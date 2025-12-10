시즌 초반 상위권이었는데... '5연패' 페퍼저축은행, 반등할 수 있을까?

현대건설이 안방에서 페퍼저축은행을 상대로 승점 3점을 적립했다.
강성형 감독이 이끄는 현대건설 힐스테이트는 9일 수원체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 3라운드 페퍼저축은행 AI페퍼스와의 홈경기에서 세트스코어 3-1(25-18, 21-25, 25-18, 25-20)로 승리했다. 현대건설은 이날 토종 에이스 정지윤에게 휴식을 줬음에도 페퍼저축은행을 상대로 어렵지 않게 승점 3점을 따내면서 선두 한국도로공사 하이패스와의 승점 차이를 5점으로 줄였다(8승 6패).
현대건설은 외국인 선수 카리 가이스버거가 42.86%의 성공률로 22득점을 기록하며 공격을 주도했고 양효진이 블로킹 5개와 함께 59.09%의 성공률로 19득점, 이예림이 48.15%의 성공률로 14득점을 올리며 힘을 보탰다. 반면에 시즌 초반 가파른 상승세를 타며 상위권을 달리던 페퍼저축은행은 초반 기세가 모두 사라진 채 어느덧 5연패의 수렁에 빠지면서 시즌 개막 후 첫 번째 위기에 직면했다.
시즌 개막 후 8경기에서 6승 2패 질주