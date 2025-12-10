임꺽정-전봉준의 공통점과 차이점, 뭐였을까?

임꺽정과 전봉준, 두 사람은 신분질서가 엄격한 조선시대에 태어나 기성 체제의 모순에 맞서 밑바닥 백성들의 절망과 분노를 대변한 인물이라는 공통점이 있다. 이들은 어떻게 반항적인 '의적'의 대명사로, 혹은시대를 앞서간 '혁명가'로 남으며, 낡고 부패한 세상에 맞서 백성들이 만들어낸 '저항의 불꽃'을 상징하는 존재가 됐을까.
9일 방송된 tvN STORY < 벌거벗은 한국사2 >에서는 '분노한 백성들이 만든 저항의 불꽃, 임꺽정과 전봉준' 편이 그려졌다.
임꺽정은 조선 11대 중종 시절, 경기도 양주 일대에서 태어난 것으로 추정된다. 그는 조선의 신분제에서도 가장 지위가 낮은 백정(천민) 출신이었다. 민담에서는 임꺽정의 외모가 어릴 때부터 기골이 장대하고 체모가 풍성했다고 전해진다.
임꺽정이 성장하던 시기는 13대 명종 재위기로, 당시 조선은 왕의 모후인 문정왕후와 측근세력들이 권력을 농단하면서 부정부패와 사회적 모순이 만연하던 시절이었다. 많은 힘없는 백성들은 양반들의 억압과 탈에 고통을 받아야했다.
양반의 횡포