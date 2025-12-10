시즌 초반 상위권이었는데... '5연패' 페퍼저축은행, 반등할 수 있을까?

한국배구연맹

박정아는 이번 시즌 공격 성공률 28.97%와 리시브 효율 17.86%로 데뷔 후 최악의 시즌을 보내고 있다.페퍼저축은행은 11월 21일 1라운드 마지막 경기에서 시즌 첫 셧아웃 패배를 안겼던 정관장 레드스파크스를 다시 만났지만 1-3으로 패하며 설욕에 실패했다. 조이가 28득점을 기록하며 분전했지만 토종 에이스로 활약해야 할 박정아가 18%의 공격 성공률로 단 2득점에 그친 것이 치명적이었다. 여기에 시마무라가 아무리 좋은 미들블로커라 해도 정관장의 '트윈타워'를 홀로 상대하는 것은 무리였다.페퍼저축은행은 11월 27일에도 타나차 쑥솟이 1세트에서 부상으로 교체된 도로공사를 상대로 한 세트도 따지 못하고 도로공사의 10연승 제물이 되고 말았다. 11월 30일에는 최하위에 머물러 있는 IBK기업은행 알토스에게 풀세트 접전 끝에 2-3으로 패하면서 3연패를 당했다. 이날도 외국인 선수 조이가 30득점을 기록하며 고군분투했지만 아시아쿼터 시마무라를 제외한 국내 선수들의 지원이 크게 부족했다.지난 5일 장충 원정에서 GS칼텍스에게 2경기 연속 0-3 패배를 당한 페퍼저축은행은 9일 수원에서 열린 현대건설과의 3라운드 첫 경기에서도 1-3으로 패하며 5연패의 수렁에 빠졌다. 조이가 양 팀 합쳐 가장 많은 31득점을 기록했지만 블로킹에서 6-15, 서브득점에서 1-7, 리시브 효율에서 18.89%와 40%로 차이가 크게 벌어졌다. 그렇게 페퍼저축은행은 이번 시즌 현대건설전 연승을 마감했다.페퍼저축은행의 외국인 선수 조이는 시즌 개막 후 3경기에 결장했지만 10경기에서 263득점으로 어느덧 득점 6위에 올랐을 만큼 기대 이상의 활약을 해주고 있다. 하지만 양효진과 강소휘(도로공사)에 이어 리그에서 3번째로 많은 연봉(7억 7500만 원)을 받는 박정아의 활약이 대단히 실망스럽다. 특히 9일 현대건설전에서는 선발로 출전했지만 치명적인 리시브 실수만 저지르다가 1세트 초반 벤치로 물러났다.아직 정규리그 일정의 1/3 지점을 막 지난 만큼 페퍼저축은행이 반등할 기회는 얼마든지 있다. 하지만 시즌 초반에 반짝 좋은 성적을 거두다가 점점 성적이 떨어지며 최하위로 추락하는 과정은 페퍼저축은행이 자주 보여주던 나쁜 습관(?)이다. 오는 12일과 17일 홈에서 열리는 하위권 두 팀(정관장,기업은행)과의 맞대결에서 연패의 사슬을 끊지 못하면 페퍼저축은행의 침체는 더욱 길어질 수 밖에 없다.