임꺽정-전봉준의 공통점과 차이점, 뭐였을까?

▲벌거벗은한국사동학농민혁명 tvNSTORY

임꺽정의 시대로부터 약 330여년이 흐른 1890년대, 조선 사회 체제의 모순에 분노하는 또 한명의 특별한 인물이 등장한다. 전봉준은 1855년 전라북도 고부(오늘날의 정읍) 지역에서 한 몰락한 양반가 출신의 후손으로 태어났다.



당시는 조선 말기로 지배층의 타락과 부정부패로 사회가 한창 혼란하던 시기였다. 전봉준은 '사람이 곧 하늘'이라는 인간중심 대안 학문이자 사상을 표방하던 '동학(東學)'에 깊이 심취하여 호남 지역의 동학 지도자로 활동했다.



당시 지방관이었던 고부군수 조병갑은 자신의 권한을 남용하여 '만석보'를 만들고 백성들에게 법에도 없는 세금을 매기는 등 무자비하게 수탈과 횡포를 일삼았다. 백성은 글을 아는 전봉준의 부친에게 대신 조정에 올리는 탄원서를 써줄 것을 부탁했다. 하지만 이 사실을 알게된 조병갑은 전봉준의 부친을 끌고 와 피투성이가 될 때까지 곤장을 때리며 보복하여 사망에 이르게 한다.



분노한 전봉준은 1894년 1월, 무려 1천여명의 농민들을 규합하여 '고부 민란'을 일으키고 관아를 점령한다. 농민군은 비록 조병갑은 놓쳤지만 수탈의 상징인 만석보를 허물고 빼앗긴 곡식들을 모두 농민들에게 되돌려주며 민심의 지지를 이끌어냈다.



당황한 조선 조정은 탐관오리인 조병갑을 파직하고 유배를 보내는 것으로 민심을 수습하려고 했다. 하지만 정작 조정이 민심을 달래기 위하여 파견한 안핵사 이용태가 오히려 동학을 탄압하고 고부 농민들을 잡아들이는 횡포를 부리자, 분노한 전봉준은 1894년 3월 두번째 농민 봉기를 일으킨다.바로 '동학 농민 혁명'의 시작이었다.



전봉준은 작은 체구에도 당당한 성품으로 '녹두장군'으로 불렸다고 한다. 그가 제시한 목표는 수도 한양까지 진격하여 당시 조선의 국왕인 고종에게 직접 책임을 묻겠다는 것이다. 이는 일시적인 봉기나 반란과는 그 성격이 달랐다. 오랫동안 신분과 계급질서가 엄격하게 유지되어왔던 왕정 사회에서, '민중들이 처음으로 왕권에 직접 문제제기를 시도한' 역사적 사건이었다.



농민군은 관군을 연이어 격퇴하고 전주성까지 함락했다. 농민군의 진격이 계속될수록 참여하는 백성들의 숫자는 점점 더 불어났다. 두려움에 휩싸인 조선 조정은 자력으로 농민군을 진압하기 어렵다는 것을 깨닫고 청나라에 파병을 요청한다. 이에 조선을 넘보고 있던 일본까지, 청나라를 견제하고 자국민들을 보호한다는 명목으로 멋대로 파병을 결정한다.



전봉준은 농민군을 진압하기 위하여 조정이 외세까지 끌어들인데 큰 충격을 받았다. 자칫 국가적인 침략으로 이어질 상황을 우려한 전봉준은, 결국 한발 물러나 5월 7일 조정과 '전주화약'을 맺으며 진군을 중단하고 농민군을 잠시 해산했다.



하지만 농민군의 양보에도 불구하고 청군과 일본군은 물러가지 않았다. 그해 7월 '청일전쟁'이 발발하고 일본군이 경복궁을 점령하는 사태가 벌어지자, 전봉준은 외세의 침략에 맞서기 위하여 구국의 일념으로 다시 농민군을 일으킨다. 당시 각지에서 호응하며 가세한 동학 농민군의 숫자는 약 4만여명에 이르렀다고 한다.



일본군을 등에 업고 권력을 잡은 조선의 개화파들은 농민군이 한양을 점령할 것을 두려워했다. 조선과 일본의 연합군은 동학 농민군에 대한 대대적인 진압에 나섰다. 자국의 백성들을 진압하기 위하여 외세를 끌어들이는 비극적인 상황이 벌어졌다.



10월 23일, 공주에서 조일연합군과 동학농민군간의 '공주 전투'가 벌어진다. 농민군은 40배에 달한 압도적인 병력차에도 불구하고 개틀링건(기관총)과 대포 등 최신식 무기로 무장한 조일연합군에게 참패를 당하며 수많은 이들이 학살당했다.



일본은 후환을 제거하기 위하여 모든 동학교도들에 대한 철저한 살육을 지시했다. 농민군은 전력을 재정비하여 11월 9일 '우금치 전투'에서 최후의 항전을 펼쳤으나 또다시 수많은 인명피해를 입고 대패한다. 도피하던 전봉준은 결국 부하의 배신으로 체포되었고 한양으로 압송되어 사형당하며 안타까운 최후를 맞이한다.



동학농민운동은 비록 실패로 끝났지만 외세를 몰아내기 위하여 목숨을 바친 농민군의 희생은, 한반도에 본격적인 반봉건- 반외세 운동의 정신을 드높이는 계기가 됐다. 전봉준은 그가 꿈꾼 세상을 직접 보지 못했으나, 그가 남긴 저항의 불씨는 이후 계속 민중들의 가슴을 통하여 이어지며 오늘날의 역사를 바꾸는데 기여했다.





추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기