일터가 더 버거운지는 누구도 쉽게 말할 수 없다. 하지만 분명한 건, 그 시절에는 우리가 잃지 않았던 어떤 '순도'가 있었다는 사실이다. <연의 편지>는 바로 그 순도를 다시 꺼내 보게 한다. 다정하고, 따뜻하고, 아주 맑았던 감정을.



지금 이 순간 잠시라도 행복에 젖고 싶다면, 그때 그 시절의 나를 잠시 만나고 싶다면, 이 영화는 그 시작점이 되어 줄 것이다. 애니메이션 <연의 편지>는 그저 보는 영화가 아니라, 관객 한 사람 한 사람에게 건네는 '작은 편지' 같은 작품이다. 지금 이 순간 필요한 건, 한 장의 편지일지도.

추천 2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기